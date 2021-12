Xiaomi 12 i 12 Pro ze Snapdragonem 8 Gen1 debiutuje w Chinach

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Xiaomi jeszcze w tym roku pokazało swojego nowego flagowca, a w zasadzie dwa - Xiaomi 12 i 12 Pro. Różnice sprowadzają się do ekranu oraz aparatów.

Xiaomi prezentuje nowe flagowce

Xiaomi pokazało dwa nowe flagowe smartfony, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oznaczone już tylko numerkiem, bez dopisku Mi. Xiaomi 12 i 12 Pro różnią się przede wszystkim wielkością, pierwszy z nich wyposażony został w ekran AMOLED o przekątnej 6,28 cala, a drugi wyświetlacz LTPO o przekątnej 6,73 cala, oba z odświeżaniem 120 Hz. Oba korzystają z najnowszego procesora Qualcomma - Snapdragon 8 Gen 1, który w zależności od wersji współpracuje z 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci na dane. Firma chwali się, że zastosowany nowatorski system chłodzenia pozwala na zapewnienie maksymalnej wydajności w każdych warunkach. W czym pomaga też szybka pamięć RAM LPDDR5 6400 MHz oraz interfejs UFS 3.1, który pozwala osiągnąć transfery rzędu 1450 MB/s. Oba bazują też na tym samym systemie - MIUI 13.

Różnic między smartfonami też jest jednak kilka. Xiaomi 12 posiada ekran o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, baterię o pojemności 4500 mAh oraz trzy aparaty. Główny sensor to Sony IMX766 (1/1.56″) o rozdzielczości 50 MP, a poza tym do dyspozycji mamy szeroki kąt - 13MP oraz sensor 5MP z obiektywem telemacro. W modelu Xiaomi 12 Pro znajdziemy natomiast wyświetlacz o rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli ze wsparciem dla Dolby Vision i HDR10+ (maksymalna jasność 1500 nitów), baterię 4600 mAh z możliwością ładowania z mocą 120 W oraz trzy aparaty 50 MP. Główny to sensor Sony IMX707 (1/1.28″), który ma zapewniać jeszcze więcej światła i lepsze zdjęcia w nocy. Dwa pozostałe aparaty korzystają z sensora JN1 oraz obiektywu o szerokim kącie (115 stopni) oraz dwukrotnego zoomu.

Telefony będą dostępne w Chinach w trzech wersjach - 8GB+128GB, 8GB+256GB i 12GB+256GB, Xiaomi 12 ma w takich konfiguracjach kosztować odpowiednio 3699 RMB (~2640 PLN), 3999 RMB (~2560 PLN) oraz 4399 RMB (~2810 PLN). Za Xiaomi 12 Pro trzeba zapłacić odpowiednio 4699 RMB (~3000 PLN), 4999 RMB (~3200 PLN) oraz 5399 RMB (~3450 PLN).

MIUI 13 nie tylko dla Xiaomi 12/12 Pro

Nowe smartfony zadebiutują z systemem MIUI 13, który trafi też na starsze smartfony Xiaomi. Aktualizacje zaczną pojawiać w 1. kwartale przyszłego roku i trafią na smartfony i tablety: Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i, Mi 11X Pro, Mi 11X, Xiaomi Pad 5, Redmi 10, Redmi 10 Prime, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11 Lite NE, Redmi Note 8 (2021), Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10, Mi 11 Lite 5G, Mi 11 Lite i Redmi Note 10 JE.

źródło: Xiaomi