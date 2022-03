Kupujemy nowy telewizor - jaki rozmiar wybrać i jak zamontować w mieszkaniu?

Rosnąca liczba premier filmowych i nowych seriali oraz przybywające do Polski serwisy VOD to mocny impuls dla każdego widza, bo najświeższe treści pragniemy oglądać w jak najlepszych warunkach.

Na zakup telewizora decyduje się coraz więcej osób, a dla części z nich jest to pierwszy raz. Wybór odpowiedniego smart TV, sposób montowania i organizacja pomieszczenia są kluczowe, dlatego podpowiadamy.

W jaki sposób najlepiej wybrać odpowiedni rozmiar telewizora do naszego domu? Okazuje się, że zakupy online i offline mogą być tak samo mylące, ponieważ wymiary telewizorów podawane w Sieci nie zawsze rysują pełen obraz tego, jak odbiornik wkomponuje się w nasze otoczenie, natomiast wizyta w sklepie fizycznym może być nieco myląca, ze względu na otwartą przestrzeń i obecność innych telewizorów na półkach zaraz obok tego modelu, który nas interesuje. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Zalecamy połączyć wszystkie te metody, ale pierwszym krokiem jest weryfikacja, jakimi możliwościami dysponujemy w naszym salonie czy sypialni. Odległość telewizora od kanapy jest tutaj kluczowa, gdy mamy w planach grać i oglądać przez dłuższy czas, a w grę wchodzi kilka ważnych czynników. Warto wspomnieć, że naszym celem jest uniknięcie zbędnych ruchów głowy czy nienaturalnego odchylenia szyi. Ważne też, by nie męczył się nasz wzrok. Zacznijcie więc od zmierzenia odległości od ściany czy półki, na której znajduje się telewizor do miejsca, skąd będziecie na niego patrzeć.

Jaki rozmiar telewizora wybrać?

Przyjmuje się, że na każdy cal przekątnej ekranu ma przypadać około 4-4,5 cm odległości. Szybka kalkulacja podpowiada więc, że dla 55 calowego ekranu sugerowana jest odległość 2,31 metra, a dla 75 cali to już 3,15 metra. Jednak nie tylko odległość ma znaczenie, bo także i rozmiar samego pomieszczenia, gdzie będzie znajdować się telewizor. Pod uwagę warto wziąć sytuację, w której wszyscy widzowie, np. gdy będziemy mieć gości, nie zmieszczą się bezpośrednio przed ekranem. Jakie wtedy będą mieć możliwości zerkania na telewizor? W jakich miejscach będą mogli usiąść dodatkowi gracze, gdy uruchomimy grę dla wielu osób? W mniejszych pomieszczeniach sugerowany jest telewizor mający około 40 cali, by nie był on centralnym punktem i nie przygniatał rozmiarem głównego pokoju. W nieco większych pomieszczeniach, głównie salonach, sprawdzą się telewizory około 50 cali, natomiast jeśli dysponujecie naprawdę dużą ilością wolnej przestrzeni - także na ścianie lub na dedykowanej półce/stoliku, to śmiało możecie wybierać telewizor z przekątną około 70 cali. Należy jednak pamiętać, że większe telewizory mogą mieć specjalne podstawki, nóżki lub uchwyty, które zapewnią im stabilność i może być potrzebna dodatkowa powierzchnia za, przed lub obok telewizora, byśmy mogli skorzystać z fabrycznej metody montowania.

Montowanie telewizora na ścianie

Najczęściej jednak tak duże telewizory zawieszane są na ścianie, co przekłada się na odzyskanie części przestrzeni w pomieszczeniu oraz umożliwia uniknąć sytuacje, w których przewody lub dodatkowe akcesoria mogłyby wprowadzać nieporządek. Pytanie, jak powiesić telewizor na ścianie? Prawie wszystkie telewizory oferują montowanie VESA, nawet jeśli w zestawie nie otrzymujemy odpowiedniego uchwytu. W jaki uchwyt do telewizora wybrać? Niektóre z uchwytów są nieruchome, więc w takiej sytuacji wskazane jest dokładne zaplanowanie organizacji salonu, ponieważ nie będziemy mieli szansy na korektę kąta nachylenia ekranu lub obrotu. Jeśli wybierzecie uchwyt oferujący pewną swobodę w tych kwestiach, upewnijcie się, że dobierzecie właściwy model - kluczowe są tu rozmiar i masa telewizora, a także standard VESA, na jaki się zdecydujemy. Wybierając ścianę, na której zawiśnie telewizor, upewnijcie się, że wskazujecie ścianę nośną lub taką z cegieł bądź z pustaków.

