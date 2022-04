Xiaomi 12 Pro to smartfon po prostu... kompletny

Xiaomi 12 Pro to najnowszy flagowy smartfon chińskiego producenta. Firma przedstawiła oficjalnie trzy nowe modele z rodziny 12 — a to największy, najszybszy i najdoskonalszy z nich.

Design: estetyczny i funkcjonalny

Mówi się, że żyjemy w dobie, w której wszystkie smartfony są identyczne. Może coś w tym jest — wiele z nich jest do siebie tak podobnych, że naprawdę trudno je odróżnić. Xiaomi 12 Pro aparaty również posłał na wyspę, jednak przez różnicę w rozmiarach i nietypowe ich ułożenie - wyróżnia się na tle konkurentów. Wyspy są stosunkowo niewielkie, no i przede wszystkim estetyczne. Tym jednak co naprawdę urzeka, jest materiał z jakiego został wykonany smartfon. Tworzywo nie ślizga się w dłoniach, nie palcuje się, a przy tym wygląda naprawdę dobrze — i to niezależnie od wariantu kolorystycznego. W ofercie znalazły się trzy: klasyczna szarość, błękit oraz jasny fiolet.

Wymagasz dużo od swojego telefonu? To dobrze się składa

Sięgając po flagowca, użytkownicy oczekują perfekcji i najwyższej jakości niezależnie od tego, do jakich zadań zostanie wykorzystane urządzenie. Jeżeli cenicie sobie dobre ekrany, to może być miłość od pierwszego wejrzenia: ekran AMOLED o przekątnej 6,73" oferuje rozdzielczość 3200 x 1440 px (WQHD+), jasność do 1500 nitów, wysoki kontrast, adaptacyjną technologię odświeżania do 120 Hz, a wisienką na torcie jest wsparcie dla HDR10+. Panel pokryty został warstwą ochronną Corning Gorilla Glass Victus, a pod nim ukryty został szybki czytnik linii papilarnych.

A skoro już jesteśmy przy szybkości, to takowej oczekiwać możecie także od całego urządzenia — wszystko to dzięki procesorowi Snapdragon 8 pierwszej generacji, który wspomagany jest przez układ graficzny Adreno 730. Kilkadziesiąt procent bardziej wydajny niż jego poprzednik poza tym że potrafi więcej, to jeszcze twórcy zadbali o to, by urządzenie generowało mniej ciepła. Wszystko to wspomagane jest przez zaawansowany system chłodzenia, który stale dba o to, by nie dochodziło do przegrzania i urządzenie przez cały czas działało w pełni mocy — bez spowolnień.

Założenie było takie, by smartfon poradził sobie ze wszystkimi zadaniami które mu podrzucimy — od gier, przez pracę, komunikatory, poszukiwanie informacji... no i koniecznie z opcją łatwego przełączania się między procesami. Najnowszy procesor radzi sobie z nimi śpiewająco, a stawiając na takie rozwiązanie możemy być pewni, że kupujemy smartfon na lata.

Aparaty to więcej niż tylko nietypowa wyspa

Aparaty fotograficzne to element, na który wielu klientów stawia na pierwszym planie. Xiaomi 12 Pro oferuje potrójny zestaw — po 50 MP każdy. Główny (szerokokątny) aparat to nowa matryca Sony o wielkości 1/1,28", oferująca 7-elementowy obiektyw z przysłoną f/1.9. Teleobiektyw (48mm) również czaruje światłem f/1.9, zaś ultraszerokokątna soczewka zapewnia pole widzenia 115 stopni i przysłonę f/2.2. Nowoczesne aparaty fotograficzne wspierane są przez zaawansowane systemy algorytmów, dzięki czemu poradzą sobie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Fotografia nocna czy dynamiczne sceny nie stanowią dla nich większego wyzwania, zaś Xiaomi ProFocus zadba by podczas kręcenia filmów wskazany obiekt zawsze pozostawał w centrum zainteresowania. Odpowiedzialny jest za śledzenie i wychwytywanie ruchu, a także śledzenie wzroku. Tutaj kilka przykładów na co go stać:

Jako ciekawostkę warto też rzucić okiem na to, jaki użytek są w stanie zrobić z tamtejszych aparatów ludzie którzy znają się na swojej pracy. Marta Wojtal zabrała go na profesjonalną sesję zdjęciową — z oświetleniem, modelkami i pomocnikami którzy zadbali o to, by efekt pracy mógł znaleźć się na okładce magazynu. Efekty pracy Marty i jej zespołu możecie zobaczyć tutaj.

