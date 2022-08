Wakacje powoli się kończą, a do tej pory Microsoft dbał o to, żebyśmy w te słoneczne dni nie mogli się oderwać od konsoli czy komputera. Gigant z Redmond pod koniec lipca zapewnił takie hity jak chociażby premierowe As Dusk Falls, fenomenalne Inside czy udane Watch Dogs 2 od Ubisoftu, a na początku sierpnia dostaliśmy między innymi Ghost Recon: Wildlands czy premierowe Two Point Campus. Było zatem naprawdę nieźle - a co czeka nas w drugiej połowie sierpnia?

Xbox Game Pass - pełna rozpiska na drugą połowę sierpnia 2022

16 sierpnia:

Coffee Talk (Konsole, PC, Chmura)

23 sierpnia:

Midnight Fight Express (Konsole, PC, Chmura) [PREMIERA]

25 sierpnia:

Exapunks (PC)

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Konsole, PC)

30 sierpnia:

Immortals Fenyx Rising (Konsole, PC, Chmura)

Commandos 3 – HD Remaster (Konsole, PC, Chmura) [PREMIERA]

Immortality (Xbox Series X|S, PC) [PREMIERA]

Tinykin (Konsole, PC) [PREMIERA]

Źródło: Twitter @XboxPL

Zestawienie zawiera zatem aż cztery premierowe gry, lecz nie ma się co oszukiwać, że nie ma tutaj żadnych hitów i raczej nie są to propozycje, które przekonają kogoś do wykupienia abonamentu. Produkcją najbardziej wartą uwagi bez dwóch zdań jest Immortals Fenyx Rising, czyli interpretacja Ubisoftu na temat uwielbianej marki The Legend of Zelda, która przypomina Breath of the Wild. Poza wielkimi ambicjami, produkcja naprawdę jest dobra jakościowo - i z pewnością warto dać jej szansę.

Jak zawsze, nowe gry wiążą się z odejściem niektórych dotychczasowych produkcji. Warto jednak pamiętać, że jeśli chcieliście zagrać w którąś ze znikających gier, lecz nie zdążyliście tego zrobić, to macie trochę czasu żeby kupić je na przecenie w wysokości 20%.

Xbox Game Pass - wszystkie gry, które opuszczą abonament w drugiej połowie sierpnia 2022

31 sierpnia:

Elite Dangerous (Konsole, PC, Chmura)

Hades (Konsole, PC, Chmura)

Myst (Konsole, PC, Chmura)

NBA 2K22 (Konsole, Chmura)

Signs of the Sojourner (Konsole, PC, Chmura)

Spiritfarer (Konsole, PC, Chmura)

Twelve Minutes (Konsole, PC, Chmura)

Two Point Hospital (Konsole, PC, Chmura)

What Remains of Edith Finch (Konsole, PC, Chmura)

World War Z (Konsole, PC, Chmura)

I tutaj należy przyznać, że gry opuszczające Game Passa w tym miesiącu są ogromną stratą. Przede wszystkim mowa tutaj o Hadesie, czyli prawdziwej rewelacji, która bez przerwy przyciąga do siebie mnóstwo graczy i rozkochuje w sobie coraz więcej osób. Zniknięcie z abonamentu NBA 2K22 również zaboli wiele osób - podobnie jak Two Point Hospital. Jeśli chcecie nadrobić pierwszą odsłonę z tego cyklu przed rozpoczęciem Two Point Campus, macie na to naprawdę niewiele czasu. Nie da się również ukryć, że sporo graczy zatęskni za Spiritfarer i Twelve Minutes. Pod tym względem, jest to jeden z najgorszych miesięcy Game Passa od dawna.

Źródło: Twitter @XboxPL