To niewiarygodne, że najlepsza polska gra wyszła 10 lat temu. Jest co świętować

Wiedźmin 3: Dzieki Gon to bez wątpienia najważniejsza polska gra. Od jej wydania minęło już 10 lat. Gra wciąż trzyma się doskonale i można w nią zagrać na nowych generacjach konsol oraz komputerach PC.

18 maja 2015 zadebiutowała najważniejsza gra polskiego gamedevu – Wiedźmin 3: Dziki Gon, która sprawiła, że saga o Geralcie stała się międzynarodowym fenomenem. Na fali popularności powstał nawet serial Netfliksa, który wzbudza kontrowersje i czeka na nowy sezon, w którym zmienił się aktor wcielający się w tytułowego bohatera. Z rolą Geralta pożegnał się Henry Cavill, którego zastąpił Liam Hemsworth. Jak sprawdzi się jako Geralt? Przekonamy się jeszcze w tym roku.

Z okazji 10. rocznicy wydania gry Wiedźmin 3: Dziki Gon CD PROJEKT RED udostępnia nowy zwiastun podsumowujący to, z czym gracze będą mieli do czynienia w tej odsłonie. A oczekiwać mogą naprawdę wiele – od rozbudowanej historii, przez fantastycznie napisanych bohaterów, po satysfakcjonującą rozgrywkę, która wciąż daje masę frajdy. Nawet tyle lat po swojej premierze. Gra jest dostępna w wersji na nową generację konsol, oferując jeszcze lepszą grafikę i wiele usprawnień, których brakowało w ostatnich latach. Twórcy postarali się, by dopieścić swoją najważniejszą produkcję w najdrobniejszych szczegółach.

Wiedźmin 3 świętuje 10. urodziny. Z przytupem

Jednak zwiastun świętujący 10 lat istnienia trzeciego Wiedźmina to nie wszystko, co przygotowali twórcy z okazji urodzin. Fani mogą liczyć na moc atrakcji, w tym kolejne daty koncertów Wiedźmin: Muzyka Kontynentu, które odbywają się w Polsce i które zaplanowano w następujących miastach i terminach:

Warszawa – 31 października

Katowice – 1 listopada

Łódź – 2 listopada

Organizatorzy przypominają także, że bilety na wcześniejsze koncerty wciąż mogą być dostępne (choć nie w Polsce) – także na ten, organizowany w ramach tegorocznych targów gamescom, który odbędzie się 20 sierpnia. Szczegóły związane z trasą Wiedźmin: Muzyka Kontynentu oraz bilety znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia thewitcher.com/pl/pl/concert. W przygotowaniu są reż inne atrakcje, o których twórcy Wiedźmina będą informować niebawem. Nie można też zapominać o czwartej części gry, nad którą prowadzone są prace. Kolejne szczegóły na jej temat mają być ujawnione w najbliższej przyszłości.