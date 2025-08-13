PlayStation Plus rozpieszcza graczy na koniec lata. Co nowego?

Co w tym miesiącu pojawi się ciekawego w PS+ Extra i Premium? PlayStation przedstawia pełną listę tytułów na czerwiec. Na co mogą liczyć płacący więcej?

Oferta PlayStation Plus Extra i Premium w minionych miesiącach była całkiem interesujący, choć wciąż brakuje w tych abonamentach prawdziwych bomb, jak w przypadku Game Passa, w którym gracze mogą oczekiwać wielu premierowych tytułów od wewnętrznych studiów Microsoftu, jak i od największych partnerów wydawniczych. Nie da się jednak ukryć, że gracze płacący więcej mają w co grać na PS5. W ostatnim czasie pojawiły się m.in. Wiedźmin 3: Dziki Gon, Wild Hearts Standard Edition, Watch Dogs 2, Night in the Woods, Far Cry 5, czy God of War Ragnarök. Nie można też zapominać o klasykach ze starych generacji konsol, które są dostępne w najdroższym abonamencie, Premium, czy możliwości grania w chmurze w wybrane pozycje.

A co w ramach droższych abonamentów pojawi się w tym miesiącu? Sprawdźmy!

PlayStation Plus Extra i Premium w maju. Nowe gry już w przyszłym tygodniu

19.08 pojawią się

KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium)

Mortal Kombat 1 (PS5)

Marvel’s Spider-Man (PS4, PS5)

Sword of the Sea (PS5) – premiera

Earth Defense Force 6 (PS4, PS5)

Unicorn Overlord (PS4, PS5)

Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key (PS4, PS5)

Indika (PS5)

Harold Halibut (PS5)

Coral Island (PS5)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Resident Evil 2 (PS4, PS5) – gra z oryginalnego PSX

Resident Evil 3: Nemesis (PS4, PS5) – gra z oryginalnego PSX

Posiadacze abonamentu PlayStation Plus Premium mogą też teraz sprawdzić Death Stranding 2: On the Beach w ramach „wersji próbnych gier”. To 5 godzin darmowego grania w najnowszy tytuł Kojima Productions, która jest bezpośrednią kontynuacją hitu z 2019 r. Choć tych kilka godzin nie wystarczy, by ukończyć tę przygodę, myślę że sprawi, że będziecie chcieli zagrać więcej – to naprawdę mocna pozycja, obok której nie można przejść obojętnie.