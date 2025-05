Z Xboksem nie będziesz potrzebował komputera. Ciekawa taktyka Microsoftu

Microsoft chciałby przewrócić rynek konsol do góry nogami. Nowy Xboks miałby być tak pecetowy, jak tylko się da. Wszystko to dzięki integracji ze Steamem.

Coraz więcej przecieków wskazuje na to sugeruje, że Microsoft szykuje się do wielkiego przetasowania swoich kart w świecie gier wideo. Ich podejście ma szansę wywrócić tę branże do góry nogami - bo zmiany o których mowa są radykalne. Jak poinformował znany ze swoich naprawdę solidnych przecieków insider o nicku eXtas1s, już teraz rozpoczęły się testy integracji platformy Steam z ekosystemem Microsoft Store. I jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości: nie, to nie jest tylko ciekawostka technologiczna. To może być zapowiedź tego, jak wyglądać będzie przyszłość Xboxa. Xboxa jako konsoli, która ma być bliższa komputerom niż kiedykolwiek wcześniej.

Reklama

Rozpoczęły się testy Steam Developer Beta. Co o nich wiadomo?

W najnowszym odcinku swojego podcastu eXtas1s zdradził, że aplikacja Steam została dodana do wewnętrznego oprogramowania wspierającego urządzenia Microsoftu. Pojawia się tam pod nazwą Steam Developer Beta. Dostęp do niej mają na razie tylko wybrani pracownicy i partnerzy technologiczni firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że takie działanie jest wyraźnym sygnałem od Microsoftu na temat tego, jak poważnie myśli on o integracji Steama z Xboksem. I mowa tu nie tylko o Windowsie, ale również bezpośrednio na konsolach nowej generacji.

Od miesięcy mówi się, że następna generacja Xbox będzie rewolucyjna. I to nie tylko w formie tradycyjnej konsoli, ale przede wszystkim jako platforma hybrydowa. O ile Nintendo stworzyło przepiękną hybrydową konsolę którą pokochali gracze na całym świecie, o tyle Microsof chciałby stworzyć platformę która płynnie połączy środowiska: komputerowe i konsolowe. Według eXtas1sa, cała infrastruktura ma być oparta na architekturze PC, a wbudowana obsługa Steam stanie się kluczowym elementem szeroko pojętego doświadczenia użytkownika. Dzięki temu gracze będą mogli uruchamiać gry ze swoich bibliotek Steam bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych konfiguracji.

Microsoft nareszcie dopnie swego?

Warto przypomnieć, że eXtas1s nie jest pierwszym, który mówi o integracji Steama z Xboksem. Już wcześniej takie informacje zaserwowała nam redakcja serwisu Windows Central. Wówczas jednak opierało się to wyłącznie na analizach i tajnych informacjach, a teraz pojawiły się konkretne dowody w postaci rozpoczęcia testów. Wszystko wskazuje również na to, że Microsoft w nadchodzącej generacji planuje wyprzedzić swojego największego (i tak naprawdę... jedynego?) konkurenta, jakim jest Sony i ponownie spróbować zagarnąć sympatię graczy. Już raz im się to opłaciło przy okazji Xboksa 360, kto wie - może i teraz taka taktyka zaowocuje. Tym bardziej, że mówi się również o przenośnym sprzęcie od Microsoftu, a i również ich wysiłki w temacie forsowanie grania w chmurze ani trochę nie ustają. Biorąc pod uwagę wszystkie zakupy w świecie gamingu które firma poczyniła w ostatniej dekadzie... może nareszcie uda im się na tym coś ugrać?