Xiaomi Mi 11T - co wiemy o nowym flagowcu firmy?

Karuzela premier 2021 roku kręci się w najlepsze, a to oznacza, że po wiosennych premierach podstawowych flagowców, takich jak Galaxy S21, OnePlus 9 czy Xiaomi Mi 11 przyszedł czas na wczesnojesienne pokazy. W tym roku otrzymaliśmy już drugą turę od Samsunga w postaci Folda i Flipa 3, o OnePlus 9T na razie jeszcze nie słychać, ale dużymi krokami zbliżamy się do premiery innego chińskiego producenta. Mi 11 pospieszyło się, by być pierwszym smartfonem ze Snapdragonem 888, Mi Mix 4 jest pierwszym z podkręconym 888+. Co więc zaserwuje nam Mi 11T i jak będzie odnajdywał się na rynku coraz bardziej abstrakcyjnie wycenionych superflagowców.

Xiaomi Mi 11T - co już wiemy?

Oczywiście, większość informacji na temat nowych urządzeń Xiaomi to zbiór przecieków, które znajdują się w sieci. Przede wszystkim, zmianie ulegnie procesor w podstawowym modelu. W miejsce Snapdragona pojawi się MediaTek Dimensity 1200, a 888 będzie zarezerwowane dla wariantu Pro. Oprócz tego, smartfon ma mieć wszystko, co jest wymagane do uznania go za flagowy model. Będziemy mieć tu 108 Mpix aparat główny, 8 GB RAM, ogniwo 5000 mAh i ładowanie 120 W i oczywiście - ekran OLED z odświeżaniem 120 Hz.

Jeżeli chodzi o wygląd, to ten również wyciekł do sieci. Telefon będzie oferowany w trzech stonowanych kolorach i nie można powiedzieć, żeby wizualnie odróżniał się od konkurencji. Jednak myślę, że dla klientów od wyglądu smartfona ważniejsze będą jego ceny. Jak podaje GSMArena, ceny podstawowego Mi 11T będą na poziomie 746 euro (128 GB) i 778 euro (256 GB) a więc bardzo podobnie do podstawowego Mi 11. Za wersję pro zapłacimy 896 euro (128 GB) i 929 euro (256). Tanio więc nie będzie.

Xiaomi Mi 11T - kiedy premiera?

Jak się okazuje, Xiaomi pokaże swój nowy smartfon już niedługo. Smartfon ma zostać zaprezentowany już 15 września. Wtedy też Xiaomi da znać, kiedy smartfon trafi do sklepów.

Źródło, grafika: Xiaomi Mi 11i