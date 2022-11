Xiaomi 13 nie będzie. Jakie są plany marki?

Xiaomi to obok Samsunga jedna z największych marek świata Androida, która na przestrzeni ostatnich lat pokazała, że trzeba się z nimi liczyć jeżeli chodzi o produkcję flagowców. W ostatnim czasie marka skupiła się na topowych modelach, zostawiając budżetowce dla submarek Redmi i POCO. Telefony z serii Mi (potem zastąpione po prostu numerami) z roku na rok stawały się coraz bardziej zaawansowane, przejmując rolę innowatorów i pokazując, co trzeba zrobić, by popchnąć branżę do przodu. Pokazał to chociażby Xiaomi 12 Ultra, który dzięki 1 calowemu sensorowi z miejsca stał się najlepszym fotosmartfonem dostępnym na rynku. Jednocześnie, pomimo posiadania jednego z najbardziej pogmatwanych portfolio (szczególnie kilkanaście wariantów Redmi) to w przypadku głównej linii nazewnictwo jest wciąż dosyć czytelne.

Czas to jednak zmienić. Xiaomi przeskakuje pechową trzynastkę

Oczywiście, mówi się, że cyfra 13 przynosi nieszczęście, ale w świecie technologii raczej tego nie widać, co zdecydowanie pokazał chociażby iPhone 13 i jego warianty. Jak jednak podaje 91 mobiles, najnowsze przecieki dotyczące nowego modelu Xiaomi pokazują, że firma chyba jest nieco przesądna, ponieważ następcą wypuszczonego na początku tego roku modelu 12 nie będzie Xiaomi 13 a... Xiaomi 14. Jest wiele poszlak sugerujących taki ruch, łączenie ze screenami z samego smartfona, który przedstawia się właśnie jako 14. Żeby nie było - nie jest to pierwszy przypadek, w którym firmy przeskakują numerki. Dla przykładu - na rynku nigdy nie pojawił się Samsung Galaxy Note 6. Firma z modelu 5 przeskoczyła do 7, prawdopodobnie chcąc zrównać się numerkiem z flagową serią Galaxy S. Tak samo - nigdy nie pojawił się na rynku Z Flip 2, pomimo, że Z Flip i Z Flip 3 istnieją.

Co może być powodem takiej decyzji w przypadku Xiaomi? Cóż, obstawiałbym dwie główne teorie. Jedna z nich to "teoria iPhone'a". W momencie w którym Apple przeszło na system wyłącznie numeryczny (bez "s" w nazwie) wypadło to w taki sposób, że telefony Xiaomi znajdowały się "za" iPhonami w kontekście numerów. W tym roku mieliśmy bowiem iPhone'a 14, a Xiaomi właśnie miało wypuścić swój model z 13. Być może właściciele bali się, że ludzie, porównując te dwa smartfony, podświadomie będą zakładać, że Xiaomi jest przez to gorsze bądź starsze. Drugą kwestią jest MiUI, które jest rozsynchronizowane z premierami telefonów. Jako, że nowe urządzenia mają działać na MIUI 14, być może Xiaomi pomyślało, że warto w tym wypadku ujednolicić temat.

Jednocześnie, przy okazji pokazano nieco więcej szczegółów odnośnie nowego smartfona. Wiemy, że będzie on miał Snapdragona 8 gen 2 (co nie jest zaskoczeniem), 12 GB pamięci RAM oraz ekran FHD o odświeżaniu 120 Hz. Do tego telefon posiada 256 GB miejsca na dane i jest certyfikowany na szybkie ładowanie z mocą 67 W.

Źródło