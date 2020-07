Xbox One czy PS4 — która konsola jest lepsza?

Zdaję sobie doskonalę sprawę z tego, że na to pytanie… nie ma dobrej odpowiedzi. Bo każdy ma inną wizję, wymagania i oczekiwania — a te wszystkie przepychanki słowne miłośników jednego z obozów nie wzięły się znikąd. Dlatego postaram się przedstawić kilka elementów, na które powinniście zwrócić uwagę przed wyborem konsoli!

Xbox One czy PS4 — gry przede wszystkim

Już na starcie zaznaczę, że głównym wyznacznikiem przy wyborze konsoli dla mnie są gry. Elementy takie jak aplikacje VOD schodzą na dalszy plan, bo chociaż są miłym dodatkiem, to nie ma co ukrywać, że nie kupuję urządzenia za ponad półtora tysiąca złotych, aby korzystać z aplikacji do oglądania YouTube’a. Te owszem, są miłym dodatkiem, ale… tylko dodatkiem.

Biblioteka gier

Pierwszą sprawą na którą zwracam uwagę przy wyborze konsoli nie są jej techniczne możliwości. Te na nic się nie zdadzą, kiedy nie będziemy mieli do czego ich wykorzystać — dlatego właśnie to biblioteka gier jest pierwszym elementem na który powinniśmy zwrócić uwagę, przy wyborze konsoli. Na szczególną uwagę zasługują tutaj szczególnie te na wyłączność, których nie znajdziemy u konkurencji. I tak oto na ten moment PlayStation 4 oferuje 95 gier na wyłączność (+ 80 dostępnych tylko na sprzętach Sony). Xbox One w tym starciu wypada nieco gorzej, oferując jedynie 33 takie tytuły (+ 11 dostępnych tylko na Xbox One i komputerach z Windows 10)*. Ale wiadomo, są to suche liczby — dlatego zanim ślepo rzucicie się na ilość, zwróćcie uwagę jakie to są tytuły. Każda z firm ma swoje mocne marki, które eksploatuje ile się da — ale może w kwestii strzelanin zamiast Uncharted wolelibyście jednak pojedynki w Gears of War, a tory wyścigowe z Gran Turismo zamienicie chętnie na te z Forzy? Dlatego patrząc ilościowo — wygrywa PlayStation, ale zanim podejmiecie decyzje przejrzyjcie koniecznie zawartość tych bibliotek i na ich podstawie zadecydujcie co dalej. Polecam także przyjrzeć się naszym listom Gier na PS4 które musicie mieć.

PlayStation 4 i Xbox One — najważniejsze gry na wyłączność

Wybierając konsolę część użytkowników nie patrzy na jej wygląd, pady czy cenę tak mocno, jak na gry. A te się różnią, bo firmy starają się w ten sposób przyciągnąć do siebie kolejnych klientów. Wśród najważniejszych gier a wyłączność dla PlayStation 4 warto wymienić:

God of War

Uncharted 4: Kres Złodzieja

Marvel’s Spider-Man.

Na Xbox One lista ta nie wygląda tak spektakularnie, bowiem wszystkie tamtejsze duże premiery są równolegle dostępne także na komputerach z systemem Windows. Mimo wszystko mówiąc o tytułach na wyłączność Xbox One (tu: rozumianej jako brak dostępu na konsoli PlayStation 4) warto wymienić takie hity jak serie Halo, Gears of War czy Forza.

Abonamenty

Na obu konsolach by cieszyć się grą online niezbędne jest płacenie abonamentów: Xbox Live Gold dla X1 oraz PlayStation Plus dla PS4. Każdy z nich oferuje także miesięcznie pakiet kilku gier, którymi możemy cieszyć się przez czas, w którym działa nasza subskrypcja. Poza tym bez ich płacenia nie mamy dostępu do gry online (z małymi wyjątkami). To właśnie PlayStation Plus i Games With Gold pozwalają nam cieszyć się wspólną rozgrywką przez internet — a przy okazji co miesiąc oferują dostęp do gier w ramach opłacania abonamentów. Które są lepsze, które gorsze — trudno powiedzieć, bo to zależy od gustów i… miesiąca.

Abonamenty na PlayStation 4 i Xbox One – porównanie

Xbox One PlayStation 4 EA Access 14,99 zł / miesiąc

79,99 zł / rok 14,99 zł / miesiąc

79,99 zł / rok PlayStation Now (niedostępny w Polsce) – 12,99 GBP PlayStation Plus – 37 zł / miesiąc

100 zł / 3 miesiące

240 zł / 12 miesięcy Xbox Game Pass 40 zł / miesiąc – Xbox Live Gold 29 zł / miesiąc

79 zł / 3 miesiące –

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass niewątpliwie jest najważniejszym abonamentem growym na rynku. Tych już trochę się doczekaliśmy, ale nie zmienia to faktu, że Microsoft w swojej ofercie jest nie do pobicia. Dlaczego? Nie tylko regularnie serwuje tam gry różnych wydawców, które w trybie rotacyjnym pojawiają się i znikają (co zachęca nas do stałych opłat abonamentowych), ale poza tym wszystkie tytuły przez nich wydawane dostępne są tam już od dnia premiery — i to non-stop. To jedyne produkcje, które nie podlegają tamtejszej rotacji.

