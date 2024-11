Rusza festiwal Xbox Game Pass – sprawdź jak zgarnąć nagrody

Są tutaj jacyś fani Xboxa? Jeśli tak, to mamy dla Was masę dobrych wiadomości. Już dziś rusza Game Pass Festival, czyli wielkie święto konsolowych graczy, a to oznacza, że czeka nas ogrom filmów z gier, promocji, nagród i gamingowego contentu. Poniższe informacje pozwolą Wam przygotować się na kilkudniowe świętowanie.

Game Pass Festival – święto graczy i okazja do zgarnięcia nagród

Można śmiało powiedzieć, że Xbox Game Pass zrewolucjonizował granie, dając posiadaczom abonamentu dostęp do ogromnej bazy tytułów – zarówno kultowych klasyków, jak i zupełnie nowych gier, które już w dniu premiery trafiają do usługi Microsoftu. Nie dziwne więc zatem, że Game Pass zyskał tak wielu fanów w Polsce, którzy już od dziś mogą wziąć udział w celebrowaniu drugiej edycji dedykowanego festiwalu.

Game Pass Festival potrwa od 18 do 22 listopada, a głównym daniem każdego dnia festiwalu będzie transmisja live, odbywająca się na oficjalnych kanałach Xbox Polska na platformach YouTube i Twitch. Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim transmisji poświęconych najpopularniejszym grom uniwersum Game Pass, takim jak Diablo IV, Overwatch 2 czy niedawno debiutujące Call of Duty: Black Ops 6 (tu znajdziecie naszą recenzję BO6) – w tym sesje poradnikowe, dzięki którym nauczycie się grać między innymi w Starcrafta. Widzów przez harmonogram festiwalu prowadzić będzie Dominik Bos, którego możecie kojarzyć z youtubowego kanału commentary.

Poza prowadzącym na transmisjach live pojawią się także znane osobistości sceny gamignowej i streamerskiej (takie jak Diables), a także przedstawiciele polskiego gamedevu. Dla widzów przygotowano zaś liczne nagrody i niespodzianki, zarówno w postaci gadżetów, jak i cyfrowych przedmiotów. Wywiady z gośćmi poświęcone będą także przyszłości samego Game Passa, jak i usług pobocznych, takich jak EA Play. Jest to więc okazja nie tylko do poszerzenia swojej wiedzy na temat branży gier, ale także zgarnięcia ciekawych pamiątek.

Pełny rozkład jazdy Game Pass Festival

Poniedziałek, 18.11 – Activision Blizzard King

Wtorek, 19.11 – Dzień z grami Bethesdy

Środa, 20.11 – Polskie studia gamingowe (i nie tylko)

Czwartek, 21.11 – Microsoft Flight Simulator 2024 + EA Play

Piątek, 22.11 – Gry kooperacyjne

