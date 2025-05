Xbox zmiata konkurencję. Same hity w abonamencie

Xbox Game Pass zaskakuje. Tak dobrego zestawienia gier dawno nie było! Co zagracie w ostatnich dniach maja i na początku czerwca?

Xbox może i przegrywa z konkurencją w postaci PlayStation, ale nie da się ukryć, że zieloni mają nad niebieskimi jedną, ogromną przewagę – abonament Xbox Game Pass, który jest dostępny nie tylko na konsolach, ale także na komputerach oraz w chmurze, co pozwala na granie na smartfonie, tablecie, a nawet telewizorze. Wystarczy pad i dostęp do szybkiego internetu. Każdego miesiąca w usłudze pojawiają się świetne tytuły – zarówno premierowe, jak i największe produkcje ostatnich miesięcy. Końcówka maja rozpieści graczy jeszcze bardziej. A wszystko za sprawą jednej z najgłośniejszych gier minionego roku. Oto, co Xbox Game Pass przyniesie w najbliższych dniach!

Xbox Game Pass na drugą połowę maja. W co zagracie?

Już dostępne

Monster Train 2 (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



22.05

Creatures of Ava (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard

S.T.A.L.K.E.R. 2 (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Tales of Kenzera: Zau (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – w ramach EA Play Game Pass Ultimate PC Game Pass



27.05

Tom Clancy’s The Division 2 (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



28.05

To a T (Xbox Series X|S) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



29.05

Metaphor ReFantazio (Xbox Series X|S, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Spray Paint Simulator (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



3.06

Crypt Custodian (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard

Symphonia (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



To nie koniec niespodzianek, gdyż Microsoft zapowiedział rozszerzenie katalogu gier, które można uruchomić w chmurze w ramach usługi Grania w chmurze Xbox, a które już są dostępne w katalogu Xbox Game Pass.

Już 23 maja w chmurze zagracie w:

Brütal Legend

Costume Quest 2

Day of the Tentacle Remastered

Full Throttle Remastered

Grim Fandango Remastered

Max The Curse of Brotherhood

Neon Abyss

Quantum Break

Rare Replay

ScreamRide

State of Decay Year-One

SteamWorld Dig 2

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection

Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.05