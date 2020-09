Darmowy EA Play na PC i Xboksa dla wszystkich posiadaczy Game Passa Ultimate. Microsoft szaleje!

Oznacza to w praktyce, że płacąc 54 złote za abonament Game Pass Ultimate otrzymujemy w pakiecie subskrypcję EA Play – zarówno na konsole Xbox (One, Series S, Series X) jak i PC. Nie musimy nic dopłacać. Sam EA Play to następujące korzyści:

Dostęp do ponad 60 gier ze stajni EA, w tym FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Battlefield, The Sims

10-godzinny trial dla niemal każdej nowej gry wydawanej przez EA. Możemy po 10 godzinach grania w pełnowartościowy produkt zdecydować, czy zapłacimy za nielimitowany dostęp

Specjalna zawartość (osiągnięcia, DLC itp.) tylko dla posiadaczy EA Play

A to nie wszystko. Xbox Game Pass niedługo będzie dostępny również w chmurze. Usługa pozwoli nam zatem grać w ponad 100 gier z abonamentu na m.in. smartfonach i tabletach. I tutaj EA też zaoferuje swoje produkcje. Nie wiemy jeszcze jakie to będą tytuły. Jak mówi Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth:

Zapewnienie EA Play członkom Xbox Game Pass przyczynia się do realizacji naszej wizji łączenia graczy z tytułami, które kochają gdziekolwiek chcą grać. Po 5 latach świadczenia usług subskrypcji dla społeczności Xbox, jesteśmy podekscytowani, że możemy ułatwić im wspólne korzystanie z obu członkostw.

Gry z EA Play zostaną udostępnione „this holiday” – a więc w okresie okołoświątecznym. Można się spodziewać, że pewnie w dniu premiery nowego Xboksa, a więc 10 listopada.

Trzeba przyznać, że oferta Microsoftu jest imponująca. Abonament Game Pass Ultimate właśnie stał się jeszcze bardziej atrakcyjny. Praktycznie można stwierdzić, że będąc graczem i nie polując na najnowsze produkcje można całe swoje wydatki na tę rozrywkę ograniczyć do tych 54 złotych miesięcznie.

Świetne czasy nastały właśnie dla graczy!

