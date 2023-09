Xiaomi 13T – pierwsze wrażenia. Rozbije bank czy zniknie w tłumie?

Nowe flagowce chińskiego giganta — seria Xiaomi 13T

Xiaomi zaprezentowało najnowsze smartfony z serii Xiaomi 13T — 13T oraz 13T Pro. Przez ostatnie 7 dni miałem okazję pobawić się podstawową wersją telefonu, bez „Pro” w nazwie, która została wyceniona na 3 tysiące PLN bez złotówki. Czy w tydzień ten smartfon zdążył mnie do siebie przekonać?

Xiaomi 13T — specyfikacja techniczna

Wymiary: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm

Waga: 197 g

Tył: szklany

Przód: Corning Gorilla Glass 5

Odporność: IP68

Kolory: Meadow Green, Black

Główny obiektyw 24 mm Leica: 50 MP szeroki kąt, r ozmiar matrycy 1/1.28 cala, p iksel 1.22 μm, 2.44 μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.9, 7P obiektyw asferyczny, OIS, z godność z HDR10+, 4K z 30 fps

ozmiar matrycy 1/1.28 cala, p godność z HDR10+, 4K z 30 fps 50 mm Leica telephoto: 50 MP, f/1.9, 5P obiektyw asferyczny

15 mm Leica ultraszeroki: 12 MP, f/2.2, 5P obiektyw asferyczny, dwa style: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look, osobiste style fotograficzne Leica, symulacja klasycznych szkieł: 35 mm reporterskie, 50 mm bokeh, 90 mm miękki fokus, Xiaomi ProFocus, Tryb nocny

Tryb nocny Przedni aparat 20 MP: f/2.2, 5P obiektyw asferyczny, Tryb nocny, Tryb portretowy, HDR

Ekran: Taktowany do 144 Hz FHD+ 6,67 cala CrystalRes AMOLED, 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi, AdaptiveSync, do 480 Hz samplowania dotyku, jasność: HBM 1200 nitów, 2600 nitów (maks), gamut DCI-P33, 68 miliardów kolorów, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, Tryb adaptatywny do czytania, Przyciemnianie ekranu 2880 Hz PWM

AdaptiveSync, do 480 Hz samplowania dotyku, jasność: HBM 1200 nitów, 2600 nitów (maks), gamut DCI-P33, 68 miliardów kolorów, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, Tryb adaptatywny do czytania, Przyciemnianie ekranu 2880 Hz PWM CPU: MediaTek Dimensity 8200-Ultra, proces produkcyjny 4 nm

GPU: Arm Mali-G610

RAM: LPDDR5 RAM + UFS 3.1, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB

System: MIUI 14 oparte na Androidzie 13

Zasilanie: bateria 5000 mAh, 67 W szybkie ładowanie

Łączność: dwa gniazda SIM, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, 5G

Design, czyli jak prezentuje się Xiaomi 13T?

Egzemplarz Xiaomi 13T, który wpadł w moje ręce, jest w kolorze czarnym. Plecki są szklane, co średnio mi się podoba — po pierwsze, smartfon bez etui jest bardzo śliski i nie trzyma się pewnie w dłoni. Do tego tył smartfona niezwykle się palcuje, przez co często nie wygląda zbyt korzystnie — chociaż po przemyciu można przejrzeć się w tyle smartfona, co pewnie niejednokrotnie się przyda; włączanie aplikacji aparatu zawsze jest nieco stresujące, kiedy w miejscu publicznym chcemy sprawdzić, jak wyglądamy. ;)

Wyspa z aparatami jest spora i odstaje dość znacznie, ale nie wyróżnia się negatywnie na tle innych smartfonów. Największy zarzut więc to śliskie i palcujące się plecki, które podczas intensywnego korzystania ze smartfona lubią się również nieco nagrzać — chociaż producent gwarantuje, że rozpraszanie ciepła w serii Xiaomi 13T zostało ulepszone dzięki radiatorowi ze stali nierdzewnej o powierzchni 5000 mm kwadratowych.

Aparaty, czyli największa duma Xiaomi przy 13T

Xiaomi 13T jest wyposażony w zestaw trzech aparatów z obiektywami Summicron, które zostały stworzone we współpracy z firmą Leica. Główny aparat szerokokątny osiąga rozdzielczość matrycy na poziomie 50 MP, wyposażony w asferyczny obiektyw 7P o ekwiwalencie ogniskowej 24 mm. Obiektyw został zaprojektowany w taki sposób, aby uchwycić więcej światła, co znacząco ułatwia fotografowanie w warunkach o szerokim zakresie dynamicznym (HDR). Kolejnym ważnym elementem aparatu jest drugi obiektyw o rozdzielczości 50 MP, który jest teleobiektywem o ekwiwalencie ogniskowej 50 mm. Te dwa aparaty wspiera ultraszerokokątny obiektyw o rozdzielczości 12 MP, który oferuje ekwiwalent ogniskowej na poziomie 15 mm.

