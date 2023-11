Nadchodzi zima – pora wybrać oczyszczacz powietrza!

Zadbanie o jakość powietrza, którym oddychamy to priorytet, szczególnie gdy nadchodzi zima i zwiększa się ilość smogu trafiającego do atmosfery. Jeśli chodzi o nasze domy, możemy sięgnąć po specjalne urządzenia. Oczyszczacze powietrza stale zyskują na popularności i faktycznie warto rozważyć ich zakup. Wybraliśmy 6 popularnych modeli, które sprawdzą się w domu.

Szykujemy dom do sezonu zimowego: jaki oczyszczacz powietrza wybrać?

Oddychanie to czynność, na którą na co dzień rzadko zwracamy uwagę. Dopiero gdy poczujemy w gardle coś gryzącego, przypominamy sobie o istnieniu smogu i zanieczyszczeń. To, co wdychamy każdego dnia, może zawierać pyłki, alergeny, wirusy, a nawet szkodliwe substancje chemiczne. Wówczas z pomocą przychodzą oczyszczacze powietrza. Ich rola polega na eliminowaniu zanieczyszczeń w zamkniętych pomieszczeniach. W miarę jak nasza świadomość dotycząca wpływu jakości powietrza na zdrowie rośnie, oczyszczacze stają się nieodłącznym elementem wielu domów, biur i innych przestrzeni.

Poniżej znajdziecie 6 różnych oczyszczaczy, które warto wziąć pod uwagę, szukając odpowiedniego urządzenia do domu. To popularne modele różnych marek, dostępne w różnych cenach. Mamy nadzieję, że to zestawienie pomoże dokonać właściwej decyzji zakupowej.

Źródło: Depositphotos

Oczyszczacz powietrza SHARP UA-HD40E-L Plasmacluster

Cena: od 1399 zł

Oczyszczacz powietrza SHARP UA-HD40E-L Plasmacluster to stosunkowo nieduże urządzenie, które może znacząco poprawić jakość powietrza w domu. Ten model, przeznaczony jest do pomieszczeń o powierzchni do 26 m². Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, w tym kurz, bakterie i alergeny, co przekłada się na zdrowsze oddychanie. Wykorzystując technologię Plasmacluster Ion, redukuje nieprzyjemne zapachy i zwalcza drobnoustroje na różnych powierzchniach. Jony Plasmacluster są także skuteczne w likwidacji zarodników grzybów. Oczyszczacz automatycznie reguluje wilgotność powietrza, co jest szczególnie korzystne dla osób zmagających się z problemami dotyczącymi dróg oddechowych. Urządzenie posiada sześć trybów pracy, w tym specjalny tryb przeciwpyłowy, który jest przydatny dla alergików i mieszkańców obszarów szczególnie narażonych na smog. Trzy poziomy filtracji zapewniają efektywne oczyszczanie powietrza, eliminując nawet małe cząsteczki kurzu, nieprzyjemne zapachy, dym papierosowy i pyłki. System czujników monitoruje jakość powietrza i dostosowuje sposób pracy urządzenia, a jego ciche działanie nie przyciąga niepotrzebnej uwagi. Oczyszczacz SHARP UA-HD40E-L Plasmacluster to wartościowy wybór do mniejszych pomieszczeń.

Oczyszczacz powietrza ELECTROLUX PA91-405GY

Cena: od 1999 zł

Oczyszczacz powietrza ELECTROLUX PA91-405GY, pozycjonowany w sieci również jako Pure A9, to kolejna propozycja w naszym rankingu. Dzięki wielostopniowej filtracji eliminuje alergeny, roztocza, kurz i niechciane zapachy. System PureSense monitoruje poziom zanieczyszczeń i reguluje przepływ powietrza, nawet gdy nie jesteś obecny w domu. Aplikacja mobilna umożliwia kontrolę urządzenia i monitorowanie jakości powietrza. Cicha praca nie zakłóca snu, osiągając minimalny poziom hałasu, co szczególnie sprawdza się w nocy. Dodatkowo eliminuje nieprzyjemne zapachy i zapewnia 5-stopniową filtrację. Oczyszczacz ELECTROLUX Pure A9 to także doskonałe połączenie funkcjonalności z eleganckim designem. Urządzenie otrzymało bowiem nagrodę Red Dot Design Award 2020.

Oczyszczacz powietrza SETTI+ AP850W

Cena: od 1399 zł

Oczyszczacz powietrza SETTI+ AP850W to urządzenie, które zapewnia pełne oczyszczenie powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 58 m². Dzięki 7-etapowej filtracji usuwa zanieczyszczenia o rozmiarze powyżej 0,3 mikrona, takie jak kurz, dym, bakterie, pyłki, pleśń i zarodniki grzybów. Urządzenie posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, co potwierdza jego skuteczność. Kilkustopniowa filtracja skutecznie usuwa nawet 98% zanieczyszczeń stałych, a funkcja sterylizacji promieniami UV niszczy wirusy, bakterie i grzyby, zapewniając lepszą jakość powietrza. Dodatkowo jonizacja eliminuje nadmiar jonów dodatnich, zmniejszając ryzyko infekcji i alergii. Urządzenie jest także bardzo ciche, a panel sterowania oraz aplikacja na smartfona umożliwiają intuicyjną obsługę. Warto zaznaczyć, że oczyszczacz SETTI+ AP850W może być częścią inteligentnego domu, co dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność i komfort użytkowania.

