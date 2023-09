Xiaomi 13T i 13T Pro już są! Cena, specyfikacja i promocja premierowa

Z aparatów Xiaomi jest najbardziej dumne

Zacznijmy od fotografii, bo z tego Xiaomi w przypadku tych smartfonów jest naprawdę dumne. Zarówno Xiaomi 13T Pro, jak i Xiaomi 13T, oferują zestaw trzech aparatów z obiektywami Summicron — a te zostały zaprojektowane wspólnie z firmą Leica. Główny aparat szerokokątny o rozdzielczości matrycy wynoszącej 50 MP ma ekwiwalent ogniskowej 24 mm i asferyczny obiektyw 7P, zaprojektowany do rejestrowania większej ilości światła, ułatwiający fotografowanie w szerokim zakresie dynamicznym (HDR). Drugi aparat 50 MP ma teleobiektyw z ekwiwalentem ogniskowej 50 mm. Dodatkowo znajdziemy tutaj jeszcze ultraszerokokątny obiektyw o rozdzielczości 12 MP, którego ekwiwalent ogniskowej wynosi 15 mm, dzięki czemu sprawdzi się do robienia zdjęć panoramicznych i rejestrowania krajobrazów. Aparaty w Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T są zgodne ze standardem DCI-P3.

Źródło: Xiaomi

Smartfony Xiaomi z serii 13T wykorzystuje dwa oryginalne style fotograficzne: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look. Te zapewniają fotografowanie z naturalnym odwzorowaniem kolorów, wysokim kontrastem wraz z estetyką obrazu Leica. Do tego znajdziemy tutaj sześć filtrów Leica, w tym dwa nowe Leica Sepia i Leica Blue. Xiaomi 13T w trybie Pro ma także funkcję indywidualnego modyfikowania ustawień aparatów. Umożliwia ona dostosowanie tonacji, tonalności i tekstury obrazu na etapie wstępnego ustawienia parametrów zdjęcia, zachowując więcej szczegółów i kolorów w przetwarzaniu końcowym. Preferowane ustawienia wstępne można również zapisać, co pozwoli nam uzyskać swój osobisty styl fotograficzny. Warto wspomnieć również o technologii Xiaomi ProFocus, która pozwala na uchwycenie każdej, nawet najkrótszej chwili.

Zdjęcia zdjęciami, ale co z wideo?

Xiaomi 13T oferuje 10-bitowe nagrywanie wideo z próbkowaniem kolorów LOG 4:2:0 i kodekiem H.265. Preinstalowana tabela Rec.709 LUT dodaje również nieco profesjonalny sznyt, renderując je ze sporą dokładnością kolorów i głębią — producent pozwala jednak na zaimportowanie ulubionej tabeli LUT do urządzenia i nadanie własnemu filmowi własnego charakteru. Xiaomi 13 Pro oferuje dodatkowo możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 8K.

Źródło: Xiaomi

Szerokokątny aparat 50 MP ma zarówno stabilizację OIS, jak i EIS, dzięki czemu nie musimy martwić się o drgania podczas nagrywania. Tylne aparaty Xiaomi 13T obsługują nagrywanie wideo 4K przy wszystkich ogniskowych, wraz z szybką i wydajną edycją. Wejście w tryb Pro funkcji edytora wideo w aplikacji Galeria Xiaomi umożliwia łatwe edytowanie podpisów i dodatkowych ścieżek dźwiękowych, więc możemy szybko zlepić własnego shorta.

Xiaomi 13T — co z ekranem?

Zarówno Xiaomi 13T Pro, jak i Xiaomi 13T, mają 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes, który obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz i rozdzielczość 1,5K (2712 x 1220). Seria Xiaomi 13T wykorzystuje wyświetlacz o jasności 1200 nitów, który charakteryzuje się szczytową jasnością nawet do 2600 nitów. Smartfon ponadto oferuje pełne odwzorowanie palety barw DCI-P3 z obsługą 68 miliardów kolorów (kto da więcej?), zapewniając zgodność ze standardem HDR10+. Zwiększa to kontrast między ciemnymi i jasnymi elementami w kadrze, przywraca teksturę szczegółów i zapewnia lepsze zrównoważenie nasycenia kolorów. Jeśli chodzi o głośniki, to seria Xiaomi 13T jest zgodna ze standardem dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i ma dwa głośniki.

