W końcu zrobili z tym porządek. Gigant zmuszony do zapłaty ogromnej kary i zmiany zasad

Choć Genshin Impact zaczęło jako gra mobilna, to dziś – po pięciu latach od premiery – jest multiplatformowym fenomenem, który upodobali sobie przede wszystkim młodzi przedstawiciele Generacji Z. Gra jest darmowa i na upartego można bawić się bez wydawania pieniędzy, ale im dalej w lasy, tym bardziej przekonujemy się, że ta bezpłatna produkcja wciąga gracza w całkiem agresywny system mikropłatności, bez którego nie ma mowy o byciu na bieżąco, czyli losowaniu postaci i broni z lootboxów w systemie zwanym Wish. Produkcja wielokrotnie znajdywała się w ogniu krytyki właśnie z powodu wkręcania młodych graczy w mechanizmy hazardowe – dopiero teraz jednak studio HoYoverse zostało prawnie zmuszone do zmiany zasad i zapłacenia ogromnej kary.

Wprowadzanie w błąd w kwestii rzeczywistych kosztów mikrotransakcji

FTC – amerykański odpowiednik UOKiK – poinformował, że singapurska firma Cognosphere Pte, będąca właścicielem HoYoverse, poszła na ugodę i zgodziła się zapłacić wysoką karę za naruszenie przepisów COPPA (Children’s Online Privacy Protection Rule). Spór prawny jest konsekwencją działań Departamentu Sprawiedliwości USA, który oskarżył twórców Genshin Impact o manipulowanie młodymi graczami i wprowadzanie w błąd użytkowników swojej gry w kwestii rzeczywistych kosztów mikrotransakcji i szans na trafienie nagród.

Gra generuje ogromne przychody dzięki sprzedaży wirtualnych przedmiotów – pod koniec 2022 kwota sięgnęła prawie 4 miliardów dolarów, bijąc tym samym wiele rekordów. Niejednokrotnie dochodziło do głośnych sytuacji z motywem uzależnienia od lootboxów, takich jak historia córki pewnego Singapurczyka, która wydała prawie 60 tys. zł.

Choć lootboxy są dość powszechnym zjawiskiem w darmowych grach online, to właśnie politykę Genshin Impact FTC uznało za szczególnie szkodliwą. Ta decyzja motywowana jest bardzo szerokim gronem nieletnich graczy, korzystających nierzadko z portfeli rodziców do opłacania wirtualnych zakupów. FTC podkreśla, że w grze istnieje kilka różnych walut, a ich wymiana na prawdziwe pieniądze utrudnia zrumienienie realnej wartości kupowanych przedmiotów i postaci.

„Genshin Impact wprowadził dzieci, nastolatków i innych graczy w błąd, skłaniając ich do wydawania setek dolarów na nagrody, których zdobycie było bardzo mało prawdopodobne. Firmy stosujące takie manipulacyjne taktyki będą pociągane do odpowiedzialności, szczególnie gdy wprowadzają w błąd młodszych graczy” – Samuel Levine, dyrektor FTC

HoYoverse przyjęło te oskarżenia i zobowiązało się do zapłacenia kary w wysokości 20 milionów dolarów. To jednak nie wszystko – firma będzie musiała także wprowadzić nowe zasady.

Nowe zasady w Genshin Impact – bez zgody rodziców się nie obejdzie

Samo podejście do mikrotransakcji nie było jedynym problemem, rozpatrywanym przez FTC. Firmie zarzuca się także agresywne działania marketingowe (w tym limitowane promocje) z udziałem influencerów, wycelowane w najmłodszych graczy. Organ nadzorczy twierdzi, że firma wydała miliony dolarów na reklamy w serwisach takich jak YouTube czy Twitch, które miały zwiększyć zainteresowanie lootboxami. To ma się zmienić, podobnie jak samo umożliwienie dokonywania zakupów skrzynek osobom poniżej 16 roku życia – w ich wypadku konieczna będzie zgoda rodzica. Ponadto firma została zobowiązana do usunięcia wszelkich danych osobowych zebranych wcześniej od użytkowników poniżej 13 roku życia.

Źródło: Depositphotos

FTC w oficjalnym oświadczeniu nie wyjaśniło co prawda, w jaki sposób zgoda rodziców będzie weryfikowana, więc zapewne będzie się to dało w jakiś sposób ominąć, ale tak czy siak do ruch w dobrą stronę oczyszczenia branży gier z lootboxowego problemu, który trawi ten segment od lat.

Stock image from Depositphotos