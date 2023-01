Jeszcze w tym miesiącu do Xbox Game Pass dołączą japońskie gry RPG, które zapewnią dziesiątki (jeśli nie setki) godzin spędzonych przed ekranem telewizora, monitora lub smartfona. W co zagracie w styczniu?

Grudzień z Xbox Game Pass upłynął pod znakiem Gwiezdnych Wojen, The Walking Dead i jedną z najbardziej interesujących premiera na konsolach Xbox ostatnich lat - High On Life. Jednak stary rok za nami i czas na podsumowanie tego, co do bogatego katalogu tytułów trafi w tym miesiącu. I choć styczeń nie wypada nadzwyczaj owocnie w kwestii liczby gier, myślę, że wielu graczy będzie zadowolonych. W szczególności tych, którzy lubią zagrywać się przez dziesiątki (a czasami setki) godzin w japońskie gry RPG. Dla nich ta oferta będzie z pewnością interesująca.

19.01

Persona 3 Portable (Konsole, Chmura, PC)

Persona 4 Golden (Konsole, Chmura, PC)

20.01

Monster Hunter Rise (Konsole, Chmura, PC)

Xbox Game Pass w styczniu. Czas pożegnać kilka gier

Tradycyjnie, zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

15.01

Danganronpa: Trigger Happy Havoc (Konsole, Chmura, PC)

Nobody Saves The World (Konsole, Chmura, PC)

Pupperazzi (Konsole, Chmura, PC)

The Anacrusis (Game Preview) (Konsole, Chmura, PC)

We Happy Few (Konsole, Chmura, PC)

Windjammers 2 (Konsole, Chmura, PC)

Pierwszy miesiąc dostępu do Game Pass w wersji Ultimate dającego dostępu do setek gier na konsolach, komputerach i w chmurze oraz możliwość uruchamiania sporej części tytułów na urządzeniach mobilnych z opcją sterowania dotykowego, kosztuje 4 zł. Oferta dotyczy tych, którzy nie korzystali wcześniej z abonamentu lub założyli nowe konto. Po okresie promocyjnym abonament kosztuje 54,99 zł miesięcznie. Xbox Game Pass na konsole kosztuje 40 zł. Podobnie jak osobny abonament PC Game Pass. Jeśli posiadacie w domu różne urządzenia warto zdecydować się na droższy plan, tym bardziej, że w sieci dostępnych jest mnóstwo poradników, które podpowiadają, jak zaoszczędzić na abonamencie.