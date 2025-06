GG wraca do gry. Ma być superaplikacją o zasięgu globalnym

GG było najchętniej używanym komunikatorem w Polsce, dziś jednak stanowi raczej ciekawostkę, która co jakiś czas powraca, oferując coraz to nowsze funkcje. Nowi właściciele aplikacji starają się przyciągnąć użytkowników z powrotem, kierując swoją ofertę nie tylko do zwykłych internautów, ale także do firm i przedsiębiorców poszukujących niezawodnych narzędzi do komunikacji. Wprowadzono nawet płatną wersję GG, która zapewnia dodatkowe udogodnienia, takie jak brak reklam, powiększona galeria zdjęć, dłuższe przechowywanie plików, możliwość rozmów z użytkownikami GG Premium czy nielimitowane wysyłanie wiadomości do osób spoza listy kontaktów.

Reklama

Mam jednak wrażenie, że z tych obietnic nic nie wynika, bo to nie pierwszy raz słyszymy o reaktywacji tej aplikacji. I po pierwszych zachwytach na temat wielkiego powrotu GG, słuch o komunikatorze szybko ginie. Twórcy jednak nie chowają głowy w piasek i stale starają się walczyć o klientów. Tak też jest teraz, przy okazji prezentacji GGapp – superaplikacji, która nie będzie już tylko komunikatorem, ale prawdziwym kombajnem pełnym różnych funkcji, z których skorzysta każdy.

GG powraca. Który to już raz?

GGapp ma oferować m.in.:

bezpieczną komunikację w formie czatów tekstowych i rozmów audio/wideo

funkcję społecznościową z możliwością udostępniania zdjęć, postów i filmów

płatności mobilne online

wysyłanie pieniędzy między użytkownikami z opcją wymiany walut

dostęp do szerokiego katalogu usług cyfrowych oraz e-commerce.

Jest tylko jeden haczyk. Fintecom, firma, która kilka lat temu przejęła GG, potrzebuje Twoich pieniędzy. Wkrótce ma ruszyć kampania crowdfundingowa mająca na celu pozyskanie środków finansowych i inwestorów potrzebnych do dalszego rozwoju aplikacji:

Trwa prekampania spółki na platformie Emiteo. Obecnie możecie składać wstępne, niezobowiązujące deklaracje inwestycyjne na stronie prekampanii spółki, gdzie możecie podać swój e-mail, na który w najbliższym czasie prześlemy Wam informację o terminie zapisów na emisję akcji Fintecom S.A. Mamy nadzieję, że będzie to jeden z najciekawszych projektów finansowanych w ramach crowdfundingu inwestycyjnego tego lata!

Szczegóły akcji dostępne są na stronie emiteo.pl/gg