Przez ostatnie miesiące pojawiało się wiele plotek i przecieków wskazujących, że Hideo Kojima nawiązuje bliższą współpracę z Microsoftem. I nie chodzi tu wyłącznie o nowe gry, które studio Kojima Production ma przygotowywać dla konkurencyjnej dla PlayStation platformy. Wiele mówiło się na temat Death Stranding - gry wydanej w listopadzie 2019 r. wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

Kilka miesięcy później, dzięki współpracy ze studiem 505 Games, najnowsza produkcja Kojimy zawitała także na PC. Gracze Xboksowi co najwyżej mogli obejść się smakiem - tym bardziej, że w listopadzie ubiegłego roku udostępniono wersję reżyserską z usprawnieniami wykorzystującymi technologie dostępne na PlayStation 5. W marcu tego roku wersja ta zadebiutowała też na PC oferując, pod względem graficznym, dużo więcej niż podstawowa odsłona.

Gracze Xboksowi wciąż czekali, a Microsoft grał z nimi w kotka i myszkę wrzucając co jakiś czas do sieci obrazki i filmiki, na których fani dopatrywali się odniesień do Kojimy, jego studia i samego Death Stranding. Temperatura rosła, dyskusji nie miało końca. A finał... może być dla wielu rozczarowujący.

Death Stranding w abonamencie Game Pass już 23 sierpnia

Microsoft oficjalnie potwierdza, że Death Stranding zawita do usługi Game Pass... ale wyłącznie na komputerach PC. Posiadacze abonamentu PC Game Pass już w najbliższy wtorek będą mieli dostęp do gry stworzonej przez Hideo Kojimę i jego zespół ze studia Kojima Productions. To świetna wiadomość dla tych, którzy tego tytułu nie mieli szansy sprawdzić, a nie chcieli go kupować na komputerze.

Rozczarowuje jednak fakt, że gra nie trafi na konsole Xbox - przynajmniej na ten moment. Microsoft nie mówi też wprost, czy w PC Game Pass pojawi się wersja reżyserska. Wiadomo jedynie, że gra oferować będzie tryb tryb ultrawide, tryb fotograficzny i wysoką częstotliwość odświeżania obrazu - funkcje te były dostępne w podstawowej edycji gry dostępnej na PC. Jak będzie w rzeczywistości, przekonamy się już w najbliższy wtorek 23 sierpnia.