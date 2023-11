PlayStation deklasuje Xboksa? Te wyniki mówią same za siebie

Sprzedaż konsol w 2023 roku w Europie. Wyniki mogą być sporym zaskoczeniem dla wielu

GamesIndustry.biz udostępniło dziś dane sprzedaży konsol w Europie, które pochodzą z europejskiego wykresu śledzenia gier wideo GSD. Najgorzej wygląda to w przypadku nowych konsol Microsoftu — czyli Xbox Series X oraz Series S. W skali rok do roku, sprzedaż Xboksów spadła o 52 procent. Co więcej, sprzedaż Xbox Series w porównaniu z zeszłym miesiącem spadła o około 20 procent.

Chociaż jest to druzgocące, to nie jest szczególnie zaskakujące. Jak informowaliśmy niedawno, przy okazji wyników Microsoftu za pierwszy kwartał roku fiskalnego 2024, sprzedaż konsol ma się dość kiepsko. Chociaż przychody Xboksa z gier i usług abonamentowych wzrosły o 13 procent, co jest wielkim sukcesem, to nie wszystko poszło tak dobrze, jak firma z Redmond by mogła sobie tego życzyć. Rekordy w żadnym wypadku sprzętu — pod tym względem Microsoft odniósł mniejszy sukces, odnotowując 7-procentowy spadek przychodów w skali rok do roku, ze względu na zmniejszoną sprzedaż konsol.

Game Pass czy xCloud to świetne usługi, jednak skoro można wszystkie te gry mieć na wyciągnięcie ręki na telefonie czy telewizorze, to po co kupować konsolę? Wystarczy mieć kontroler, połączenie z Internetem i aktywną subskrypcję XGP. Coś za coś.

PlayStation radzi sobie świetnie, Nintendo nieco gorzej

Sony ma jednak powody do świętowania. W październiku sprzedaż PS5 wzrosła o 143 procent w porównaniu z zeszłym rokiem, co jest świetnym wynikiem — mało tego, po udanej premierze Spider-Mana 2 sprzedaż konsoli wzrosła o 11 procent w porównaniu z zeszłym miesiącem. To naprawdę imponujące wyniki.

Co z Nintendo Switch? Hybrydowa konsola wielkiego N zdecydowanie zwolniła — ale ciężko się dziwić, w końcu od jej premiery minęło już wiele lat. Sprzedaż Switcha spadła o 20 procent w skali rok do roku, za to premiera Super Mario Bros. Wonder sprawiła, że w październiku konsola sprzedawała się o 10 procent lepiej, niż we wrześniu. Warto zaznaczyć, że dane z tego źródła dotyczące sprzedaży samych konsol obejmują takie kraje jak Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Portugalia, Rosja, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

Źródło: Depositphotos

Co ze sprzedażą gier?

Jeśli chodzi o sprzedaż gier w Europie, to najlepiej sprzedającą się produkcją w październiku 2023 roku było — a jakże — EA Sports FC 24. Zaraz za nią uplasował się Assassin’s Creed Mirage, a podium zamknęło Spider-Man 2. Mając jednak na uwadze samą sprzedaż Spider-Mana 2 w Europie, to była ona o 30 procent wyższa niż pierwszego Spider-Mana z 2018 roku na PS4 i prawie trzykrotnie wyższa niż Milesa Moralesa z 2020 roku.

Dane cyfrowe GSD obejmują gry sprzedawane w takich sklepach jak Steam, Xbox Live, PlayStation Network i Nintendo eShop. Główne firmy, które brano pod uwagę, to Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Electronic Arts, Embracer Group (w tym Gearbox, PLAION, Sabre Interactive), Focus Entertainment, Konami, Marvelous Games, Microids, Microsoft (w tym Bethesda), Milestone, Nacon, Paradox Interactive, Quantic Dream, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft i Warner Bros. Najbardziej zauważalne nieobecności to Nintendo i 505 Games.

Dane cyfrowe obejmują gry sprzedawane w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Islandii, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Malcie, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Rosji, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji i Ukrainy. Dane fizyczne obejmują wszystkie gry sprzedawane w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.

Źródło: GamesIndustry.biz

Stock Image from Depositphotos