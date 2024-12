Wczoraj obchodziliśmy światowy dzień osób niepełnosprawnych i z tej okazji Microsoft zapowiedział zamiany w padach od Xboxa, które mają zapewnić inkluzywność i więcej możliwości dostosowania kontrolera do specyficznych potrzeb.

Pad od Xboxa zyskał więcej możliwości mapowania przycisków

Microsoft z myślą o osobach niepełnosprawnych wprowadził zmiany w mapowaniu przycisków. Sprawa dotyczy dwóch urządzeń – Xbox Adaptive Controller i Elite Series 2, które teraz zyskują jeszcze więcej możliwości przypisywania określonych akcji do konkretnych przycisków.

Źródło: Xbox

Jedną z nowych opcji jest zablokowanie przycisku w fazie „wciśnięcia”. Niektóre gry wymagają przytrzymywania wciśniętego przycisku przez określony czas, a takie wyzwanie może okazać się problematyczne dla osób z niepełnosprawnościami dłoni. Od teraz Xbox Adaptive Controller i Xbox Elite Series 2 mogą zostać przy pomocy aplikacji Xbox Accessories zostać skonfigurowane w taki sposób, by wybrany przycisk pozostawał „naciśnięty” do momentu ponownego naciśnięcia.

Charakterystyczne przyciski A,B,X,Y na kontrolerze Xbox mogą zostać przypisane do ruchów drążka, by wygodniej obsługiwać pada jedną ręką. Przykład? Ruch gałki w górę może aktywować jeden z przypisanych mu przycisków akcji. Microsoft udostępnił też opcję mapowania ruchów drążka lub joysticka na ruch kursora myszy, a przycisków A,B,X,Y na imitację kliknięć prawym, lewym lub środkowym przyciskiem myszy – to rozwiązanie ma być przydatne nie tylko w przypadku gier, ale także codziennej pracy.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami nie dotyczą tylko samych kontrolerów, ale także interfejsów gier, takich jak Diablo IV czy Call of Duty: Black Ops 6. Więcej na ten temat przeczytacie na oficjalnej stronie Xbox.