Pozostałe raczej nie będą wystarczająco wytrzymałe. Zawieszając telewizor upewnijcie się, że nie znajduje się on za wysoko ani za nisko - wskazana jest wysokość linii wzroku z miejsca, gdzie będziecie zazwyczaj oglądać filmy i seriale oraz grać w gry. Unikajcie wieszania i ustawiania telewizora naprzeciw okien lub drzwi balkonowych, jeśli nie chcecie na co dzień musieć zasłaniać ich roletą lub czymś innym. Mocne, naturalne światło będzie odbijało się w większości ekranów, z czym będzie sobie trudno poradzić. Ważne jest też, by uniknąć podobnej sytuacji w przypadku światła sztucznego - żyrandoli i lamp, które mogą znajdować się w innych częściach pomieszczenia. Weźcie to pod uwagę szczególnie w sytuacji wieszania telewizora na ścianie, ponieważ później będziecie mieli do czynienia z dwoma nieruchomymi obiektami - oświetlenie sufitowe i ekran telewizora.

Optymalny wybór telewizora do domu

Jednym z najczęściej wybieranych rozmiarów telewizorów jest już 65 cali przekątnej, co nie jest wcale takim zaskoczeniem. Ogromny wybór nowych treści, które bardzo często udostępniane są w świetnej jakości obrarzu i dźwięki, mobilizuje do zakupu możliwie największego ekranu. Telewizory 65 cali to optymalna odległość od ekranu wynosząca 2,73m, co jest możliwe do zrealizowania w wielu pomieszczeniach. Wszystkie telewizory oferujące tak duże ekranu wspierają rozdzielczość 4K, więc przy odpowiednim doborze materiałów - a takich nie brakuje na każdej z platform VOD - możemy cieszyć oko dużą szczegółowością obrazu, a przecież na atrakcyjność wpływa także szeroka paleta barw i HDR, które umożliwiają wyświetlenie wcześniej niedostępnych dla oka maksymalnie jasnych czy ciemnych partii obrazu.

W kontekście dźwięku zwróćcie też uwagę na ustawienia telewizora, jeśli korzystacie z wbudowanych głośników, ponieważ większość modeli pozwala wybrać jeden z trybów, który dostosowuje wydobywający się z obudowy dźwięk. Jest on właściwie kierowany i modelowany, by nie był tłumiony przez otoczenie. W rankingu telewizorów 65 cali znajdziecie wiele ciekawych modeli, których ceny zaczynają się od bardzo przystępnych kwot, a jeżeli możecie i potrzebujecie czegoś więcej, to bez problemu znajdziecie także lepiej wyposażone modele z nowocześniejszymi panelami. Oprócz rozdzielczości i HDR bardzo ważnymi atrybutami są technologia, w jakiej wykonano panel, maksymalna jasność jaką osiąga oraz częstotliwość odświeżania. Ta ostatnia to kluczowa dla graczy cecha, ponieważ przekłada się na płynność i dynamikę obrazu w grach, a przecież konsole potrafią już wygenerować obraz o specyfikacji sięgające 120 klatek na sekundę.

Wybór telewizora i sposobu mocowania jest dziś paradoksalnie o wiele łatwiejszy, niż wcześniej, gdyż oferta producentów stała się znacznie szersza, a i obecność smart TV w domach jest coraz bardziej popularna. Jest to naprawdę nasycony rynek, a właściwe podpowiedzi i porady pozwalają wskazać najlepiej odpowiadający model do naszego pomieszczenia.

