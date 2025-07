Xbox postawił na właściwego konia. Zarabiają na tym miliardy

Xbox Game Pass po raz pierwszy w historii przekroczył granicę 5 miliardów dolarów rocznego przychodu, co czyni go jednym z filarów finansowych całego działu Xbox. Sukces napędzają m.in. Call of Duty: Black Ops 6 i Minecraft, a Microsoft zapowiada kolejne dziesiątki premier i dalszą ekspansję usługi.

