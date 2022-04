Ścieżka rozwoju programisty. Jak odnieść sukces na rynku IT?

Obecnie rynek IT przeżywa ciągły rozwój i nic nie wskazuje na to, aby nagle ta dynamika miała zahamować. Trudno się temu dziwić, skoro wokół nas coraz więcej rzeczy wymaga oprogramowania, a kolejne branże stają się stopniowo bardziej zautomatyzowane. Z uwagi na to warto spojrzeć.co liczy się do rozpoczęcia kariery oraz jak wygląda ścieżka rozwoju.

Najtrudniejszy pierwszy krok

Dla wielu osób nadal największym wyzwaniem pozostaje cały czas zdobycie swojej pierwszej pracy. Parafrazując liczne memy związane z posadami juniorskim: do zdobycia pracy niezbędne jest roczne doświadczenie, a do zdobycia doświadczenia niezbędne jest znalezienie pierwszej pracy.

Na ogłoszenia o juniorskie posady, firmy potrafią otrzymywać setki aplikacji. Konkurencja jest spora, więc kandydaci muszą zadbać o to, aby się wyróżnić. Na start należy pamiętać o podstawach związanych z CV, bez których możemy zostać szybko skreśleni:

Weryfikacja poprawności językowej CV

Weryfikacja czytelności i wyglądu CV

Dodanie informacji o zrealizowanych projektach

Zrealizowane projekty na koncie

Opis inicjatyw lub projektów, w które byliśmy zaangażowani, a wpasowują się w obszary, w których mielibyśmy pracować / działa firma

Skupienie się na umiejętnościach i doświadczeniach, które mogą rzeczywiście przydać się w danej pracy

Jeżeli chodzi o naukę, to tu możemy wyróżnić dwie główne grupy: samouków i osoby uczestniczące w bootcampach. Nie da się wyróżnić żadnej z nich, ponieważ realnie rekruterzy zwracają uwagę na to, co dana osoba zrealizowała. Opracowany własny projekt, który nie jest kopią aplikacji robionej w trakcie kursu, pozwala wyróżnić się oraz pokazać, że rzeczywiście potrafimy programować i jesteśmy w to zaangażowani. Liczba CV z linkami do projektów będących najczęściej spotykanymi w trakcie kursów jest zatrważająca i zdecydowanie nie wzbudzają one zaufania.

W zakresie samych umiejętności twardych, osoba chętna do rozpoczęcia pracy w IT musi w miarę sprawnie umieć programować, przydaje się podstawowa znajomość pisania testów oraz popularnych frameworków i składni SQL. Do tego przydatne są analityczne myślenie i chęć rozwiązywania problemów, co może być czasochłonne, oraz umiejętność korzystania z wyszukiwarki. Wbrew pozorom to ostatnie nie jest dla wszystkich oczywiste. Na koniec zostaje wspomnieć o znajomości języka angielskiego.

Sama forma nauki musi być dostosowana do naszych preferencji oraz tego, abyśmy byli w stanie po niej samodzielnie napisać prosty program. Część osób preferuje edukację w grupie, część indywidualnie, część z instruktorem, część na przykładach – nie da się wskazać jedynej słusznej drogi, finalnie wszyscy oceniają efekty.

Jeżeli przejdziemy pierwszy etap weryfikacji, pora na rozmowy weryfikujące umiejętności miękkie oraz techniczne. Ile firm, tyle rodzajów rozmów rekrutacyjnych. Podstawa to zapoznać się z detalami konkretnego ogłoszenia o pracę, poczytać o firmie, jej procesie rekrutacyjnym, aby być przygotowanym na to, co nas czeka. W trakcie samej rozmowy warto mówić prawdę, ponieważ większość kłamstw szybko wychodzi w starciu z doświadczonymi rekruterami.

Ścieżka rozwoju – od juniora do kogo?

Zaczynając karierę, startujemy z poziomy stażysty lub juniora. Na tym etapie dysponujemy podstawową wiedzą i kiedy stajemy się rzeczywiście samodzielnymi deweloperami oraz wiemy dokładnie, co robimy, wówczas możemy stać się prawdziwym midem / regularem. Ostatnim stopniem jest senior. Tu musimy rozumieć złożoności IT, używanych rozwiązań oraz wyróżniać się dogłębną wiedzą wraz ze zrozumieniem tego, w jaki sposób dane cele mogą zostać osiągnięte. W praktyce niewiele osób osiąga ten poziom, mimo że wielu może pochwalić się tytułem seniora, ponieważ wymaga to naprawdę dużego doświadczenia projektowego, zetknięcia się z wieloma scenariuszami pracy oraz sporej ilości nauki we własnym zakresie. Tak, edukacja w IT nigdy nie powinna się kończyć.