Oczyszczacz powietrza z wentylatorem DYSON Purifier Humidify+Cool PH04

Cena: od 3699 zł

Oczyszczacz powietrza DYSON Purifier Humidify+Cool PH04 to Rolls-Royce w świecie tego typu urządzeń, ale ta marka przyzwyczaiła nas już do dość zaporowych cen. Stylowy sprzęt usuwa kurz, alergeny, wirusy i zapachy z powietrza, a dodatkowo zapewnia też nawilżanie. Utrzymuje optymalny poziom wilgotności bez efektu mgiełki. Wyposażony w unikalny filtr HEPA+Carbon, wychwytuje 99,95% cząsteczek o rozmiarze zaledwie 0,1 mikrona oraz niszczy formaldehyd dzięki filtrowi katalitycznemu. Dodatkowo technologia Ultraviolet Cleanse eliminuje 99,9% bakterii w wodzie, a oczyszczona woda podlega procesowi ewaporacji. Urządzenie jest także wyposażone w liczne czujniki do monitorowania jakości powietrza i jest w pełni uszczelnione zgodnie ze standardem HEPA H13, aby zapobiec powrotowi zanieczyszczeń. Dyson Purifier Humidify+Cool PH04 oferuje inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji, tryby pracy dostosowane do różnych potrzeb użytkownika oraz systemy nawilżania i oczyszczania, które przewyższają standardy branżowe. Urządzenie uzyskało pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka pod względem bezpieczeństwa ogólnego, zdrowotnego i rozwojowego dzieci.

Oczyszczacz powietrza PHILIPS AC2959/53

Cena: od 1999 zł

Oczyszczacz powietrza PHILIPS AC2959/53 to wydajne urządzenie, które skutecznie eliminuje 99,97% zanieczyszczeń z powietrza. Jest w stanie usuwać cząsteczki o rozmiarze 800 razy mniejszym niż smog, czyli o wielkości 0,003 μm, w tym również alergeny, bakterie, kurz, sierść zwierząt i szkodliwe gazy. Działa bardzo cicho, szczególnie w trybie nocnym (15 dB – dwa razy ciszej od szeptu), a jego pobór energii jest minimalny, co, jak informuje producent, przekłada się na jedynie 2 grosze opłaty za zużytą energię podczas całonocnej pracy. Warto również zaznaczyć, że filtry oczyszczacza mogą posłużyć aż przez 6 lat bez potrzeby wymiany. Urządzenie jest wyposażone w różne tryby pracy, w tym automatyczny, turbo, delikatny i nocny, aby dostosować swoje działanie do aktualnych potrzeb. Oczyszczacz PHILIPS AC2959/53 monitoruje na bieżąco jakość powietrza i informuje użytkownika o jego stanie poprzez kolorowy wskaźnik LED, a także wyświetlacz liczbowy. To idealne rozwiązanie do pomieszczeń o powierzchni do 45 m2.

Oczyszczacz powietrza XIAOMI Smart Air Purifier 4 EU

Cena: od 829 zł

Z budżetowym rozwiązaniem jak zwykle przychodzi Xiaomi. Oczyszczacz powietrza Smart Air Purifier 4 EU został wyposażony w potrójny filtr HEPA o wysokiej wydajności (CADR 500 m³/h), co pozwala mu usuwać kurz, sierść zwierząt domowych, pyłki, dym, lotne związki organiczne i drobne cząstki. W ciągu zaledwie 15 minut jest w stanie oczyścić powietrze w pomieszczeniu o powierzchni 40 metrów kwadratowych. Oczyszczacz jest wyposażony w precyzyjne laserowe czujniki PM2.5 i PM10, które w czasie rzeczywistym monitorują poziom zanieczyszczeń. Wyświetlacz dotykowy OLED dostarcza informacje o jakości powietrza. Urządzenie oferuje 6 trybów pracy, które można dostosować do swoich potrzeb. Można także zdalnie zarządzać oczyszczaczem za pomocą aplikacji Mi Home. Współpracuje on także z Asystentem Google i Alexą, umożliwiając wydawanie poleceń głosowych. Oczyszczacz XIAOMI Smart Air Purifier 4 EU generuje maks. 33,7 dB hałasu, co odpowiada poziomowi szeptu. Górna pokrywa urządzenia jest łatwa do demontażu i czyszczenia po zakończeniu pracy.