W aplikacji aparatu możemy wybrać między dwoma trybami: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look. Te zapewniają fotografowanie z naturalnym odwzorowaniem kolorów, wysokim kontrastem oraz z estetyką obrazu Leica — mi osobiście bardziej przypadł do gustu Authentic Look, ale właśnie o to chodzi, że każdy ma tutaj możliwość wyboru trybu, który najbardziej mu pasuje i oddaje jego stylistykę. Do tego znajdziemy tutaj sześć filtrów Leica, w tym dwa nowe Leica Sepia i Leica Blue, które wcześniej były tylko w wideo. Mamy tutaj również technologię Xiaomi ProFocus, która pozwala na uchwycenie każdej, nawet najkrótszej chwili. Przedni aparat ma 20 MP i sprawdza się naprawdę nieźle.

Co z wideo? Xiaomi 13T nie rozbija tutaj banku, a wszystkie najlepsze funkcje są zarezerwowane dla wersji Pro. Lepsza wersja 13T oferuje 10-bitowe nagrywanie wideo z próbkowaniem kolorów LOG 4:2:0 i kodekiem H.265. Preinstalowana tabela Rec.709 LUT dodaje również nieco profesjonalny sznyt, renderując je ze sporą dokładnością kolorów i głębią — producent pozwala jednak na zaimportowanie ulubionej tabeli LUT do urządzenia i nadanie własnemu filmowi własnego charakteru. Niestety, w podstawowym modelu nie możemy nagrywać nawet w jakości 8K — tu mamy 4K i to tylko z 30 fps. W 13T zdjęcia są więc naprawdę okej, ale filmy pozostawiają nieco do życzenia — jeśli chcecie bawić się wideo ze swoim smartfonem, to koniecznie zdecydujcie się na 13T Pro.

Ekran w Xiaomi 13T. Dziękuję za 144 Hz!

Xiaomi 13T ma 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes, który obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz i rozdzielczość 1,5K (2712 x 1220). Seria Xiaomi 13T wykorzystuje wyświetlacz o jasności 1200 nitów, który charakteryzuje się szczytową jasnością nawet do 2600 nitów. Smartfon ponadto oferuje pełne odwzorowanie palety barw DCI-P3 z obsługą 68 miliardów kolorów, zapewniając zgodność ze standardem HDR10+. Do ekranu nie mam o co się przyczepić (zobacz Apple, w podstawowej wersji smartfona da się mieć lepsze odświeżanie niż 60 Hz), chociaż ramki dookoła ekranu mogłyby być nieco cieńsze.

Serce i wydajność smartfona. Co z baterią?

Sercem Xiaomi 13T jest procesor MediaTek Dimensity 8200-Ultra, zbudowany w technologii TSMC 4 nm. Chip wspiera GPU Arm Mali-G610 oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256 GB UFS 3.1. Smartfon działa poprawnie i płynnie, lecz ciężko nie zgodzić się z tym, że można było oczekiwać nieco lepszego procesora — z drugiej strony jednak, w tej cenie nie ma się do czego specjalnie przyczepić.

Jeśli chodzi o baterię, to Xiaomi 13T oferuje pojemność 5000 mAh, a do tego szybkie ładowanie 67 W. Jest więc okej, chociaż przy 120 W HyperCharge w 13T Pro, wynik ten wydaje się mało specjalny. 13T ma również certyfikat IP68, co oznacza, że jest odporny na wodę i pył, a w kwestii łączności mamy tutaj dwa gniazda SIM, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4 czy 5G. Jest więc wszystko, czego można zapragnąć.

Xiaomi 13T — cena

Xiaomi 13T jest dostępny w konfiguracji pamięci masowej 8 GB + 256GB za kwotę 2999 zł. Na kupujących Xiaomi 13T w pierwszych dniach sprzedaży czeka tablet Redmi Pad 4 GB + 128 GB za darmo (regularna cena to 1199 zł). Promocja rusza dziś, 26 września, i potrwa do 8 października włącznie lub do wyczerpania zapasów.

Xiaomi 13T to smartfon bardzo poprawny, któremu jednak brakuje nieco rewelacji jeśli chodzi o wideo — skoro aparaty są największą dumą firmy w tej serii smartfonów, to szkoda, że podstawowe 13T pod tym względem nie wypada nieco lepiej. Poza jeszcze dość specyficzną decyzją dotyczącą szklanych plecków telefonu (13T Pro jest dostępne w kolorze Alpine Blue, gdzie plecki są wykonane z ekoskóry), całość wypada naprawdę poprawnie. To dobry smartfon, któremu jednak brakuje wszystkiego, co ma jego dostojniejszy brat — 13T Pro.