Xbox nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tylu premier dawno nie było

Za nami jeden z najbardziej ekscytujących tygodni w świecie gier wideo. Premiera Nintendo Switch 2, PlayStation State of Play, Summer Game Fest na którym zaprezentowano dziesiątki nowych i zapowiedzianych wcześniej gier. Choć impreza Geoffa Keighleya trwająca dwie godziny rozczarowało wielu graczy, to właśnie tutaj zaprezentowano m.in. Resident Evil 9 – najnowszą odsłonę survival horrorów, która swoją premierę będzie miała w lutym przyszłego roku. Serię wydarzeń z branży gier wideo zamknął wczoraj Microsoft swoją konferencją Xbox Games Showcase oraz specjalną prezentacją gry The Outer Worlds 2, która do sprzedaży trafi 29 października 2025 r.

Fani „zielonych” zostali pozytywnie zaskoczeni, gdyż pokazano naprawdę mocne zestawienie tytułów, które zadebiutują w tym oraz przyszłym roku. Zadowoleni powinni też być miłośnicy „niebieskich”. Niemal każda zaprezentowana wczoraj pozycja pojawi się też na PlayStation – i to w dniu premiery. To pokazuje, że Xbox poważnie podszedł do tematu rozszerzenia oferty na konkurencyjnych platformach i ich nowego sloganu „This is an Xbox”, gdzie każde urządzenie jest Xboksem – od konsol, przez telewizory, urządzenia mobilne/przenośne i sprzęt konkurencji. Na co warto czekać w nadchodzących miesiącach?

Xbox Games Showcase za nami. Na co warto czekać?

Wśród najbardziej wyczekiwanych produkcji zaprezentowanych w ramach Xbox Games Showcase pojawił się Call of Duty: Black Ops 7, przygotowany przez Treyarch i Raven Software. Akcja rozgrywa się w 2035 roku, kontynuując wątki poprzednich odsłon i wprowadzając fabularną kampanię kooperacyjną, klasyczny multiplayer oraz nową wersję trybu Zombies. Tytuł będzie dostępny na głównych platformach, w tym Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Xbox Cloud, Steam, PlayStation 5 i PlayStation 4, z premierą od razu w Xbox Game Pass.

Zwiastun Clockwork Revolution od studia inXile odkrywa przed graczami świat steampunkowego miasta Avalon. Mechanika podróży w czasie, tworzenie i zaawansowane modyfikacje broni oraz nieliniowa narracja mają podkreślić zmieniającą się fabułę i swobodę wyborów. Swoją nową odsłonę otrzymuje pierwsza część Gears of War. Remaster klasycznej już pozycji oferuje poprawioną oprawę graficzną, 60 klatek na sekundę w kampanii i do 120 klatek w trybie wieloosobowym. Gra zadebiutuje równocześnie na Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 i Steam oferując opcję cross-play i cross-progression.

Obsidian Entertainment wraz z Eidos-Montréal przedstawili Grounded 2, rozwijającą ideę przetrwania w miniaturowych środowiskach. Akcja przenosi się do parku Brookhollow, oferując nowe biomy, owady, narzędzia oraz rozbudowane możliwości eksploracji. Gra startuje w trybie Game Preview i Steam Early Access, a za jej ostateczny kształt odpowiada także społeczność graczy. Double Fine Productions ujawniło Keeper, klimatyczną przygodówkę trzecioosobową, w której wcielamy się w żywą latarnię morską przemierzającą surrealistyczne wyspy. Twórcy obiecują wyjątkową oprawę audiowizualną i ekscentryczny świat pełen tajemnic.

Moc premier na Xbox. Gracze mają na co czekać

Ninja Gaiden 4 to powrót klasycznej serii dynamicznych slasherów, przygotowany przez Team Ninja i Platinum Games. Gra łączy futurystyczne Tokio, brutalną walkę, szybkie przełączanie broni i całkowicie nowe postacie oraz przeciwników. Oprócz Ryu Hayabusy pojawiają się nowi bohaterowie i fabularne powiązania z poprzednimi częściami.

Wśród gier RPG na prowadzenie wysuwa się The Outer Worlds 2. Kontynuacja wielokrotnie nagradzanej gry fabularnej sci-fi z widokiem z pierwszej osoby od Obsidian Entertainment, której poświęcono kilkadziesiąt minut osobnej prezentacji.

Jako śmiała i niewątpliwie zabójczo atrakcyjna osoba wysłana przez Dyrektoriat Ziemi musisz odkryć pochodzenie niszczycielskich rozpadlin, których istnienie zagraża całej ludzkości. Śledztwo doprowadza cię do ojczyzny napędu skokowego, Utopii, gdzie los kolonii, a wreszcie i całej galaktyki, zależy od twoich decyzji – twoich mocnych stron, słabości, załogi oraz frakcji, którym postanowisz zaufać. Reklama

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4. Odświeżona wersja klasyka wprowadza nowe tryby kariery, sesji i speedrun, a posiadacze Digital Deluxe Edition będą mogli zagrać jako Doom Slayer.

Zatrzęsienie premier na Xbox. Będzie w co grać!

Partnerzy Xbox przynieśli szereg zapowiedzi. Aniimo, mocno inspirowane Pokemonami action RPG, pozwala eksplorować otwarty świat i łapać magiczne stworzenia. Aphelion od Don’t Nod to przygodówka sci-fi, która powstaje przy współpracy ESA i rozgrywająca się na nieznanej planecie, w której gracz wciela się się astronautką próbującą ocalić partnera. Z innych tytułów warto wymienić Beast of Reincarnation od Game Freak – twórców Pokemonów.

Ta produkcja oferuje zupełnie inny klimat niż kieszonkowe potworki – walkę o przetrwanie w postapokaliptycznej Japonii. Było też polskie The Blood of Dawnwalker – mroczne RPG o postaci półwampira zmagającego się z własną naturą. Cronos: The New Dawn od Bloober Team opowie o agencie walczącym z potwornymi istotami w alternatywnej przyszłości. Dla fanów japońskich RPG ważną wiadomością jest zapowiedź Final Fantasy VII Remake Intergrade oraz niespodziewana premiera Final Fantasy XVI na Xbox Series X|S. Wśród sequeli pojawił się High On Life 2, powracający z charakterystycznym humorem, jak i Super Meat Boy 3D, przenoszący słynnego bohatera w nową, trójwymiarową formułę.

Jest też coś dla fanów anime i komiksów – zapowiedziano Solo Leveling: Arise Overdrive – grę akcji stawiającą na intensywną walkę i tryby kooperacji. Wśród bijatyk mamy Invincible VS, tag-teamową grę w uniwersum popularnej serii. Na konferencji pokazano też pierwszą, ale niesamowicie krótką zapowiedź remake'u Persona 4 Revival oraz zwiastun Resonance: A Plague Tale Legacy – nowej odsłony serii, która tym razem stawia na bogate motywy mitologiczne.

Microsoft ma również niespodziankę dla graczy szukających rozgrywki przenośnej. Z myślą o nich powstają nowe urządzenia, w tym, ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X, które umożliwią dostęp do bogatego katalogu gier Xbox oraz pozostałych sklepów z grami na PC.