GeForce Now w końcu obsługuje gry z Xbox na PC. Znamy pierwszy tytuł

Na początku roku Microsoft zawarł z NVIDIĄ 10-letnią umową, w ramach której gry z Xbox PC zyskają kompatybilność z usługą GeForce Now. Długo wyczekiwane połączenie usług ma miejsce waśnie dziś, pierwszą grą będzie najnowsza odsłona trzecioosobowego shootera Epic Games.

Początek wieloletniej współpracy Microsoft i NVIDII

Wiele wskazuje na to, że Microsoft jest już na ostatniej prostej do przejęcia Activision Blizzard. W ramach całkiem udanego ruchu wizerunkowego właściciel Xboxa dopiął dziś połączenie usługi do GeForce Now, a to oznacza, że tytuły z pecetwoej oferty Xboxa trafią do usługi grania w chmurze NVIDII. Już dziś posiadacze subskrypcji będą mogli zagrać w Gears 5, a 25 maja do katalogu trafią także Deathloop, Grounded i Pentiment.

Źródło: Xbox

Z komunikatu opublikowanego na oficjalnym blogu możemy dowiedzieć się, że jest to dopiero początek 10-letniej współpracy, która umożliwi użytkownikom GeForce Now granie w gry PC od Bethesdy i Xbox Game Studios.

„Dostarczanie naszej zawartości za pośrednictwem większej liczby partnerów i usług gier w chmurze stawia graczy na pierwszym miejscu, umożliwiając im granie w gry, które chcą, z ludźmi, którymi chcą, na urządzeniach, na których chcą. NVIDIA była doskonałym partnerem dla zespołu Xbox na przestrzeni lat i nie możemy się doczekać, aż ich oddani fani odkryją i zagrają w swoje ulubione gry na PC od Xboxa” – Sarah Bond, wiceprezes Xbox

Microsoft przekazał też, że gry podległych producentów wkrótce zostaną udostępnione użytkownikom innych usług do grania w chmurze, takich jak Boosteroid czy Nware.

Stock image from Depositphotos