Oglądanie multimediów na nim to przyjemność

O tym że ekran AMOLED w Xiaomi 12 Pro robi ogromne wrażenie przekonają prawdopodobnie wszyscy. Ale to nie każdy kto chwyci w dłoń nowy smartfon usłyszy na co stać tamtejsze głośniki, a... zdecydowanie powinien! Opracowanie dźwiękowe urządzenia powstało przy współpracy z harman/kardon. Sprzęt oferuje czterogłośnikowy system stereo, na który skłądają się niezależne podwójne głośniki wysokotonowe i niskotonowe. Trzeba mieć na uwadze, że mowa o niewielkim urządzeniu, ale efekt finalny potrafi wywołać efekt wow. W dobie, w której coraz więcej użytkowników decyduje się na oglądanie nie tylko krótkich materiałów znalezionych na YouTube, ale także seriali i filmów na ekranie telefonu — to ogromna rewolucja. Tym bardziej, że Xiaomi 12 Pro posiada wsparcie Dolby Atmos.

MIUI 13 - skonfiguruj system tak, jak tego potrzebujesz

System Android oferuje caly wahlarz możliwości. Opcje dostosowania każdego poszczególnego elementu do własnego widzimisię to jeden z najważniejszych asów, jakie skrywa w rękawie. Xiaomi 12 Pro działa pod kontrolą 12 wersji systemu z autorską nakładką MIUI13. Ta nie bez powodu cieszy się tak dużą popularnością. Autorski projekt Xiaomi nie tylko daje w większości aspektów wolną rękę użytkownikowi, ale dodaje także coś od siebie, czego próżno szukać u konkurencji. Przede wszystkim Liquid Storage, czyli nowy system fragmentacji, dzięki czemu smartfon działa jeszcze szybciej. Ponadto nowe oprogramowanie potrafi zręcznie zarządzać pamięcią operacyjną dzięki kategoryzacji aplikacji!

Ten telefon naładujesz w kilkanaście minut do pełna

Bateria 4600 mAh prawdopodobnie lwiej części użytkowników wystarczy na pełny dzień pracy bez konieczności rozglądania się za ładowarką. Ale biorąc pod uwagę to jak szybko można naładować Xiaomi 12 Pro — nawet jeżeli zabraknie mu mocy, nie będzie to stanowić większych problemów. Smartfon oferuje ładowanie HyperCharge 120W, które pozwala pustą baterię napełnić mocą w... 18 minut! W trybie standardowym są to 24 minuty. Ale jeżeli nie jesteście fanami ładowania przewodowego, to też nie macie specjalnych powodów do zmartwień. Najnowszy flagowiec obsługuje bezprzewodowe ładowanie o mocy 50W, a ponadto oferuje ładowanie zwrotne 10W — w sam raz, by sprawnie dodać trochę werwy akcesoriom.

Niewątpliwym asem w rękawie jest dołączenie ładowarki do zestawu, co w ostatnich latach nie należy już do standardu u wielu producentów. Tym razem jednak w pudełku ze smartfonem znajdziecie sporej wielkości zasilacz, który oferuje pełną obsługiwaną przez telefon moc ładowania, czyli wspomnianych 120W.

Xiaomi 12 Pro - stylowy dla wymagających

Xiaomi 12 Pro to smartfon z najwyższej półki, który zadowoli najbardziej wymagających użytkowników. Wielozadaniowość to jego drugie imię — smartfon doskonale sprawdzi się jako codzienny towarzysz. Za jego pośrednictwem zapłacicie za zakupy w lokalnym sklepie dzięki NFC i usłudze Android Pay; zrobicie wysokiej jakości fotografie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Kiedy zaś będziecie siedzieć znużeni wyczekując spóźnionych przyjaciół — będziecie mogli cieszyć się najwyższą płynnością nawet w tych najbardziej wymagających grach wideo. Warto też mieć na uwadze, że producent zapewnia co najmniej trzy lata darmowych aktualizacji do najnowszych wersji systemu Android — stąd też nie trzeba się obawiać, że smartfon zostanie w tyle, a nasze dane będą narażone na niebezpieczeństwo. Wisienką na torcie jest specjalna oferta gwarancyjna przygotowana, w ramach której serwis bezpłatnie wymieni wam przedni panel jeżeli ten zostanie zbity w ciągu sześciu miesięcy od zakupu urządzenia!

Wpis powstał przy współpracy z Xiaomi