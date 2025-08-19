Xbox Games Pass kończy wakacje z przytupem. Hit za hitem

Xbox Game Pass na drugą połowę sierpnia nie rozczarowuje. Będzie w co grać!

Xbox Game Pass to jedna z kluczowych usług subskrypcyjnych w branży gier wideo. Oferuje różne poziomy abonamentu, dzięki czemu zarówno użytkownicy Xbox, jak i komputerów PC mają dostęp do najpopularniejszych produkcji, w tym gier od studiów należących do Microsoftu, bez konieczności ich kupowania. Dodatkowo, obsługa chmury pozwala uruchamiać gry także na kompatybilnych telewizorach, smartfonach oraz tabletach, co daje jeszcze większą swobodę grania.

Pierwsze dni sierpnia przyniosły graczom m.in. Rain World, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Orcs Must Die! Deathtrap, Assassin’s Creed Mirage, czy Aliens: Fireteam Elite. Końcówka wakacji będzie jeszcze bardziej emocjonalna, a to za sprawą powrotu klasyka z Xbox 360, w nowej, oszałamiającej oprawie. Chodzi oczywiście o Gears of War: Reloaded, czyli odświeżoną pierwszą grę hitowej serii, którą zapoczątkowało Epic Games. Jednak jeśli nie lubicie strzelanek, to w inne gry z drugiej połowy sierpnia też warto zagrać!

Xbox Game Pass w połowie sierpnia. W co zagracie?

już dostępne

Blacksmith Master (PC) – w ramach Game Preview Game Pass Ultimate PC Game Pass

Void/Breaker (PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



20.08

Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) teraz dostępne także w Game Pass Standard

Persona 4 Golden (Konsole, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass Game Pass Standard



21.08

Herdling (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



26.08

Gears of War: Reloaded (Xbox Series X|S, Chmura, PC) – premiera Game Pass Ultimate PC Game Pass



28.08

Dragon Age: The Veilguard (Xbox Series X|S, Chmura, PC) Game Pass Ultimate PC Game Pass



Microsoft daje, Microsoft zabiera. Co zniknie z Xbox Game Pass?

Zapowiedzi nowych gier to także informacja o tytułach, które w najbliższym czasie znikną z biblioteki. Co zostanie usunięte w najbliższym czasie?

31.08