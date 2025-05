Xbox odpala petardę. Fani klasyków będą zachwyceni

Wczorajsza rozpiska gier, które w katalogu Xbox Game Pass pojawiają się jeszcze w tym miesiącu robi wrażenie – głównie za sprawą Metaphor ReFantazio. To jedna z najwyżej ocenianych i najlepszych produkcji zeszłego roku. Atlus zaskoczył graczy, którzy wstrzymali się z jej zakupem i nawiązał współpracę z Microsoftem, której efektem jest udostępnienie tego tytułu w ramach abonamentu, także w wariancie Standard. Jednak to nie koniec niespodzianek od zielonych, gdyż firma poinformowała o udostępnieniu jeszcze jednej atrakcji, z której skorzystają posiadacze planów Xbox Game Pass.

Reklama

Odkryj ponadczasowe klasyki i ukryte perełki dzięki Game Pass. Retro Classics zawiera ponad 50 przywróconych i gotowych do gry pozycji dostępnych dla użytkowników Xbox Game Pass. Wzmocnij swoją rozgrywkę dzięki wyzwaniom społeczności, rywalizacyjnym tabelom wyników, zupełnie nowym trybom wyzwań, rankingom najlepszych wyników i nie tylko. Zagraj w ponad 50 klasycznych gier od Activision, takich jak Commando, Grand Prix, Kaboom! Mech Warrior

– czytamy na temat nowej usługi oferującej dostęp do gier retro, dzięki której gracze mają dostęp do bogatego i stale rozszerzającego się katalogu klasycznych gier z poprzednich generacji konsol i retro-komputerów PC. Abonenci Game Passa mogą uzyskiwać dostęp do klasycznych wersji gier retro za pośrednictwem swojego, wyszukując i instalując aplikację Retro Classics za pośrednictwem konsoli lub aplikacji Xbox na komputerze. Aplikacja Retro Classics jest dostępna do grania na konsoli, komputerze i na obsługiwanych urządzeniach z grami w chmurze.

Retro Classics. Oto klasyki, w które warto zagrać

Co znalazło się w katalogu? Na chwilę obecną w ramach Retro Classics zagracie w:

Activision Prototype #1

Atlantis

Atlantis 2

Barnstorming

Baseball

Beamrider

Bloody Human Freeway

Boxing

Bridge

Caesar 2

Checkers

Chopper Command

Commando

Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood

Cosmic Ark

Crackpots

Decathlon

Demon Attack

Dolphin

Dragster

Enduro

Fathom

Fire Fighter

Fishing Derby

Freddie Pharkas: Frontier Pharmacist

Freeway

Frostbite

Grand Prix

H.E.R.O.

Kaboom!

Laser Blast

MechWarrior

MechWarrior 2

Megamania

Pitfall

Pitfall 2

Police Quest

Pressure Cooker

Quest for Glory 1

Riddle of the Sphinx

River Raid

River Raid 2

Robot Tank

Sky Jinks

Space Quest 2

Space Quest 6

Space Treat Deluxe

Spider Fighter

Star Voyager

Tennis

The Adventures of Willy Beamish

The Dagger of Amon Ra

Thwocker

Title Match Pro Wrestling

Torin's Passage

Trick Shot

Vault Assault

Venetian Blinds

Zork 1: The Great Underground Empire

Zork Zero

Jest tego naprawdę sporo, a to dopiero początek. Microsoft zdradził, że z czasem będą pojawiać się kolejne tytuły, w tym od Activision i Blizzard, rozszerzając kolekcję Retro Classics do ponad 100 tytułów. A we wszystkie można zagrać nie tylko na konsolach Xbox, czy komputerach PC. Usługa w ramach Game Pass Ultimte pozwoli także na uruchamianie ich w chmurze na kompatybilnym urządzeni – smartfonie, tablecie, czy nawet telewizorze. Wystarczy kontroler i dostęp do internetu.