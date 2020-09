O tym że nowy, tańszy, wariant Xboksa powstaje, plotkowało się już od wielu miesięcy. Microsoft jakoś specjalnie nie próbował nawet tego faktu ukrywać: kilka dni temu był spory wyciek dotyczący Xbox Series S, jak nazywany jest tańszy wariant sprzętu. Do tego w sierpniu niektórym udało się w sklepie dostać… pad do nowej konsoli, który także co nieco zdradził. Teraz Thurott pokazuje zdjęcia, które rzekomo mają pokazywać sprzęt w całej okazałości. Jeżeli wszystkie informacje zawarte na grafice się potwierdzą, to… jest sporo powodów do radości.

Xbox Series S: 299 dolarów i biała obudowa z czarnym okręgiem

Wygląd Xbox Series S który możemy zobaczyć na powyższej grafice promocyjnej jest oczywistym nawiązaniem do tego, co oferować będzie Xbox Series X. Sprzęt wygląda bardzo… klasycznie — obyło się bez kombinacji i z zewnątrz zdecydowanie bliżej mu do Xboxa One S, niż nadchodzącego konkurenta PlayStation 5. Jednak konsola standardowo na prawdopodobnie stać w pionie, a na jej szczycie także jest sporej wielkości wywiew. Jak na budżetowca przystało — nie uświadczymy tam również czytnika płyt. Powyższy przeciek trafił do sieci kilka godzin temu, a w międzyczasie popularny analityk — Daniel Ahmad — potwierdził też na swoim profilu że tak będzie wyglądał sprzęt. Poddał jednak wątpliwości zaskakująco niską cenę — 299 dolarów.

This is real, the console design that is. The price is unknown ofc. https://t.co/OwqurmhRSG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 8, 2020

Konsola miałaby być najtańszym wariantem nowego Xboksa ze średnimi podezespołami — zamiast 12 terafplopów, tamtejsza grafika oferowałaby raptem około 4. Ale z porównaniem do Xbox One X — sprzęt nadrabiałby dużo szybszym procesorem oraz szybkością dysku SSD (DirectStorage). Prawdopodobnie jednak nie zagramy na niej we wszystkie najnowsze hity w natywnym 4K.

Jeżeli te plotki się potwierdzą — to może być prawdziwy hit. Wszystkie nowe gry płynnie działające w FHD, a do tego nowa zabawka w okolicy telewizora która nie zwala z nóg ceną i ma dostęp do Xbox Game Pass? Brzmi niezwykle kusząco, zwłaszcza dla tych którzy nie mają w domu gamingowego komputera.