Źródło: Xiaomi

Serce tych smartfonów, czyli jaki chip napędza serię Xiaomi 13T?

Xiaomi 13T Pro jest napędzany przez chipset MediaTek Dimensity 9200+ z ośmiordzeniowym procesorem, o częstotliwość pracy do 3,35 GHz. Ma również wbudowany układ graficzny ARM Immortalis-G715. Sercem Xiaomi 13T jest za to procesor MediaTek Dimensity 8200-Ultra, zbudowany w technologii TSMC 4 nm. Producent gwarantuje również, że rozpraszanie ciepła w serii Xiaomi 13T zostało ulepszone dzięki radiatorowi ze stali nierdzewnej o powierzchni 5000 mm kwadratowych. Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro otrzymają aktualizacje czterech generacji systemu operacyjnego Android, a także pięć lat poprawek zabezpieczeń.

Źródło: Xiaomi

Bateria w Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro obsługuje technologię Xiaomi 120 W HyperCharge, która umożliwia naładowanie akumulatora smartfonu do pełna w 19 minut. Xiaomi 13T Pro w pięć minut osiąga 36 procent, a Xiaomi 13T, wyposażony w ładowarkę 67 W, uzyskuje w tym samym czasie 21 procent naładowania baterii. Seria 13T ma również certyfikat IP68, co oznacza, że są odporne na wodę i pył.

Producent informuje dodatkowo, że użytkownicy obu urządzeń są uprawnieni do korzystania z przestrzeni dyskowej w chmurze Google One 100 GB za darmo przez 6 miesięcy oraz mają 3-miesięczną subskrypcję YouTube Premium z dostępem bez reklam do samej platformy oraz aplikacji YouTube Music. W najnowszej Serii 13T użytkownik otrzymuje również jedną ograniczoną naprawę gwarancyjną ekranu w razie jego uszkodzenia w ciągu 6 miesięcy od zakupu, a także naprawę pogwarancyjną z bezpłatnymi kosztami robocizny w ciągu 12 miesięcy.

Źródło: Xiaomi

Specyfikacja techniczna

Xiaomi 13T Pro

Wymiary: 162,2 mm x 75,7mm x 8.49 mm

Waga: 206 g

Tył: szklany

Przód: Corning Gorilla Glass 5

Odporność: IP68

Kolory: Meadow Green, Black, Alpine Blue

Główny obiektyw 24 mm Leica: 50 MP szeroki kąt, r ozmiar matrycy 1/1.28 cala, p iksel 1.22 μm, 2.44 μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.9, 7P obiektyw asferyczny, OIS, z godność z HDR10+, 4K z 30 fps, wideo 8K z 24fps, 10-bit LOG, możliwość wczytania tabeli LUT

ozmiar matrycy 1/1.28 cala, p godność z HDR10+, 4K z 30 fps, wideo 8K z 24fps, 10-bit LOG, możliwość wczytania tabeli LUT 50 mm Leica telephoto: 50 MP, f/1.9, 5P obiektyw asferyczny

15 mm Leica ultraszeroki: 12 MP, f/2.2, 5P obiektyw asferyczny, dwa style: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look, osobiste style fotograficzne Leica, symulacja klasycznych szkieł: 35 mm reporterskie, 50 mm bokeh, 90 mm miękki fokus, Xiaomi ProFocus, Tryb nocny

Tryb nocny Przedni aparat 20 MP: f/2.2, 5P obiektyw asferyczny, Tryb nocny, Tryb portretowy, HDR

Ekran: Taktowany do 144 Hz FHD+ 6,67 cala CrystalRes AMOLED, 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi, AdaptiveSync, do 480 Hz samplowania dotyku, jasność: HBM 1200 nitów, 2600 nitów (maks), gamut DCI-P33, 68 miliardów kolorów, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, Tryb adaptatywny do czytania, Przyciemnianie ekranu 2880 Hz PWM

