Rodzina Xbox ma się powiększyć o 5 nowych studiów tworzących gry. Microsoft znów wyda fortunę?

Microsoft w ostatnich latach stale inwestuje w nowe studia tworzące gry. Można odnieść wrażenie, że zakupy się nie kończą, ale wciąż z utęsknieniem czekamy na dzień, w którym obrana przez nich strategia zaowocuje. Wczorajsza konferencja na E3 to zapowiedź ponad 30 nowych tytułów dla rodziny konsol (i nie tylko) Xbox, z których lwia część trafi bezpośrednio do abonamentu Xbox Game Pass. Ale najświeższe plotki sugerują, że zakupy Microsoftu się jeszcze nie skończyły. A wkrótce do tej szczęśliwej rodzinki miałoby dołączyć pięć nowych, liczących się w branży, producentów gier.

NetherRealm, Rocksteady i IO Interactive też trafią pod skrzydła Microsoftu?

Plotki o kolejnych przejęciach pochodzą od Jeffa Grubba oraz Colteastwooda — popularnych twórców, którzy śledzą branżowe ploteczki z zapartym tchem od wielu, wielu, lat. Dzięki kontaktom w branży mają dojścia do części informacji znacznie wcześniej. I choć jak to zwykle w przypadku takich wieści bywa, warto traktować je z przymrużeniem oka – nie da się ukryć że mowa o zakupie takich studiów jak NetherRealm (m.in. Mortal Kombat 11, InJustice 2), Rocksteady (seria Batman), IO Interactive (seria Hitman), Crytek (seria Crysis) czy Avalanche Studios (seria Just Cause) pobudza wyobraźnię. Ich przejęcie oznaczałoby nie tylko automatyczne dodanie wszystkich (albo przynajmniej większości) tytułów z ich portfolio do usługi Game Pass, ale także mniej lub bardziej kosmiczne budżety na ich produkcje.

Prawdopodobnie żadne z tych przejęć nie będzie aż tak spektakularne i niespodziewane jak ZeniMax — czyli Bethesda z całym dobrodziejstwem inwentarza. Zakładam też, że żadne nie będzie aż tak kosztowne — mimo wszystko im więcej, tym lepiej. Prawda jest taka, że zyskać na tym mogą… dosłownie wszyscy.

Źródło