Xbox Series X i Xbox Series S: znamy oficjalne ceny i daty. Jest dobrze!

Konsole nowej generacji są już na wyciągnięcie ręki. Już 10 listopada będziemy mogli odpalić gry na najnowszych urządzeniach ze stajni Microsoft.

Xbox Series S i Xbox Series X

Dopiero co pojawiły się przecieki na temat tańszej wersji Xboxa, a my już znamy jego cenę. Za Xbox Series S przyjdzie nam zapłacić 1349zł, a za mocniejszą wersję Xbox Series X 2249zł. Wygląda to więc bardzo atrakcyjnie. Konsole mają też być dostępne w późniejszym czasie w abonamencie All Access.

Wraz z cenami ujawniono również datę od kiedy możemy zamawiać urządzenia w przedsprzedaży – pre-order będzie dostępny od 22 września!

Microsoft ogłosił również efekty współpracy z EA. Wszyscy użytkownicy Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass PC uzyskają również dostęp do usługi EA Play jeszcze tej jesieni. Co ważne, nie będzie wiązał się on z żadnymi dodatkowymi kosztami. Tym samym wszyscy członkowie Ultimate uzyskają możliwość korzystania z oferty EA Play na konsolach Xbox One, Xbox Series X oraz Xbox Series S oraz urządzeniach z Windows 10.

Zapewnienie EA Play członkom Xbox Game Pass przyczynia się do realizacji naszej wizji łączenia graczy z tytułami, które kochają gdziekolwiek chcą grać. Po 5 latach świadczenia usług subskrypcji dla społeczności Xbox, jesteśmy podekscytowani, że możemy ułatwić im wspólne korzystanie z obu członkostw.

To słowa Mike’a Blanka odpowiedzialnego za strategiczny rozwój EA.

Czym jest Xbox Series S?

Xbox Series S to odpowiedź Microsoftu na rosnące zapotrzebowanie na sprzęt gamingowy. Ludzie siedzą więcej w domu i chcą grać. Xbox Series S to najmniejsza wersja, która będzie w pełni skupiona na produktach cyfrowych (brak napędu). Mimo niższej ceny zapewni prędkość i wydajność nowej generacji.