Naprawa składaka to cenowy koszmar. Nawet takiego od Xiaomi

Teoretycznie jesteśmy obecnie w momencie w którym kupując smartfon mamy wybór - "zwykły" telefon, albo też taki, który dzięki technologii rozkładanego ekranu może zapewnić większą przestrzeń roboczą gdy to używamy, aby następnie złożyć się do mniejszych wymiarów gdy go nie potrzebujemy. Jednak wszyscy wiemy, jak wygląda praktyka - normalne telefony to urządzenia, które starają się zaoferować jak największą jakość za jak najniższą cenę, podczas gdy składaki to zupełnie inna półka cenowa i za modele chociażby Samsunga czy Xiaomi trzeba zapłacić małą fortunę. Pomimo więc 4 lat na rynku urządzenia te nie odmieniły świata smartfonów. Tym bardziej, że, jak się okazuje, wysoką cenę płacimy nie tylko przy zakupie.

Lepiej, żeby się nie zepsuł. Ceny napraw Xiami Mi Mix Fold 2 powalają

O Mi Mix Fold 2 wiemy coraz więcej i choć zapewne nie będzie on dostępny w Polsce, to dokłada się on do światowej puli konkurencji dla Samsunga, który, choć ma zaledwie dwa modele, to dzieli i rządzi w segmencie składaków. Oczywiście, od momentu pojawienia się pierwszego modelu mówi się o tym, że "tani" składak jest już tuż za rogiem, jednak od lat są to czcze życzenia, ponieważ rynek idzie w dokładnie przeciwną stronę, a telefony z wyginanymi ekranami stają się z roku na rok coraz droższe. Xiaomi nie jest tu wyjątkiem, ponieważ ma to być najdroższe urządzenie w serii. Co więcej - wiemy też ile ma kosztować naprawa.

Portal GizChina dotarł do listy komponentów, które będą możliwe do wymiany w nowym składaku Xiaomi, wraz z cenami. Powiedzieć, że jest drogo, to nic nie powiedzieć.

Ekran zewnęrzny– 900 juanów (133 dolary)

Zewnętrzna kamera szerokokątna– 80 juanów (12 dolarów)

Przednia kamera – 110 juanów (16 dolarów)

Wewnętrzny ekran– 4899 juanów (721 dolarów)

Zewnętrzna kamera główna– 270 juanów (40 dolarów)

Zewnętrzna kamera telefoto – 150 juanów (22 dolarów)

Głośnik – 50 juanów (7 dolarów)

Płyta główna – 2800 juanów (412 dolarów)

Bateria – 180 juanów (26 dolarów)

Płyta-córka – 140 juanów(21 dolarów)

Osłona baterii – 400 juanów (59 dolarów)

Widać więc wyraźnie, że dwoma najdroższymi komponentami w tym telefonie są ekran i płyta główna. Ceny podane są na rynek chiński, więc jestem przekonany, że jeżeli smartfon kiedykolwiek wyląduje w Europie, to za jego naprawę będzie trzeba zapłacić jeszcze więcej. Jednak nawet w obecnym stanie 721 dolarów, czyli prawie 3 350 zł to astronomiczna kwota za naprawę jednego modułu w telefonie, czyli właśnie ekranu. I nie jest to cena wzięta z kosmosu. W telefonach Galaxy Fold i Flip wymiana uszkodzonego ekranu to koszt 2700 zł.

Niestety, koszty napraw takich urządzeń dochodzą do kwot, za które da się kupić naprawdę świetny telefon na lata, co w mojej opinii nieco podważa sens kupna takiego urządzenia. Owszem jest to fajna i droga zabawka, ale jeżeli ta kategoria produktów ma być przyszłością, ceny musza pójść w dół.

Źródło