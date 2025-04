To będzie największa premiera na PS5 w tym roku. Znamy szczegóły

Ghost of Yōtei to bez wątpienia najważniejsza premiera PlayStation 5 w tym roku. Studio Sucker Punch odkrywa kolejne karty i zdradza, kiedy zagramy w ten tytuł!

State of Play z lutego tego roku przyniosło szereg zapowiedzi gier na PlayStation 5, które do sprzedaży trafią w 2025 r. i kolejnych latach. Na prezentacji pokazano sporo, choć w swoim podsumowaniu wydarzenia mówiłem wprost, że tak nudnego zestawienia gier dawno nie widziałem. A podróbka GTA zapowiada się bardzo słabo. Jednak zanim wydamy ostateczną decyzję w sprawie MindsEye, za którym stoi były szef Rockstar North i producent wielu gier z serii Grand Theft Auto, warto przyjrzeć się innej produkcji, która pojawi się w tym roku. Chodzi o drugą część serii Ghost of Tsushima, która zadebiutowała na PS4 w 2020 r.

Trzysta lat po wydarzeniach znanych z Ghost of Tsushima z popiołów swego domu rodzinnego powstaje nowa wojowniczka – Atsu. Pełna furii i determinacji kobieta chce wytropić tych, którzy są odpowiedzialni za śmierć jej bliskich, by dokonać zemsty. Każde zlecenie i zdobyta nagroda zapewnią jej środki potrzebne podczas tej podróży. To jednak, jak Atsu będzie walczyć, jak zdoła przetrwać i w jaki sposób przekształci legendę Ducha, będzie zależeć wyłącznie od Ciebie.

Ghost of Tsushima przechodzi do historii. Czas poznać Ghost of Yōtei

W ramach pierwszego zwiastuna zaprezentowanego kilka miesięcy temu nie pokazano zbyt wiele. Wiadomo było, że wydarzania zaprezentowane w Ghost of Yōtei będą luźno powiązane z tym, co doświadczyliśmy w Ghost of Tsushima. Nie będzie więc to bezpośrednia kontynuacja przygód Jina Sakaia, a zupełnie nowa odsłona serii Ghost, z nową główną bohaterką, nowym okresem historycznym Japonii i nowymi mechanikami i elementami rozgrywki. Nowe informacje o grze zdradza teraz same studio Sucker Punch, które potwierdziło, że Ghost of Yōtei trafi do sprzedaży 2 października 2025 roku!

Oprócz spotkania z Szóstką z Yōtei, pokazano więcej krajobrazów ówczesnego Ezo, nowe elementy uzbrojenia Atsu, kilka postaci towarzyszących oraz nowe fragmenty z samej rozgrywki, w tym nową mechanikę pozwalającą zajrzeć w przeszłość bohaterki i lepsze zrozumienie wydarzeń, które ją ukształtowały.

Przedsprzedaż Ghost of Yōtei rozpocznie się w przyszłym tygodniu – 2 maja. W sprzedaży dostępne będą różne edycje gry – zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej, w tym edycja kolekcjonerska zawierająca m.in. maskę Ducha, inne przedmioty kolekcjonerskie oraz zawartość z wersji Digital Deluxe Edition. Szczegółowe ceny poszczególnych edycji poznamy za kilkanaście dni.