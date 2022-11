Asus, choć sam w sobie jest olbrzymią korporacją, produkującą laptopy, podzespoły komputerowe czy wiele akcesoriów i która posiada bardzo udaną linię produktów ROG, w świecie smartfonów jest raczej mniejszym graczem. Przez dłuższy czas firma szukała tego, co może ich wyróżnić, aż w końcu znalazła. Telefony z serii ROG to dziś archetyp gamingowego smartfona - posiadają absolutnie wszystkie funkcje jakie możecie sobie wymyślić i do tego dorzucają jeszcze kilka dodatkowych, mają olbrzymie baterie, świetne ekrany, możliwość podłączania akcesoriów, a w ostatnim czasie także i w kwestii zdjęć nie mają się czego wstydzić. Najważniejsze jednak, że są jednymi z niewielu smartfonów na rynku, które mogą pochwalić się odpowiednim do mocy procesora chłodzeniem. Oprócz tego jest seria Zenfone, która od dwóch lat zaopatruje rynek Androida w kompaktowe flagowce poniżej 6 cali. Czy coś może popsuć ten schemat?

Tak - wsparcie nowymi wersjami Androida. Albo raczej - jego brak

Kiedy kupujemy tani telefon, liczymy się z tym, że wsparcie może być... dyskusyjne, chociaż jak pokazał ostatnio Samsung - wcale nie musi tak być. Kiedy jednak wydajemy 5 czy 6 tysięcy złotych na smartfona, a tyle właśnie kosztują w dniu premiery flagowce Asusa, można się spodziewać, że wszystko w nich będzie na flagowym poziomie. Standardem w branży są już 3 lata wsparcia dla swoich telefonów, a najwięksi producenci oferują 4 kolejne wersje systemu Android. Niestety, w wypadku Asusa nie za bardzo możemy o tym mówić. Firma wypuściła ostatnio mapę, która pokazuje, które telefony zostaną zaktualizowane do bieżącego systemu operacyjnego od Google.

Wynika z niego jasno, że najnowszą wersję systemu otrzymają telefony z tego i, co najwyżej, z zeszłego roku, czyli Zenfone 8 i ROG Phone 5 i 5s. Oczywiście, lepsze to, niż kompletne porzucenie wypuszczonych już urządzeń, ale oznacza to, że klienci Asusa mogą liczyć na co najwyżej dwie wersje Androida i w przypadku ROG Phone'a 5 - dostarczone w połowie 2023 roku, podczas gdy Samsung aktualizuje swoje średniaki kilka tygodni po premierze nowego systemu. Szkoda, ponieważ telefony Asusa są świetnymi urządzeniami i pokazują, że w dzisiejszych czasach można projektować unikatowe smartfony. Jednak właśnie przez takie przypadki Unia chce wdrożyć obowiązkowe aktualizacje do trzech kolejnych wersji systemu operacyjnego.