Graj na Xbox szybciej i omijaj instalacje – Microsoft wprowadza świetną funkcję

Xbox Cloud Gaming istnieje od 2019 roku, ale dopiero w ubiegłym miesiącu Microsoft udostępnił graczom możliwość strumieniowania gier przechowywanych w bibliotece konsoli na telewizory i w przeglądarce. Teraz czas ma kolejny ruch w kierunku rozwoju tej gałęzi, choć to rozwiązanie może się to wydawać się dość nietypowe. Microsoft rozpoczyna bowiem testy strumieniowania gier z Xboxa na… Xboxa.

Strumieniuj gry z własnej biblioteki

Co daje streaming gier i komu potrzebna jest ta technologia? Dzięki niej można ominąć ograniczenia w postaci braku odpowiednio mocnego sprzętu i pozwolić sobie na błyskawiczne wskoczenie do gry bez konieczności instalowania i aktualizowania. O ile jednak w przypadku grania w przeglądarce czy telewizorze faktycznie ma to sens, tak strumieniowanie chmurowe z Xboxa na Xboxa może brzmieć dziwnie. Microsoft wyjaśnia swoje motywacje na oficjalnym blogu Xbox – chodzi tutaj o oszczędzenie miejsca na dysku i maksymalne przyspieszenie procesu uruchamiania gier. To opcja przydatna szczególnie dla graczy, którzy posiadają Xboxa Series S z najmniejszym dyskiem – mieści się tam zaledwie kilka gier.

Źródło: Xbox

Dzięki opcji strumieniowania własnych gier z chmury oczadzamy czas na instalacji i pobieraniu, a to w przypadku dużych tytułów może zająć nawet kilka godzin. Tę funkcję już teraz mogą sprawdzić gracze z grona testerów Xbox Insiders, którzy posiadają abonament Game Pass Ultimate – także osoby z Polski. Wystarczy przejść do Moje gry i aplikacje > Pełna biblioteka > Posiadane gry. Tytuły kompatybilne z funkcją streamowania wyświetlą się wraz z ikonką chmurki.