Nowe produkty Xiaomi już w przedsprzedaży. I to w niższych cenach

Polski oddział Xiaomi przedstawia cztery nowe produkty, które właśnie trafiły do sprzedaży. To hulajnoga, router Wi-Fi i dwa modele bezprzewodowych słuchawek. Premierze towarzyszy specjalna promocja, w ramach której kupicie je w niższych cenach.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Oprócz praktycznej, lekkiej obudowy, Mi Electric Scooter 3 charakteryzuje się ulepszoną 3-stopniową składaną konstrukcją, co przekładać się ma na wygodę przenoszenia i przechowywania. Hulajnoga osiąga prędkość do 25 km/h wykorzystując silnik o maksymalnej mocy 600 W. Mi Electric Scooter 3 to także nowe funkcje bezpieczeństwa. Wyposażono ją w system przeciwślizgowy E-ABS oraz nowy tylny hamulec tarczowy z dwoma zaciskami.

Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter 3 dostępna będzie w cenie 2099 zł.

Xiaomi AX 9000

Pierwszy trójzakresowy router z Wi-Fi 6 w portfolio Xiaomi działający pod kontrolą układu Qualcomm Hexa-core. Pojedyncze pasmo 2,4 GHz i dwa pasma 5 GHz pozwolą na stabilną pracę bezprzewodowej sieci przy dużej liczbie podłączonych jednocześnie urządzeń. Wyposażono go w 12 anten umieszczonych w czterech obudowach, 1 port WAN i 4 porty LAN oraz USB 3.0.

Router Xiaomi AX 9000 dostępny będzie w cenie 1299 zł

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro i Redmi Buds 3 Pro

Mi True Wireless Earphones 2 Pro, to jak podaje Xiaomi, słuchawki bezprzewodowe o najwyższej jak dotąd jakości dźwięku w portfolio producenta. Wyposażone w ANC eliminują szum i hałas otoczenia dzięki wykorzystaniu 3 mikrofonów. Na jednym ładowaniu działać mają do 6 godzin (z wyłączoną funkcją ANC), a etui ładowane bezprzewodowe pozwala na wydłużenie czasu pracy słuchawek do 30 godzin. 10 minut ładowania zapewnia do 90 minut odtwarzania muzyki.

Redmi Buds 3 Pro charakteryzują się funkcją ANC z trybem kontaktu, obsługą Bluetooth 5.2 umożliwiającą szybkie przełączanie się między urządzeniami bez konieczności ponownego parowania i wsparciem dla kodeków SBC and AAC. To z pewnością ucieszy posiadaczy sprzętów Apple. Na jednym ładowaniu mają działać do 6 godzin, a etui ładowane indukcyjne pozwala na ich pracę do 28 godzin. 10 minut ładowania ma dostarczyć słuchawkom mocy na 3 dodatkowe godziny odtwarzania muzyki.

Słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Pro dostępne są w sprzedaży za 449 zł. Za Redmi Buds 3 Pro zapłacicie 299 zł.

Polskie premiery Xiaomi. Promocyjne ceny

Wraz z nowymi premierami Xiaomi startuje z promocją, w której wspomniane wyżej produkty kupicie w niższych cenach. Warto się jednak pospieszyć — oferta kończy się za 24 godziny lub do wyczerpania zapasów.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 — 1999 zł

Xiaomi AX 9000 — 1099 zł

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro — 399 zł

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro — 249 zł

Promocja trwa do 1 września, do godziny 10:30 i obowiązuje w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi oraz u partnerów detalicznych.