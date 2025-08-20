ROG Xbox Ally z datą premiery. Już od jutra na targach Gamescom

Po raz pierwszy w historii gracze będą mogli na własne oczy zobaczyć i przetestować te handheldy podczas targów Gamescom 2025, które rozpoczynają się oficjalnie już jutro, 21 sierpnia 2025 roku. Faktyczna sprzedaż rozpocznie się jednak dopiero za niespełna 2 miesiące, a Polska jest jednym z pierwszych rynków na jaki trafią nowe konsole.

ASUS ROG Xbox Ally już bez tajemnic

ROG Xbox Ally to moc w kompaktowej formie. Urządzenie napędza procesor AMD Ryzen Z2 A z czterema rdzeniami Zen 2 i ośmioma wątkami, wspierany przez osiem rdzeni graficznych AMD RDNA 2. Taka konfiguracja zapewnia wyjątkowo wydajną i energooszczędną pracę, a w połączeniu z 16 GB pamięci RAM LPDDR5X-6400, dyskiem SSD M.2 o pojemności 512 GB oraz baterią 60 Wh daje graczom swobodę długiej i płynnej rozgrywki – w domu i w podróży. Wyświetlacz FullHD będzie oferował jasność na poziomie 500 nitów oraz odświeżanie 120 Hz, co powinno szczególnie ucieszyć graczy. Bazowy model ma zostać wyceniony na 549 USD, co w Polsce przełoży się zapewne na około 2300 złotych.

ROG Xbox Ally X wyposażony zostanie natomiast w procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme – nowy, ośmiordzeniowy i 16-wątkowy układ Zen 5 APU z 16 rdzeniami graficznymi RDNA 3.5 oraz zintegrowanym NPU. W ten sposób wyznacza nowy standard mobilnej wydajności. Do tego 24 GB ultraszybkiej pamięci RAM LPDDR5X-8000, dysk SSD M.2 o pojemności 1 TB oraz większa bateria 80 Wh, która pozwala na jeszcze dłuższą grę bez ładowania. ROG Xbox Ally X według przecieków ma zostać wyceniony na 899 USD, czyli wyraźnie więcej, bo w Polsce przełoży się to zapewne na okolice 4000 złotych.

Microsoft od miesięcy pracuje z największymi studiami developerskimi, aby testować i optymalizować setki gier PC pod kątem handheldów. Efektem jest nowy program Handheld Compatibility, który gwarantuje, że użytkownicy ROG Xbox Ally od pierwszego dnia otrzymają najlepsze możliwe doświadczenie. W chwili premiery dostępne w bibliotece gry będą oznaczone specjalnymi badge’ami Handheld Optimized lub Mostly Compatible, dzięki czemu gracze od razu będą wiedzieć, czego mogą się spodziewać. Dwa proste oznaczenia, pełna przejrzystość dla graczy. Badge Handheld Optimized oznacza, że gra jest w pełni gotowa do działania na ROG Xbox Ally – od domyślnych ustawień kontrolera, przez intuicyjne wprowadzanie tekstu i czytelne ikony, aż po wyraźne napisy i odpowiednią rozdzielczość w trybie pełnoekranowym. Z kolei Mostly Compatible sygnalizuje, że do uzyskania najlepszej jakości rozgrywki mogą być potrzebne drobne zmiany w ustawieniach gry.

Dodatkowo ROG Xbox Ally X idzie o krok dalej – urządzenie napędza najnowszy procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme ze zintegrowanym układem NPU, który od początku przyszłego roku odblokuje szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Wśród pierwszych nowości znajdą się m.in. Automatic Super Resolution (Auto SR) - funkcja systemowa wykorzystująca moc NPU do podbijania rozdzielczości gier uruchamianych w niższej jakości oraz Highlight reels - AI automatycznie wychwyci najważniejsze momenty rozgrywki – od epickich starć z bossami po zwycięskie akcje – i stworzy krótkie klipy gotowe do udostępnienia znajomym lub w mediach społecznościowych.

To wszystko czeka na was już od 16 października.