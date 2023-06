Pamiętajcie, że jest to czysto subiektywny wybór najciekawszych moim zdaniem gadżetów od Microsoftu. Co ciekawe, nie wskazałem tutaj na żaden telefon komórkowy giganta. Dlaczego? Smartfony uważam za nieco nudne urządzenia - zbyt podobne do siebie wśród różnych producentów, bym mógł powiedzieć o nich: "szczególnie interesujące". I robię to mimo faktu, iż telefony Nokia / Microsoft Lumia mają bardzo szczególne miejsce w moim technologicznym sercu. Zapraszam Was na listę najciekawszych sprzętów giganta z Redmond i serdecznie zapraszam do podrzucania Waszych typów w komentarzach!

Microsoft HoloLens:

Wśród najciekawszych gadżetów Microsoftu z pewnością należy wymienić HoloLens - urządzenie umożliwiające korzystanie z interfejsu rozszerzonej rzeczywistości (AR). HoloLens to zestaw gogli, które umożliwiają użytkownikowi widzenie cyfrowych projekcji w świecie rzeczywistym. To narzędzie pozwala na interakcję z wirtualnymi obiektami, tworzenie holograficznych projekcji i manipulację nimi za pomocą gestów i poleceń głosowych. HoloLens znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak projektowanie, medycyna, rozrywka i edukacja, oferując nowe możliwości wizualizacji i interakcji. Niestety, Microsoft nie rozwija już tych gogli, sądząc po rozwiązaniu zespołu odpowiedzialnego za AR.

Dzięki HoloLens użytkownicy mogli na przykład wizualizować projekty architektoniczne w pełnej trójwymiarowej skali, co pozwala na lepsze zrozumienie przestrzeni i ocenę proporcji. W medycynie HoloLens bywał wykorzystywany do prowadzenia bardziej precyzyjnych operacji, gdzie lekarze mogą wyświetlać obrazy medyczne bezpośrednio na pacjentach i manipulować nimi w czasie rzeczywistym. W branży rozrywkowej HoloLens wprowadza nowe doświadczenia, umożliwiając interakcję z wirtualnymi postaciami i obiektami w rzeczywistym środowisku. Biorąc pod uwagę to, co zaprezentowało przedwczoraj Apple, dziś HoloLens wydają się nam nieco... "przaśne". Niemniej, warto je odnotować w tym zestawieniu.

Microsoft Surface Studio:

Surface Studio to naprawdę potężne narzędzie dla profesjonalistów. Microsoft chciał mieć w swojej ofercie wielofunkcyjne urządzenie, które łączy w sobie wydajny komputer stacjonarny z dotykowym monitorem o wysokiej rozdzielczości. Oprócz standardowej pracy na komputerze, Surface Studio pozwala użytkownikom korzystać z pióra i ekranu dotykowego (wespół z Surface Dialem, który w momencie premiery Studio wbił mnie w fotel), co umożliwia tworzenie ręcznych szkiców, projektowanie grafiki i edycję w sposób bardziej naturalny i intuicyjny. Doskonale pamiętam konferencję, w trakcie której pokazano Studio - wtedy całkiem zgodnie na redakcyjnym Slacku zachwycaliśmy się tym, w jaki sposób Microsoft wziął się za maszyny dla profesjonalistów.

Surface Studio jest wyposażony w zawias, który umożliwia płynną regulację ekranu, pozwalając użytkownikom pracować w różnych pozycjach - od tradycyjnego trybu monitora po płaski tryb rysowania. Wraz z wysoką rozdzielczością i szeroką paletą kolorów, Surface Studio zapewnia profesjonalistom precyzyjne narzędzia do tworzenia grafiki, czy też filmów. Nie jest to maszyna dla mnie - wszak ja tylko piszę, aczkolwiek absolutnie doceniam jej zamysł oraz rozwiązania.

Microsoft Xbox Adaptive Controller:

Xbox Adaptive Controller to dowód na to, że Microsoft nie zapomina o potrzebach graczy z niepełnosprawnościami. Ten kontroler oferuje szeroką gamę opcji jego dostosowania i rozwiązań, umożliwiając graczom dostosowanie go do swoich indywidualnych potrzeb. Zintegrowane porty i przyciski można mapować na różne akcesoria i narzędzia, takie jak specjalne przyciski, dżojstiki lub pedały. Xbox Adaptive Controller został całkiem ciepło przyjęty przez recenzentów, którzy skupiają się na testach urządzeń przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami - wskazywano na jego ogromny potencjał oraz naprawdę sprytne rozwiązania.

Sprzęt świetnie wpasowuje się w szerszy program Microsoftu, wedle którego ten chce być poczytywany jako "good guy". Kontroler jest wyjątkowo konfigurowalny i elastyczny, pozwalając użytkownikom dostosować go do swoich indywidualnych potrzeb: wszak niepełnosprawność nie oznacza tego samego dla każdego z odbiorców XAC. Nie zabrakło również otwartego API dla tego kontrolera - dzięki temu, potencjał gadżetu szybko rośnie dzięki deweloperom: nie tylko tym największym, ale również twórcom gier indie.

