W co zagracie w pierwszej połowie września? Już dziś do katalogu Xbox Game Pass dołączyły nowe tytuły.

Druga połowa sierpnia w Xbox Game Pass nie należała do najbardziej interesujących miesięcy. Coffee Talk, Midnight Fight Express, Exapunks, Opus: Echo of Starsong - Full Bloom Edition nie są porywającymi tytułami. Nieco lepiej wypadała sama końcówka, gdy do oferty dołączyły Immortals Fenyx Rising oraz premierowo Commandos 3 - HD Remaster, Immortality i Tinykin. Dziś Microsoft zaprezentował rozpiskę na pierwsze tygodnie września. W co więc będzie można zagrać w pierwszym prawdziwym tygodniu nauki (i w kolejnych dniach?):

6.09

Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition (Konsole, Chmura, PC) - Premiera

Opus Magnum (PC)

Train Sim World 3 (Konsole, PC) - Premiera

13.09

Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Konsole, Chmura, PC)

14.09

You Suck at Parking (Konsole, Chmura, PC) - Premiera

15.09

Despot’s Game (Konsole, PC) - Premiera

Metal: Hellsinger (Konsole, Chmura, PC) - Premiera

Trzeba przyznać, że rozpiska na dwa najbliższe tygodnie nie wygląda specjalnie interesująco. Na największą uwagę najmłodszych zasługuje Disney Dreamlight Valley. To połączenie symulatora życia codziennego i gry przygodowej, w którym na graczy czeka mnóstwo zadań, eksploracji i wciągających aktywności. A fani pociągów z pewnością odnajdą się w najnowszej odsłonie serii Train Sim World, która tym razem zabiera na amerykańskie, brytyjskie i niemieckie tory, gdzie gracze siądą za sterami pociągów towarowych i osobowych.

Xbox Game Pass we wrześniu. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.09