W różnych technologiach szybkość ich poznawania jest różna, więc nie da się zestawić tu stacku Embedded Enginnerów i Frontend Developerów lub Data Engineerów, ponieważ każdy ekosystem ma swoje tempo zmian, swoje szczególne rozwiązania oraz średni poziom programistów dostępnych na rynku. To ostatnie jest ważne, ponieważ warto zauważyć, że dla nowych technologii szybkość stawania się seniorem jest znacznie wyższa.

Uproszczony schemat oceny poziomu seniority możemy przedstawić w następujący sposób:

Junior – początkujący programista, który potrzebuje pomocy reszty członków zespołu

Mid – samodzielny programista, który potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązanie

Senior – doświadczony inżynier, który dogłębnie zna technologię, jest w stanie mentorować zespół oraz umie zaproponować architekturę całego rozwiązania

Tytuły stanowisk potrafią się różnić w zależności od typu firmy, czy mówimy o korporacji, czy o software housie, czy też startupach. Na ogół przedsiębiorstwa mają swoje metody oceny seniority albo też robią to dynamicznie, w zależności od danego pracownika. Nie da się zresztą ukryć, że trudno porównywać między sobą seniorów w różnych technologiach z różnym doświadczeniem, szczególnie że bardziej wymiernymi wskaźnikami pozostaje liczba zrealizowanych projektów, znajomość i różnorodność wykorzystania danych technologii oraz własna chęć rozwoju.

Kiedy czas na awans?

Kolejne stopnie doświadczenia oznaczają również podwyżki i tu warto zadbać o umówienie spotkań okresowych (raz na kwartał lub raz na rok), chyba że firma sama takie organizuje. Coraz więcej firm stara się przygotować klarowne ścieżki awansu opierające o konkretne wskaźniki wraz z odpowiadającymi im zarobkami, co moim zdaniem jest sensownym rozwiązaniem. W ramach tych rozmów można podjąć temat oceny pracy oraz tego, czy jest to czas na awans.

Nie zdziwmy się jednak, kiedy przy przechodzeniu między firmami będziemy musieli zmienić swój „poziom doświadczenia”, ponieważ wracamy tu do mnogości konfiguracji w różnych organizacjach oraz ich wewnętrznym podziale.

Zmiana kierunku

Branża IT wyróżnia się tym, że można w łatwy sposób zmienić swoją ścieżkę rozwoju. Szczególnie częstym wyborem jest zmiana drogi technicznej na drogę menedżerską i zostanie Project Managerem, Delivery Managerem czy inną osobą zajmującą się projektami od strony planowania, zarządzania i dbania o to, aby wszystko udało się zrobić na czas. W tych rolach przydaje się zresztą doświadczenie techniczne. Do wyboru są również role analityków biznesowych czy inżyniera systemów albo Scrum Mastera.

Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić sektor czy specjalizację pozostając po stronie programistycznej. Kiedy posiadamy doświadczenie, zmiana używanych technologii nie jest szczególnie problematyczna i tu wszystko jest po naszej stronie, aby nauczyć się i pokazać, że ją rozumiemy. Nie bez powodu mówi się, że umiejętności i wiedza programistyczne są uniwersalne.

Ocean możliwości

Mnogość kategorii ofert pracy, ogromna liczba firm działających w różnych sektorach, atrakcyjne wynagrodzenie i możliwy rozbudowany pakiet benefitów – branża IT wygląda niewątpliwie ciekawie. To tez powoduje, że dołączyć do niej chcą nowe osoby i dzięki wykorzystaniu zasobów wiedzy dostępnych w internecie oraz własnej nauce lub też z pomocą ekspertów, mogą to wykonać z sukcesem.

Jeżeli mówimy o pracy w IT, to zdecydowanie warto pamiętać, że poruszamy się w wielu kategoriach i rodzajach przedsiębiorstw, przez co trudno tu wskazać wspólne obowiązki czy cechy pracy. Na pewno to stanowi siłę sektora – możemy znaleźć stanowisko i projekt odpowiadające naszym wymaganiom.

Co jest dla Was największą zaletą sektora IT? Na jakie elementy zwrócilibyście uwagę osobom, które dopiero zamierzają wejść na rynek?

