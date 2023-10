Czy można kupić dobre słuchawki bezprzewodowe za 200 zł?

Bezprzewodowe słuchawki stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności, zapewniając przyzwoitą jakość dźwięku i nieskrępowaną swobodę ruchów. Ich ceny potrafią wahać się od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych. Nie oznacza to jednak, że wśród urządzeń z dolnej półki cenowej nie ma nic ciekawego. Jeśli Twój budżet ogranicza się do 2 stówek, mamy kilka propozycji.

Jakie słuchawki bezprzewodowe do 200 zł kupić?

W obliczu ogromnego wyboru dostępnych na rynku słuchawek bezprzewodowych warto sprawdzić, co oferują te, które kosztują maks. 200 zł. To dość optymalny budżet, aby kupić sensowne urządzenie. Może nie z górnej półki, ale takie, które powinno spełnić podstawowe potrzeby niewymagających użytkowników. W tym zestawieniu znajdziesz modele oferujące redukcję szumów, przyzwoitą żywotność baterii lub sterowanie dotykowe. Zaczynamy od 99 zł i kończymy na 199 zł, więc każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie.

XIAOMI Redmi Buds 3 Lite

Cena: od 99 zł

XIAOMI Redmi Buds 3 Lite to niedrogie słuchawki bezprzewodowe, które za około 99 złotych pozwolą cieszyć się muzyką i podcastami bez kabla plączącego się dookoła głowy. Ich design zapewnia dobre dopasowanie i optymalny komfort użytkowania. Sprawdzą się podczas aktywności fizycznej, ponieważ są wyposażone w gumki, a jedna słuchawka waży zaledwie 4,2 grama. Dzięki technologii Bluetooth 5.2 gwarantują brak opóźnień w transmisji dźwięku oraz mniejsze zużycie danych, co przekłada się na stabilne połączenie. Wbudowane mikrofony oferują technologię eliminowania hałas w tle, co poprawia jakość połączeń. Słuchawki pracują do 5 godzin na jednym ładowaniu, a z etui ładującym całkowity czas użytkowania, z przerwami na uzupełnianie energii, może wynieść do 18 godzin. XIAOMI Redmi Buds 3 Lite są również odporne na kurz i wodę, co potwierdza norma IP54. To kolejny argument za tym, że sprawdzą się podczas aktywności fizycznych.

PHILIPS TAT2206PK/00

Cena: od 159 zł

PHILIPS TAT2206PK/00 to wodoodporne słuchawki True Wireless, odpowiednie dla aktywnych użytkowników, którzy nie chcą rezygnować z ulubionej muzyki podczas treningów (nawet tych w deszczu). Dzięki normie IPX4 są odporne na pot oraz zachlapania wodą. Przyzwoitą jakość dźwięku zapewniają przetworniki o średnicy 6 mm. Słuchawki wyróżniają się kompaktowym designem i wygodnym dopasowaniem dzięki silikonowym nakładkom, które redukują zewnętrzny hałas. Wiele osób doceni też oryginalną kolorystykę. Etui z funkcją ładowania pozwala na wydłużenie czasu pracy do 12 godzin po pełnym naładowaniu. Wbudowany mikrofon umożliwia wygodne prowadzenie rozmów telefonicznych, a automatyczne przypisywanie go do aktywnej słuchawki pozwala na dłuższe rozmowy, podczas których druga słuchawka może się ładować.

JBL Tune 520BT

Cena: od 179 zł

Mamy też coś dla osób, które nie przepadają za rozwiązaniami dousznymi. JBL Tune 520BT to słuchawki nauszne wspierane przez technologię JBL Pure Bass. Jeśli lubicie poczuć niskie dźwięki, warto rozważyć ten model. Jak informuje producent, słuchawki te wyróżniają się na tle konkurencji bardzo długim czasem działania. Jedno ładowanie ma wystarczyć nawet na 57 godzin słuchania muzyki. Ich zaletą jest również błyskawiczne uzupełnianie energii. 5 minut ładowania to dodatkowe 3 godziny słuchania muzyki lub ulubionych podcastów. Słuchawki zapewniają intuicyjną obsługę za pomocą przycisków oraz funkcję Voice Aware, która pozwala słyszeć własny głos podczas rozmowy. Lekka konstrukcja i miękkie poduszeczki gwarantują wygodne noszenie, oczywiście jeśli nie należycie do osób, którym od takich konstrukcji przegrzewają się uszy. Warto też pochwalić składaną konstrukcję, która z pewnością ułatwi transport w plecaku.

OPPO Enco Buds 2

Cena: od 179 zł

Słuchawki OPPO Enco Buds 2 zapewniają około 7 godzin ciągłego odtwarzania dźwięku, a w połączeniu z etui ładującym nawet do 28 godzin. Każde 10 minut ładowania to kolejna godzina odtwarzania piosenek lub podcastów. Sercem słuchawek są kompozytowo-tytanowe membrany dynamiczne o średnicy 10 mm, które pozwalają podkreślić niskie tony. Inteligentna redukcja szumów skutecznie poprawi jakość rozmów w głośnych miejscach. Lekka konstrukcja i miękkie gumowe wkładki zapewniają wygodę noszenia. Technologia Bluetooth 5.2 gwarantuje stabilne połączenie, a intuicyjne sterowanie dotykowe umożliwia łatwą obsługę funkcji.

HUAWEI FreeBuds SE 2

Cena: od 186 zł

Słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 zapewniają nawet do 40 godzin pracy ze wsparciem etui ładującego. Każde 10 minut ładowania to dodatkowe 3 godziny słuchania. Słuchawki charakteryzują się niską wagą i ergonomicznym dopasowaniem, choć warto zaznaczyć, że model ten nie jest wyposażony w douszne gumki. Odporność na kurz i zachlapania (norma IP54) sprawia, że są doskonałym towarzyszem nie tylko podczas treningów, ale także w deszczu. Słuchawki zapewniają przyzwoite brzmienie, a technologia redukcji szumów AI pozwala na prowadzenie rozmów w trudniejszych warunkach akustycznych. Intuicyjne sterowanie dotykowe umożliwia wygodną obsługę.

XIAOMI Redmi Buds 3 Pro ANC

Cena: od 199 zł

Słuchawki XIAOMI Redmi Buds 3 Pro ANC to dobre rozwiązanie dla miłośników muzyki i aktywnego trybu życia. Dzięki redukcji szumów o poziomie 35dB pozwalają odciąć się od hałasu. Algorytm oparty na sztucznej inteligencji dostosowuje tę redukcję do otoczenia i nawyków użytkownika. Słuchawki posiadają też tryb podwójnej transparentności, który umożliwia usłyszenie dźwięków otoczenia bez konieczności wyjmowania ich z uszu. Czas pracy na baterii wynosi maks. 28 godzin z wykorzystaniem etui ładującego. Słuchawki obsługują także inteligentne przełączanie między dwoma urządzeniami na różnych platformach, takich jak Android, iOS i Windows. Model posiada również wodoodporność na poziomie IPX4, co chroni je przed potem i zachlapaniem. Całość uzupełniają powiadomienia dźwiękowe, które ułatwiają znalezienie słuchawek, gdy są w zasięgu łączności Bluetooth.