Na tegorocznej odsłonie targów CES Samsung stawia sprawę jasno - czas przenieść standardowe wyposażanie domu na wyższy poziom. I choć firma od lat rozwija swój ekosystem smart home SmartThings, mam wrażenie, że nadal jesteśmy na początku drogi do futurystycznych wizji z filmów i seriali science fiction. Koreańczycy mają jednak plan i wizję na tę przyszłość, która właśnie ma być oferowana przez SmartThings.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze cele są niezwykle ambitne. Chodzi o rozwiązywanie realnych problemów już dziś oraz o zrozumienie przyszłych potrzeb i aspiracji konsumentów. Będzie to wymagało czasu, innowacji i współpracy z naszymi partnerami z całego świata. Jednak jesteśmy zdeterminowani, aby to osiągnąć i już teraz bierzemy się do pracy.

- mówi JH Han, Dyrektor Generalny firmy Samsung.

Jednym z elementów rewolucji w smart home ma być SmartThings Station. To pierwszy produkt Samsunga zaprojektowany z oparciu o standard Matter. Zdaniem firmy ma to być idealne i przystępne cenowo rozwiązanie pozwalające wejść do świata inteligentnego domu zarządzanego przez aplikację SmartThingss. SmartThings Station zamienia bezprzewodową ładowarkę Samsung w inteligentne centrum zarządzania domem pozwalające zmieniać łatwo tryby pracy urządzeń za dotknięciem jednego przycisku. Urządzenie w pierwszej kolejności pojawi się w sprzedaży w Korei, by w lutym trafić do Stanów Zjednoczonych. Czy trafi ono też do Europy? Samsung tego nie zdradza, jednak patrząc na stale rozwijającą się współpracę z innymi firmami oferującymi swoje własne smart rozwiązania, można podejrzewać, że tak będzie - to tylko kwestia czasu.

CES to także doskonała okazja do zaprezentowania swoich nowych telewizorów. I Samsung ją skutecznie wykorzystywał pokazując to, co w najbliższej przyszłości trafi do sprzedaży. A tegoroczne linie QLED, MICRO LED i Samsung OLED doczekają się kilku usprawnień względem poprzednich lat.

Samsung na CES 2023. Nowości na ten rok (i nie tylko)

Najnowsza gama telewizorów Neo QLED 8K Excellence Line i 4K to przede wszystkim Neuronowy Procesor AI (Neural Quantum) zwiększający możliwości i precyzję podświetlenia Quantum Mini LED z 14-bitowym przetwarzaniem i skalowaniem obrazu wykorzystującym Sztuczną Inteligencję. Do tego technologie Real Depth Enhancer Pro (wzmocnienia głębi obrazu) i Shape Adaptive Light Control (lepsza kontrola nad podświetleniem kształtów) mające sprawić, że wyświetlany na ekranie obraz będzie jeszcze lepszy. Tegoroczne telewizory Neo QLED otrzymają również funkcję automatycznego remasteringu HDR. Samsung tłumaczy to w ten sposób:

funkcja wykorzystuje technologię głębokiego uczenia do analizowania i stosowania efektów HDR (High Dynamic Range) w czasie rzeczywistym do treści SDR (Standard Dynamic Range) scena po scenie. Dzięki temu treści SDR stają się bardziej realistyczne, wyraziste i żywsze, a to przekłada się na jeszcze lepsze wrażenia z oglądania

Co ciekawe, Samsung zapowiada również, że tegoroczne modele telewizorów (i nie tylko) posiadać będą wbudowane tzw. klucze sprzętowe SmartThings, który wcześniej dostępny był jako osobne urządzenie wymagane do sterowania wszystkimi smart-urządzeniami z poziomu telewizora. Wraz z tym rokiem wbudowane klucze pozwolą na sterowanie sprzętami działającymi w oparciu o ZigBee, Matter i Thread.

Nie brakuje też nowych rozwiązań w postaci projektora The Premiere 8K oraz innowacyjnej funkcji łączenia ekranów Smart EDGE Blending, z której skorzystają posiadacze przenośnego projektora The Freestyle. Dzięki niej można będzie korzystać z dwóch urządzeń i oglądać treści w konfiguracji 21:9 bez konieczności ręcznego ustawiania lub korygowania obrazu. Tegoroczny projektor będzie również obsługiwać Samsung Gaming Hub - to specjalna sekcja w menu telewizora będąca swoistym centrum rozgrywki elektronicznej pozwalającym na granie w ramach usług chmurowych Xbox, GeForce NOW, Utomik czy Amazon Luna.