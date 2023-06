Sprawa przejęcia Activision Blizzard wciąż nie jest przesądzona, choć patrząc na ostatnie decyzje międzynarodowych regulatorów można przypuszczać, że to tylko kwestia czasu - tym bardziej, że jeszcze kilka tygodni temu Komisja Europejska dała zielone światło. Zdaniem regulatora Microsoft nie będzie w stanie zaszkodzić konkurencyjnym konsolom i konkurencyjnym usługom subskrypcji gier online. Komisja stwierdza też, że Microsoft mógłby zaszkodzić konkurencji w obszarze dystrybucji gier za pośrednictwem usług strumieniowego przesyłania gier w chmurze oraz, że jego pozycja na rynku systemów operacyjnych dla komputerów osobistych zostałaby wzmocniona.

Microsoft musiał się sporo napracować, by przekonać urzędników, że zakup twórców Call of Duty i Diablo wyjdzie graczom na dobre obiecując, że dostęp do bogatego katalogu gier będzie stale rozszerzany i udostępniany także na innych platformach. Gwarancją miały być podpisane umowy z Nintendo, NVIDIA, Boosteroid i innymi firmami oferującymi granie w chmurze. I wygląda na to, że gracze powinno być zadowoleni.

Xbox Game Pass w chmurze NVIDIA. Nowe szczegóły współpracy

Źródło: Depositphotos

Podpisane umowy to teraz zobowiązania - także takie, z których Microsoft się wywiązuje nawet jeśli sprawa przejęcia Activision Blizzard nie zakończy się w najbliższych miesiącach. Amerykanie obiecali niektórym dostawcom usług grania w chmurze, że tytuły z katalogu Xbox pojawią się u nich. I tak się też niedługo stanie - a przynajmniej na jednej z nich. Już przy okazji ogłoszenia podpisania umowy przedstawiciele Microsoftu zapewniali, że w chmurze NVIDIA pojawią się zarówno gry od Activision Blizzard, jak i te od wewnętrznych studiów Xbox Game Studios. Teraz poznaliśmy nieco więcej informacji:

Subskrybenci Game Pass będą mogli wkrótce streamować wybrane gry z biblioteki za pośrednictwem NVIDIA GeForce NOW. Umożliwi to odtwarzanie katalogu PC Game Pass na dowolnym urządzeniu, na którym dostępna jest usługa GeForce NOW, takim jak komputery PC o niskiej specyfikacji, komputery Mac, Chromebooki, urządzenia mobilne, telewizory i nie tylko. Jesteśmy podekscytowani naszą przyszłością - rozwojem branży, dostarczaniem co roku wspaniałych nowych tytułów własnych, oferowaniem partnerom większej liczby sposobów dostarczania i uzyskiwania dostępu do gier oraz oferowaniem wielu sposobów grania we wszystkie z nich, gdziekolwiek nasi gracze chcą grać. Nie możemy się doczekać, aby wyruszyć w tę podróż razem z naszą społecznością.

Niestety na chwilę obecną nie znamy dokładnych szczegółów związanych z dostępnością i warunkami, w jakich użytkownicy NVIDIA GeForce NOW otrzymają dostęp do katalogu Xbox Game Pass. Nie wiemy też jakie konkretnie gry będą dostępne. A trzeba przyznać, że to najważniejszy element oferty. Xbox Game Pass rośnie w siłę oferując graczom premierowe produkcje - i to nie tylko od wewnętrznych studiów. Można jednak podejrzewać, że w chmurze NVIDIA dostępne będą tylko te tytuły, za które odpowiadają firmy zrzeszone pod szyldem Xbox Game Studios. Można jednak spać spokojnie - będzie w co grać. Tym bardziej, że Microsoft chce, by na ich platformach pojawiały się przynajmniej cztery tytuły first-party rocznie.