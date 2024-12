Skoro wszyscy to robią, to w puli nie mogło zabraknąć właściciela największej platformy gamingowej, jaka istnieje. Steam w tym roku trochę odświeżył nazwę swojego podsumowania i w miejsce "Year in review" jest "Steam Replay". Statystyki graczy ukazały zadziwiający obraz.

Reklama

Wciąż są najpopularniejsze, ale ich przewaga zanika

Większość użytkowników jest bombardowana reklamami największych produkcji, które dominowały wszystkie portale w 2024 roku. Mimo to, te tytuły wcale nie królowały na szczytach list platformy Steam, wręcz przeciwnie najświeższe produkcje przyciągnęły zaledwie piętnaście procent uwagi użytkowników. Najliczniejsza grupa była mniej lub bardziej oczywista, to gry z przedziału roku do siedmiu lat od premiery.

Źródło: Steam

Powód jest łatwy do domyślenia, jest uzależniony od po prostu cen największych i świeżych produkcji oraz sprzętu graczy. Jak na razie nie ma powodów do większego zdziwienia (może trochę tych piętnaście procent. Biorąc pod uwagę, jaki budżet idzie na reklamę, można aż odnieść wrażenie, że niepotrzebnie), lecz co pochłonęło aż trzydzieści siedem procent tortu? Trochę to zaboli, ale gry "retro", starsze niż osiem lat.

Czy to dlatego, że użytkownicy platformy są coraz starsi i wolą to, w co grali lata temu? Odpowiedź raczej nie jest taka prosta... lub właściwie jest? Jak wskazuje portal Techspot, w ostatnich latach rośnie w siłę inny gracz rynku, taki niezachęcający do wydawania pieniędzy na nowe produkcje, podczas gdy stare kuszą obecnością na licznych, ogromnych wyprzedażach.

To segment gier bez zakończenia. Apex Legends, Dota 2, Counter Strike, PUBG, Path of Exile i listę można tak prowadzić i prowadzić. Darmowe, rozbudowane gry, które są cały czas wspierane przez społeczność graczy oraz twórców, kuszą niejedną osobę. Dochodzi do tego też kwestia prostej przewagi w liczebności. 200 000 gier stworzonych w ciągu minionej dekady kontra 18 000 z 20224 (co wciąż przytłacza, ale jest ułamkiem całości).

Podsumowanie jest dostępne pod tym linkiem.