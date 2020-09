99 złotych miesięcznie za Xboksa z Game Passem. Xbox All Access rusza w Polsce

Nie da się ukryć, że strategia Microsoftu na zbliżającą się nową generację konsol robi wrażenie. Potężny Xbox Series X, który dostarczać ma niesamowitych wrażeń i słabszy Xbox Series S dający dobre rezultaty za znacznie niższą cenę. Obie konsole w sprzedaży pojawią się już niedługo.

Series X kosztować będzie 2249 zł, natomiast za Series S zapłacicie 1349 zł. Obie konsole pojawią się w przedsprzedaży jeszcze w tym miesiącu.

Jeśli jednak nie chcecie wydawać takich pieniędzy jednorazowo, to możecie skorzystać z oferty Xbox All Access. Usługa Xbox All Access daje dostęp do wybranej konsoli Xbox i abonamentu Xbox Game Pass Ultimate za stałą, miesięczną (przez 24 miesiące), opłatę. Bez konieczności wpłaty własnej, czy dodatkowych kosztów ponoszonych przed przyniesieniem konsoli do domu. Po tym czasie konsola zostaje u Was. Xbox All Access już w najbliższych miesiącach trafi do Polski, o czym poinformował Microsoft. Usługa rozszerzona zostaje o 12 państw i obejmie także konsole Xbox Series X i Xbox Series S.

Xbox Series X, Series S lub Xbox One S w abonamencie All Access także w Polsce

W Polsce, za Xbox All Access odpowiadać będzie sklep Media Expert. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Microsoft będzie oferował tę usługe za pośrednictwem innych popularnych sklepów z elektroniką. Wiadomo natomiast, że All Access wystartuje najpierw w zestawie z konsolą Xbox One S w cenie 99 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Więcej informacji odnośnie zestawów z konsolami 9. generacji (Xbox Series X i Series S) poznamy dopiero w najbliższych tygodniach, ale podejrzewam, że będzie dużo drożej.

Xbox All Access z konsolą Xbox Series X lub Series S w Stanach Zjednoczonych startować będzie na poziomie $24,99 (za słabszą konsolę). U nas, za tę cenę, dostaniecie konsolę obecnej generacji, ale pamiętajcie, że dodatkowo otrzymacie Xbox Game Pass Ultimate. Warto przy okazji dodać, że w najbliższym czasie, w ramach Xbox Game Pass Ultimate będziecie mieć też dostęp do katalogu gier z EA Access bez dodatkowych opłat.