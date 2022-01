Xiaomi 12 Ultra dostanie aparat Leica. O ile w ogóle powstanie

W ostatnich dniach grudnia Xiaomi pokazało w Chinach swoje najnowsze topowe smartfony. To modele 12, 12 Pro i 12X.

O premierze flagowców pisał Kamil Pieczonka. W śród nich zabrakło jednak modelu Ultra, a taki był najmocniejszym urządzeniem tej firmy w zeszłorocznej serii 11.

W sieci wciąż pojawiają się przecieki dotyczące terminu zaprezentowania modelu 12 Ultra i jego wyglądu. Są również informacje sugerujące… że takiego telefonu w ogóle nie będzie. Ale po kolei.

Wg. serwisu gizchina.com Ultra ma być wykonana ze stopu aluminium. I najprawdopodobniej będzie wyposażona w aparat marki Leica. Na ujawnionych zdjęciach i filmach widać wielką, okrągłą wyspę i logo Leica. O współpracy pomiędzy obu producentami mówiło się już od jakiegoś czasu. Latem serwisy donosiły, że nad aparatami Xiaomi z serii 12 pracowali eksperci tej firmy. Jednak jej logo nie zagościło na żadnym z nowo wydanych telefonów. Wcześniej Leica była związana z Huawei, ale współpraca została zakończona w połowie zeszłego roku. Ostatnim wspólnym projektem był model P50.

Xiaomi 12 Ultra ma mieć główny aparat o rekordowej rozdzielczości 200 MP. Stanie się tak dzięki wykorzystaniu najnowszej matrycy Samsunga – ISOCELL HP1. Rozmiar sensora to 1/1,22 cala a matryca wykorzystuje nową technologię łączenia pikseli o nazwie ChameleonCell. Może łączyć piksele w stosunku 4 do 1, gdzie rozdzielczość zdjęcia będzie wynosić 50 MP albo 16 do 1, gdzie rozdzielczość wyniesie 12,5 MP.

Oprócz tego w Xiaomi 12 Ultra nie zabraknie peryskopowego ultrateleobiektywu, ultraszerokokątnego obiektywu i innych standardowych elementów.

Debiut telefonu przewidywany jest na marzec. Tyle, że wg. innych źródeł zamiast niego Xiaomi ma zaprezentować w tym terminie Mix 5 i Mix 5 Pro. Nie jest jednak wykluczone, że pod jedną z tych nazw kryje się właśnie Xiaomi 12 Ultra.