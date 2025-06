Weekend z darmowymi hitami. Warto skorzystać już teraz

Epic Games Store od dawna regularnie obdarowuje graczy darmowymi grami, co stało się już pewnego rodzaju tradycją. Wśród udostępnianych bezpłatnie tytułów można znaleźć zarówno wysokobudżetowe produkcje od znanych wydawców, jak i propozycje przygotowane przez niezależnych deweloperów, którzy dzięki temu mają okazję zaprezentować swoje dzieła szerszej publiczności. Co tydzień pojawiają się nowe gry, a rok 2025 obfitował już w interesujące pozycje warte sprawdzenia lub dodania do swojej kolekcji. Ostatnio mieliśmy Dead Island 2 – czyli drugą odsłonę popularnej serii z zombiakami oraz Happy Game, czyli najnowsza produkcji studia Amanita Design, która zadebiutowała w 2021 r. To przygodówka, w której od gracza zależy, czy główny bohater po zapadnięciu w koszmarny sen znów będzie mógł się uśmiechać. Były też Sifu, Gigapocalypse i premierowe Deliver At All Costs. Kto przegapił, może żałować.

Darmowych gier nigdy za wiele. Co w tym tygodniu?

Epic Games Store nie próżnuje i w tym tygodniu serwuje dwie pozycje, w tym jedną obowiązkową. DEATHLOOP to jedno z moich największych zaskoczeń ostatnich lat. Choć gra ma już swoje lata – została wydana w 2021 r. – wciąż mile ją wspominam, mimo że początkowo sprawiała mi wiele problemów i miałem ochotę przestać w nią grać. Wystarczyło jednak znaleźć w sobie odrobinę samozaparcia, by szybko przekonać się, że mamy do czynienia z prawdziwą perełką.

Deathloop nie jest na pewno grą przełomową, ale ewolucją pomysłów, dodatkowo ze świetnym klimatem i nieco pokręconą, ale wciągającą opowieścią. A i sam pomysł na pętlę oraz wszystko co się z nią wiąże jest jak najbardziej oryginalny i świeży.

– pisał kilka lat temu Paweł Winiarski w recenzji na Antyweb.

W DEATHLOOP dwójka rywalizujących ze sobą skrytobójców jest uwięziona w tajemniczej pętli czasu na wyspie Blackreef i skazana na powtarzanie w nieskończoność tego samego dnia. Wcielasz się w Colta, którego jedyną szansą na ucieczkę jest przerwanie cyklu poprzez wyeliminowanie ośmiu kluczowych celów przed nastąpieniem resetu dnia. Ucz się z każdego cyklu. Sprawdzaj nowe ścieżki, zbieraj informacje oraz szukaj nowej broni i umiejętności. Musisz zrobić wszystko, by przerwać pętlę.

Za darmo do zgarnięcia jest również Ogu i Tajemniczy Las. Urocza przygodówka z ręcznie rysowanymi postaciami i zwariowanymi zagadkami, które urozmaicają rozgrywkę.

Zawieraj przyjaźnie z radosnymi bohaterami i pokonuj dziwne stworzenia, aby odkryć tajemnicę tego urokliwego świata. Zwiedzaj różnorodne lokacje, z których każda ma swój unikalny klimat i historię. Rozwiązuj zagadki i szukaj wskazówek, aby odkryć sekrety i tajemnice ukrywane przez długi czas.

Obie gry są dostępne za darmo do 12 czerwca. A co za tydzień? Jedna darmowa. Co to będzie? Tym razem Epic Zdradza, z czym będziemy mieć do czynienia. A będzie to prawdziwa perełka i tytuł, który powinien mieć każdy fan klasycznych już gier z gatunku „tycoon” i „Theme” w nazwie. Kto pamięta Theme Hospital? Two Point Hospital czerpie z tego tytułu garściami i pozwala zarządzać szpitalem, jego szalonym personelem i jeszcze bardziej zwariowanymi pacjentami szukającymi pomocy w leczeniu dziwnych i niespotykanych chorób. Takiej okazji nie można przegapić, a kto nie skorzysta, niech żałuje, gdyż zapewne promocja ta szybko się nie powtórzy.