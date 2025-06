Cyberpunk 2077 nie powiedział ostatniego słowa. Będzie się działo

Cyberpunk 2077 wkrótce doczeka się nowej aktualizacji. Choć wiele wskazywało, że prace nad grą zostały już zakończone, fani tej produkcji mają powody do radości!

Cyberpunk 2077 do sprzedaży trafił w 2020 r. 5 lata później, gra trafi na Nintendo Switch 2 i chyba nikt tego się nie spodziewał w edycji kompletnej z najnowszą aktualizacją 2.2 oraz rozszerzeniem fabularnym Widmo Wolności. Gra nie przypomina już tego, z czym mieliśmy do czynienia w dniu premiery. Znacznie bardziej dopracowana, usprawniona i ładniejsza – zależnie od platformy. Mamy też nową przygodę, nowych bohaterów i jeszcze więcej strzelanin (lub cichego eliminowania wrogów). I choć wszystko wskazywało, że przygoda z Cyberpunk 2077 zakończyła się wraz z aktualizacją 2.2 (wraz z hotfixami w ramach aktualizacji 2.21), o czym świadczyły komunikaty płynące ze studia, okazuje się, że gra nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

To nie koniec Cyberpunk 2077. Gra otrzyma jeszcze jedną aktualizację!

Wczoraj informowaliśmy Was o szansie jeszcze jednego DLC do Cyberpunka 2077, nad którym ma pracować zewnętrzne studio Virtuos. Odpowiedzialne jest ono również m.in. za doprowadzenie gry do jej obecnego stanu w ramach aktualizacji 2.2.

Jeden z pracowników firmy Virtuos, która przygotowała najnowszy patch, ma w opisie swojej pracy na LinkedIn wpisane między innymi tworzenie dodatkowych questów w grze oraz dopracowywanie dodatkowej zawartości (DLC).

– pisał wczoraj Kamil w swoim tekście Cyberpunk 2077 dostanie nowe DLC? Jest na to spora szansa. I jak się okazuje, coś jest na rzeczy. Wczoraj, przy okazji premiery gry na Nintendo Switch 2, przedstawiciele CD Projekt RED potwierdzili oficjalnie, że w przygotowaniu jest aktualizacja 2.3, która udostępniona zostanie jeszcze w tym miesiącu. Potwierdza to Alicja Kozera z CD Projekt:

Mogę wam już zdradzić, że planujemy jeszcze jeden patch do Cyberpunk 2077. Ostatni nie był ostatnim.

Cyberpunk 2077 w wersji 2.3 ma pojawić się 26 czerwca i to najprawdopodobniej na wszystkich platformach – z Nintendo Switch 2 włącznie. Niestety firma nie zdradza, czego możemy się spodziewać po aktualizacji. Można jednak podejrzewać, że będzie zawierała nieco więcej zawartości niż zwyczajne łatanie dziur i błędów.