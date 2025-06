Na PlayStation będzie w co grać. Na te premiery warto czekać!

Czerwcowe State of Play 2025 przyniosło bogatą listę nowych gier, które w najbliższych miesiącach i latach trafią na PlayStation 5. Co ciekawego pokazano?

Sony zaprezentowało zarówno długo oczekiwane remastery i kontynuacje kultowych serii, jak i zupełnie nowe produkcje od uznanych studiów oraz niezależnych deweloperów. Wśród najważniejszych ogłoszeń znalazł się remaster klasycznego taktycznego japońskiego RPG – Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, który pozwoli graczom przeżyć historię Ramzy podczas Wojny Lwów. Gra oferować będzie dwa tryby – klasyczny bazujący na oryginalne z PSX i ulepszony z pełnym udźwiękowieniem, nowym interfejsem i lekko podkręconą grafiką. Premiera została zaplanowana na 30 września 2025 roku.

Dużym zaskoczeniem była zapowiedź gry akcji 007 First Light, choć już kilka dni temu pojawiły się krótkie zapowiedzi wskazujące, że gra oficjalnie zostanie zaprezentowana w tym tygodniu. Doświadczymy w niej początów kariery młodego Jamesa Bonda – chyba najsłynniejszego agenta MI6. Za tytuł odpowiada studio IO Interactive, znane z serii Hitman. Premiera przewidziana jest na 2026 rok.

Co nowego u PlayStation? Premier nie zabraknie

Na liście znalazła się również Mortal Kombat: Legacy Kollection, czyli pełna kolekcja klasycznych odsłon serii Mortal Kombat, wzbogacona o materiały archiwalne pokazujące pracę nad grami. Premiera planowana jest na 2025 rok. Jest też coś dla miłośników japońskich mordobić i fanów bijatyk, którzy wypatrywali kolejnej części MARVEL vs. Capcom. W przygotowaniu jest MARVEL Tōkon: Fighting Souls – bijatyka utrzymana w konwencji tag team, gdzie w czasie rzeczywistym można przełączać się między dwójkom zawodników. Za produkcję odpowiada studio Arc System Works, które ma ogromne doświadczenie w tworzeniu tego typu gier. Tytuł ma nawiązywać do klasycznych tytułów tego typu i zadebiutuje w 2026 roku.

Miłośnicy horrorów mogą już szykować się na powrót swojej ulubionej serii. Silent Hill f, czyli najnowsza odsłona cyklu, zapowiedziana już była jakiś czas temu, jednak dziś oficjalnie wiemy, że przygoda, która zabierze graczy do Japonii lat 60. ubiegłego wieku rozpocznie się 25 września tego roku. Kolejną dużą premierą tego roku będzie Ghost of Yōtei, nowa gra od Sucker Punch, osadzona w Japonii początku XVII wieku. Gracze wcielą się w Atsu, który wyrusza na wyprawę do krainy otaczającej górę Yōtei. Premiera gry została wyznaczona na 2 października 2025 roku.

State of Play za nami. Moc premier PlayStation na ten i przyszły rok

Wśród innych zapowiedzianych tytułów pojawiły się: Digimon Story: Time Stranger (premiera 3 października 2025), Ninja Gaiden: Ragebound (31 lipca 2025), Hirogami (3 września 2025), Everybody’s Golf Hot Shots (5 września 2025), Sword of the Sea (19 sierpnia 2025), Baby Steps (8 września 2025), Cairn (5 listopada 2025), a także Sea of Remnants, oceaniczna przygoda RPG z elementami survivalu, która trafi na PS5 w 2026 roku. Będzie również Bloodstained: The Scarlet Engagement, które do sklepów trafi w przyszłym roku. Pokazano również Lumines Arise – najnowszą odsłonę rytmicznych puzzli, które zachwycają oprawą audiowizualną.

Nie zabrakło również nowego zwiastuna remake’u Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, który ukaże się 28 sierpnia 2025 roku, oraz nowej gry VR – Thief VR: Legacy of Shadow, debiutującej jeszcze w tym roku na PS VR2. Pokazano też nowe materiały z Tides of Tomorrow, czyli przygodowej gry science fiction, która zadebiutuje 24 lutego 2026 roku oraz zdradzono nieco więcej na temat nowego IP od Capcomu – Pragmata, która powstaje w ogromnych bólach i miała mieć swoją premierę już w 2022 r., ale została przesunięta na 2026 r. Na State of Play pokazano również Romeo is a Dead Man, czyli brutalną grę akcji od Grasshopper Manufacture, w której gracz wciela się w agenta FBI walczącego z przestępcami podróżującymi w czasie. Tytuł ten trafi na rynek w 2026 roku.

Jest też coś dla fanów Astro Bota – jednej z najlepszych gier zeszłego roku. Tego lata, a konkretnie 10 lipca, pojawi się 5 nowych wymagających poziomów w ramach Vicious Void Galaxy, w których pojawią się nowe boty, w tym Atsu z gry Ghost of Yōtei.