Microsoft Band:

Microsoft Band był inteligentną opaską (urządzeniem ubieralnym, wearable), która miała powalczyć z podobnymi propozycjami od Samsunga, Xiaomi, Huaweia i wielu innych: nie był to natomiast w żadnym wypadku konkurent dla Apple Watcha. Ten wodoodporny gadżet oferował funkcje śledzenia aktywności fizycznej, monitorowania tętna, krokomierza, nawigacji GPS i wiele innych. Zintegrowane czujniki i aplikacja mobilna umożliwiały użytkownikom śledzenie i analizę swojego postępu treningowego oraz ogólnego zdrowia - dokładnie tak, jak ma to miejsce w kręgu najczęściej dużo tańszych propozycji od innych firm technologicznych. Nieco za wysoka cena i wcześniejszy brak doświadczenia (oraz pozycji) Microsoftu na rynku wearables spowodowały, że seria Microsoft Band nie osiągnęła sukcesu na rynku i ostatecznie - projekt został zamknięty.

Microsoft Band był ściśle związany z platformą Microsoft Health, która analizowała zgromadzone dane i udzielała użytkownikom spersonalizowanych porad dotyczących zdrowego trybu życia - aczkolwiek można było go używać do obsługi innych, konkurencyjnych rozwiązań. Choć był ciekawy - nie miał niestety szans ze świetnie rozwiniętymi platformami oraz seriami produktowymi konkurentów. "Księgowy" Nadella mógł podjąć tutaj tylko jedną słuszną decyzję.

Microsoft Surface Hub:

Uwierzcie mi, że chciałbym pracować na czymś takim w swoim biurze. Co mnie powstrzymuje? Chociażby to, że lepiej ten gadżet sprawdziłby się w dużym zespole. Surface Hub to bowiem interaktywny wyświetlacz - komputer stworzony z myślą o biznesie i współpracy zespołowej. Duży ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości umożliwia użytkownikom wspólną pracę, tworzenie i edycję dokumentów, prowadzenie wideokonferencji oraz kooperację. Surface Hub integruje się również z platformami Microsoftu - chociażby Teamsami. Tam, gdzie usługi tego giganta są silne i gdzie jest sporo pieniędzy na tego typu "zabawki", Surface Hub będzie zdecydowanie mile widziany.

Dzięki Surface Hub zespoły mogą skuteczniej współpracować, wykorzystując zaawansowane funkcje współdzielonego ekranu i narzędzi do pracy grupowej. Możliwość bezpośredniego pisania, rysowania i notowania na ekranie w czasie rzeczywistym przez kilka osób, także i w ramach komunikatorów to coś, co jest naprawdę fajną opcją. Serio, zazdroszczę organizacjom, w których korzysta się z Surface Huba - tak po prostu.

Microsoft Zune:

Skaczemy odrobinę w przeszłość. I choć nie osiągnął takiego sukcesu jak iPod, Microsoft Zune mimo wszystko był ciekawym gadżetem na rynku odtwarzaczy multimedialnych. Zune oferował możliwość odtwarzania muzyki, filmów, podcastów i zdjęć, a także bezprzewodowe pobieranie i udostępnianie treści. Zune wprowadził również elementy społecznościowe do odtwarzacza muzycznego, które umożliwiały użytkownikom dzielenie się utworami i odkrywanie nowej muzyki na podstawie preferencji innych użytkowników. Komercyjnie był klapą, ale okazuje się, że wiele z rzeczy, z których korzystamy dzisiaj - były dostępne już w jego czasach, z jego bezpośredniej przyczyny.

Odtwarzaczem był mizernym - natomiast raz jeszcze warto zwrócić uwagę na interfejs społecznościowy, który pozwalał użytkownikom przeglądać, komentować i udostępniać utwory muzyczne innym użytkownikom odtwarzaczy i platformy Zune. Ten projekt jednak nie mógł się udać - z prostego powodu. Funkcje Zune'a wkrótce przejęły smartfony, a i sam odtwarzacz był drogi oraz ograniczony w swojej dostępności do rynku amerykańskiego, który był zdominowany przez iPody.

Microsoft Surface Dial:

Wspominałem o nim wyżej. Surface Dial to interaktywne "kółeczko" (lub jak kto woli: pokrętło), które pozwala na precyzyjne sterowanie na ekranie w połączeniu z kompatybilnymi urządzeniami Surface. (ale nie tylko, bo może współpracować również z innymi pecetami - jednak bez zaawansowanych funkcji Surface) Może być używany do przewijania, regulowania głośności, zmiany narzędzi w programach graficznych, czy też zaawansowanego przewijania w programach do obróbki wideo. Surface Dial wprowadza całkiem innowacyjny - jak sądzę - sposób interakcji z cyfrowym środowiskiem, oferując większą kontrolę i elastyczność w pracy twórczej.

Surface Dial można umieścić na ekranie urządzenia Surface (na przykład Studio), a jego dotykowe i obrotowe funkcje pozwalają na intuicyjne przemieszczanie się po interfejsie i dostęp do różnych narzędzi w zależności od potrzeb. Podobnie jak dobrze pamiętam premierę Surface Studio, tak samo ciepło myślę o Dialu (który notabene zaliczył debiut na tej samej konferencji) - możliwości tego gadżetu mocno mnie zaskoczyły. I w sumie nie tylko mnie.

Przedstawiłem Wam swoją listę produktów Microsoftu, które wywarły na mnie szczególne wrażenie. Ale Wy możecie mieć swoje typy. Tradycyjnie zapraszam Was do ich zaprezentowania w sekcji komentarzy i cóż - czekam na te rzeczy, które w historii Microsoftu urzekły lub zaciekawiły Was najbardziej!