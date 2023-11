Nowe życie starego telewizora: Wystarczy jedno małe urządzenie

Dostępne na rynku telewizory oferują coraz więcej funkcji związanych ze streamingiem treści. Wszystkie funkcje smart, czyli aplikacje, gry i łączność z internetem to domena współczesnych urządzeń. Problem w tym, że telewizor potrafi nam czasem służyć przez ponad dekadę. Jeśli urządzenie ma już swoje lata, może w nim brakować rozwiązań, które są dziś standardem. Ale skoro telewizor działa to głupio się go pozbywać, prawda? Jest na to sposób – Odtwarzacz multimedialny, często nazywany przystawką smart TV.

Jak zrobić ze starego telewizora smart TV?

Patrzysz na swój stary, wierny telewizor, który towarzyszył ci przez wiele lat. Poczciwe urządzenie przypomina ci o wielu emocjonujących wydarzeniach, filmowych maratonach i rodzinnych wieczorach spędzonych przed ekranem. Tylko co z tego, jeśli uruchomienie filmu na Netflixie wiąże się z podłączaniem kabla do laptopa, a Spotify możesz sobie puścić co najwyżej z telefonu. Nowoczesne Smart TV oferują ogromne możliwości, ale szkoda Ci wydawać kasę na nowe urządzenie, gdy podstawowa funkcja w Twoim starym odbiorniku, wyświetlanie obrazu, wciąż działa. I tu na scenę wkraczają przystawki smart TV. Już od ok. 160 zł możesz unowocześnić swój telewizor i cieszyć się zaawansowanymi funkcjami przez kolejne lata!

Jak działają odtwarzacze multimedialne do telewizorów?

Aby zrozumieć, jak przystawki smart TV, takie jak Google Chromecast, Apple TV lub Xiaomi Mi TV Stick, przekształcają twój stary telewizor w nowoczesne urządzenie, warto najpierw zrozumieć, jak to w ogóle działa.

Przystawki smart TV pozwalają na strumieniowanie treści z innych urządzeń na twój telewizor. Działają w oparciu o technologię bezprzewodową, co oznacza, że można przesyłać obrazy, dźwięk i wideo z kompatybilnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety i komputery, na ekran telewizora. Interfejs użytkownika: Przystawki Smart TV często posiadają własny interfejs użytkownika, co oznacza, że masz dostęp do aplikacji, treści i ustawień na ekranie telewizora. To sprawia, że korzystanie z funkcji Smart TV staje się intuicyjne i wygodne – często wspierane przez pilot lub smartfon.

Przystawki Smart TV muszą być połączone z internetem, aby dostarczać Ci treści z serwisów streamingowych i umożliwić dostęp do aplikacji. Możesz połączyć je z siecią zarówno przez Wi-Fi, jak i za pomocą kabla Ethernet, w zależności od modelu. Aplikacje i usługi: Przystawki Smart TV obsługują różnorodne aplikacje i usługi streamingowe, takie jak Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ i wiele innych. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, aby oglądać filmy i seriale, ale także słuchać muzyki muzykę, a nawet grać w gry.

Przystawka, dongle, streaming device – Czego szukać?

Warto zauważyć, że odtwarzacze multimedialne podłączane do telewizorów mogą być określane różnymi nazwami, w zależności od producenta i wspieranych funkcji. Oto niektóre z popularnych terminów, które odnoszą się do takich urządzeń:

Przystawka smart TV: To ogólna nazwa dla urządzenia, które pozwala przekształcić zwykły telewizor w smart TV. Termin "przystawka" odnosi się do tego, że urządzenie jest zazwyczaj podłączane do telewizora za pomocą portu HDMI.

To ogólna nazwa dla urządzenia, które pozwala przekształcić zwykły telewizor w smart TV. Termin "przystawka" odnosi się do tego, że urządzenie jest zazwyczaj podłączane do telewizora za pomocą portu HDMI. Dongle smart TV: Dongle to małe urządzenie, które można podłączyć do telewizora, zazwyczaj przez port HDMI. Jest to często używany termin do opisu takich produktów.

Dongle to małe urządzenie, które można podłączyć do telewizora, zazwyczaj przez port HDMI. Jest to często używany termin do opisu takich produktów. Media streamer: Ten termin odnosi się do urządzeń, które umożliwiają strumieniowanie treści z internetu na telewizor. Popularne przykłady to Chromecast, Roku lub Apple TV.

Ten termin odnosi się do urządzeń, które umożliwiają strumieniowanie treści z internetu na telewizor. Popularne przykłady to Chromecast, Roku lub Apple TV. TV Stick: Niektóre przystawki Smart TV są nazywane "TV Stick" lub "Smart TV Stick". Nazwa pochodzi od podłużnego kształtu urządzenia (stick to patyk).

Niektóre przystawki Smart TV są nazywane "TV Stick" lub "Smart TV Stick". Nazwa pochodzi od podłużnego kształtu urządzenia (stick to patyk). Set-Top Box: Choć ten termin jest często używany w odniesieniu do tradycyjnych dekoderów telewizyjnych, to niektóre przystawki smart TV także są określane jako "Set-Top Boxes."

Choć ten termin jest często używany w odniesieniu do tradycyjnych dekoderów telewizyjnych, to niektóre przystawki smart TV także są określane jako "Set-Top Boxes." HDMI Streaming Device: To opisuje funkcję tych urządzeń, które są podłączane do telewizora przez port HDMI i pozwalają na strumieniowanie treści.

To opisuje funkcję tych urządzeń, które są podłączane do telewizora przez port HDMI i pozwalają na strumieniowanie treści. Smart TV Adapter: Termin ten sugeruje, że urządzenie działa jako adapter do zwykłego telewizora, przekształcając go w Smart TV.

Jakie urządzenia pozwolą zmienić stary telewizor w smart TV?

Google Chromecast

Google Chromecast działa na zasadzie strumieniowania treści z urządzeń mobilnych lub komputerów na telewizor. W praktyce oznacza to, że używasz swojego telefonu lub tabletu jako pilota do wybierania treści i urządzenie Chromecast odbiera te dane i wyświetla je na telewizorze. Chromecast jest kompatybilny z wieloma aplikacjami i usługami strumieniowania oraz działa z systemem Android oraz iOS.

Xiaomi Mi TV Stick

Xiaomi Mi TV Stick działa na systemie Android TV, co oznacza, że ma własny interfejs użytkownika i dostęp do sklepu Google Play. Jest to samodzielne rozwiązanie pozwalające na korzystanie z różnorodnych aplikacji i gier bez konieczności korzystania z innego urządzenia. Mi TV Stick jest łatwy w konfiguracji i obsłudze.

Apple TV

Jeśli jesteś fanem produktów Apple, to Apple TV może być dla ciebie idealnym rozwiązaniem. Apple TV działa w oparciu o ekosystem Apple i umożliwia dostęp do aplikacji i usług dostępnych w sklepie App Store. Możesz również korzystać z funkcji AirPlay, aby strumieniować treści z innych urządzeń Apple, takich jak iPhone, iPad i MacBook, na telewizor.

Nie musisz kupować nowego telewizora!

Omawiane odtwarzacze multimedialne to świetny sposób na przekształcenie starego telewizora w nowoczesne urządzenie z funkcjami Smart TV. Dzięki technologii strumieniowania treści, interfejsowi użytkownika oraz dostępowi do aplikacji i usług, użytkownicy mogą cieszyć się szeroką gamą treści na dużym ekranie. Wybierając odpowiednią przystawkę, można dostosować rozwiązanie do swoich potrzeb i preferencji.