Nadrabianie zaległości

We wpisie czy gry z PS3 działają na PS4 wspominałem już, że na PS4 nie będziemy mogli uruchomić gier ze starszej platformy. Nie stanowi to jednak większego problemu na Xbox One, a wszystko to dzięki wstecznej kompatybilności i nieustannie powiększającej się liście gier, które są wspierane przez nowe urządzenia. To dobry sposób żeby nadrobić zaległości z poprzednich generacji, a także obkupić się w świetne, wciąż niezwykle grywalne, tytuły za grosze!

Aplikacje na konsolach Xbox One oraz PS4

Chociaż na pierwszym miejscu stoją gry, to dodatki w postaci aplikacji są miłym urozmaiceniem.

Na PlayStation 4 w Polsce możemy zainstalować aplikacje:

Spotify

YouTube

Netflix

Filmbox

Player

WWE

Dailymotion

VEVO

Mubi

Na Xbox One wybór jest nieco szerszy dzięki możliwości instalacji programów ze sklepiku Windowsowego — dzięki któremu możemy cieszyć się zaawansowanym VLC Player, zamiast dość ubogiego w funkcje odtwarzacza multimediów w PS4. W Polsce zaś możemy zainstalować aplikacje do obsługi:

Crunchyroll

Dailymotion

Eurosport

GoPRO

NASCAR

Netflix

OneDrive

Rosetta Stone

Skype

SoundCloud

TED

Twitch

UFC

VEVO

YouTube

Którą konsolę mają wasi znajomi?

Jeżeli planujecie wspólne potyczki online, albo zwyczajne koleżeńskie wymienianie się grami — warto też zapytać znajomych i przyjaciół która z konsol stoi u nich pod telewizorem, albo zakup której planują. Na ten moment, niestety, nie ma opcji wspólnej zabawy nawet w multiplatformowe gry, kiedy ich użytkownicy grają na nich na innych konsolach. Warto zatem rozważyć dołączenie do tego samego obozu, aby móc nie tylko wymieniać się grami, ale też cieszyć się wspólną rozgrywką.

Oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o PlayStation 4

Kontrolery też mają znaczenie!

Nie ma się co oszukiwać, że kontrolery nie mają znaczenia. Bo mają, i to duże — oczywiście każdorazowo twórcy dokonują wszelkich starań, aby te jak najlepiej leżały w dłoniach. Zarówno Sony jak i Microsoft mają zupełnie inne podejście do designu i (najwyraźniej) funkcjonalności swoich kontrolerów. Dlatego warto przejść się do sklepu i na własnych dłoniach przekonać się, który z padów lepiej leży nam w dłoniach. Ewentualnie rozważyć zakupienie opcjonalnego urządzenia — jak Xbox Elite Controller.

Xbox One czy PS4 i ich różne wcielenia

Pisząc na wstępie że sprawy się pokomplikowały, wcale nie żartowałem. Bo oto doczekaliśmy się czasów, gdzie w jednej generacji w obrębie tego samego „systemu” firmy wypuściły dwie, a nawet trzy konsole. Na rynku dostępne są: PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One S — a już za kilka miesięcy dołączy do nich jeszcze Xbox One X.

PS4 i PS4 Slim to właściwie to samo urządzenie — z tą różnicą, że zamknięte zostało w mniejszej i bardziej przemyślanej obudowie. PlayStation 4 Pro to zupełnie inna bajka: silniejsza, wspierająca 4K i HDR pozwalająca grom wyglądać i działać lepiej, niż na podstawowym modelu. Warto mieć jednak na uwadze, że mimo tego — konsola nie wspiera płyt Ultra HD Blu Ray.

Za to zmiany w rodzinie konsol Xbox postępowały nieco szybciej. Xbox One to pierwsza, podstawowa, wersja konsoli — Xbox One S jest nie tylko mniejszy, ale też silniejszy. Posiada wsparcie dla gier w 4K i HDR, a także może pełnić funkcję domowego odtwarzacza Ultra HD Blu Ray. Najmocniejszą konsolą wśród sprzętów Microsoftu jest Xbox One X, będący najmocniejszą konsolą tej generacji konsol.

Xbox One czy PS4 — którą kupić?

Moim zdaniem nie ma jednej słusznej odpowiedzi na to pytanie. Każda z konsol ma swoje plusy i minusy, każda ma jakieś asy w rękawie i baaardzo mocne karty przetargowe. Wyżej starałem się wymienić najważniejsze z elementów, na które warto zwrócić uwagę przed zakupem. A jako szczęśliwy posiadacz obu konsol powiem wam w tajemnicy, że… tak naprawdę warto prędzej czy później skusić się na obie!

* za Wikipedią: 1, 2