AdaptiveSync, do 480 Hz samplowania dotyku, jasność: HBM 1200 nitów, 2600 nitów (maks), gamut DCI-P33, 68 miliardów kolorów, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, Tryb adaptatywny do czytania, Przyciemnianie ekranu 2880 Hz PWM CPU: MediaTek Dimensity 9200+, proces produkcyjny 4 nm

GPU: Arm Immortalis-G715 GPU

RAM: LPDDR5X RAM + UFS 4.0

Pamięć: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB

System: MIUI 14 oparte na Androidzie 13

Zasilanie: Bateria 5000 mAh, 120 W HyperCharge

Łączność: dwa gniazda SIM, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, 5G

Źródło: Xiaomi

Xiaomi 13T

Wymiary: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm

Waga: 197 g

Tył: szklany

Przód: Corning Gorilla Glass 5

Odporność: IP68

Kolory: Meadow Green, Black

Główny obiektyw 24 mm Leica: 50 MP szeroki kąt, r ozmiar matrycy 1/1.28 cala, p iksel 1.22 μm, 2.44 μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.9, 7P obiektyw asferyczny, OIS, z godność z HDR10+, 4K z 30 fps

ozmiar matrycy 1/1.28 cala, p godność z HDR10+, 4K z 30 fps 50 mm Leica telephoto: 50 MP, f/1.9, 5P obiektyw asferyczny

15 mm Leica ultraszeroki: 12 MP, f/2.2, 5P obiektyw asferyczny, dwa style: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look, osobiste style fotograficzne Leica, symulacja klasycznych szkieł: 35 mm reporterskie, 50 mm bokeh, 90 mm miękki fokus, Xiaomi ProFocus, Tryb nocny

Tryb nocny Przedni aparat 20 MP: f/2.2, 5P obiektyw asferyczny, Tryb nocny, Tryb portretowy, HDR

Ekran: Taktowany do 144 Hz FHD+ 6,67 cala CrystalRes AMOLED, 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi, AdaptiveSync, do 480 Hz samplowania dotyku, jasność: HBM 1200 nitów, 2600 nitów (maks), gamut DCI-P33, 68 miliardów kolorów, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, Tryb adaptatywny do czytania, Przyciemnianie ekranu 2880 Hz PWM

AdaptiveSync, do 480 Hz samplowania dotyku, jasność: HBM 1200 nitów, 2600 nitów (maks), gamut DCI-P33, 68 miliardów kolorów, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, Tryb adaptatywny do czytania, Przyciemnianie ekranu 2880 Hz PWM CPU: MediaTek Dimensity 8200-Ultra, proces produkcyjny 4 nm

GPU: Arm Mali-G610

RAM: LPDDR5 RAM + UFS 3.1, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB

System: MIUI 14 oparte na Androidzie 13

Zasilanie: bateria 5000 mAh, 67 W szybkie ładowanie

Łączność: dwa gniazda SIM, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, 5G

Źródło: Xiaomi

Cena Xiaomi 13T i Xiaomi 13T Pro w Polsce. Promocja premierowa

Xiaomi 13T Pro i Xiaomi 13T są dostępne w kolorach: Meadow Green i Black. Xiaomi 13T Pro jest oferowany w wariancie pamięci masowej 12 GB + 512 GB, w cenie 3999 zł. Xiaomi 13T jest natomiast dostępny w konfiguracji pamięci masowej 8 GB + 256GB za kwotę 2999 zł.

W promocji na start kupujący Xiaomi 13T Pro otrzymają w prezencie hulajnogę Mi Electric Scooter Essential, której regularna cena to 1799 zł. Na kupujących Xiaomi 13T w pierwszych dniach sprzedaży czeka tablet Redmi Pad 4 GB + 128 GB za darmo (regularna cena to 1199 zł). Promocja rusza 26 września i potrwa do 8 października włącznie lub do wyczerpania zapasów.

Źródło: Xiaomi

Źródło, grafika wyróżniająca: Xiaomi