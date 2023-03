Ostatnie dni marca to jeszcze kilka nowych w Game Passie. W co zagracie?

Marzec powoli dobiega końca, ale to nie oznacza koniec nowych gier w ramach abonamentu Game Pass. Microsoft, tradycyjnie, pod koniec miesiąca prezentuje gry, które w najbliższych dniach trafią do katalogu gier dostępnych na konsolach Xbox, komputerach PC i w chmurze w ramach usługi Granie w chmurze Xbox. W co zagracie?

21.03

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Konsole, Chmura, PC)

28.03

MLB The Show 23 (Konsole, Chmura) - premiera

30.03

Infinite Guitars (Konsole, Chmura, PC) - premiera

Dodatkowo na graczy korzystających z abonamentu Game Pass czeka dodatkowa niespodzianka - trzy miesiące dostępu do Apple TV+ za darmo. A to pozwoli na nadrobienie wszystkich zaległości serialowo-filmowych i tytułów, które Apple oferuje w swojej usłudze VOD. A jest w czym wybierać. "Ted Lasso", "Rozdzielenie", "Fundacja", "The Morning Show, "Kulawe Konie", "For All Mankind", "Wyzwolenie", "Oszustwo", "Łabędzi Śpiew", czy nagrodzony oscarami "CODA". Oferta jest ważna do końca miesiąca więc warto się pospieszyć i nie przegapić okazji.

Xbox Game Pass w marcu. Czas pożegnać kilka gier

Żeby jednak nie było zbyt kolorowo, aktualizacja gier w Xbox Game Pass to również czas pożegnań. Co w najbliższym tygodniu zniknie z katalogu?

31.03

A Memoir Blue (Konsole, Chmura, PC)

Chinatown Detective Agency (Konsole, Chmura, PC)

ClusterTruck (Konsole, Chmura, PC)

Double Dragon Neon (Konsole, Chmura, PC)

Kraken Academy!! (Konsole, Chmura, PC)

MLB The Show 22 (Konsole, Chmura, PC)

Power Rangers: Battle for the Grid (Konsole, Chmura, PC)

Pierwszy miesiąc dostępu do Game Pass w wersji Ultimate dającego dostępu do setek gier na konsolach, komputerach i w chmurze oraz możliwość uruchamiania sporej części tytułów na urządzeniach mobilnych z opcją sterowania dotykowego, kosztuje 4 zł. Oferta dotyczy tych, którzy nie korzystali wcześniej z abonamentu lub założyli nowe konto. Po okresie promocyjnym abonament kosztuje 54,99 zł miesięcznie. Xbox Game Pass na konsole kosztuje 40 zł. Podobnie jak osobny abonament PC Game Pass. Jeśli posiadacie w domu różne urządzenia warto zdecydować się na droższy plan, tym bardziej, że w sieci dostępnych jest mnóstwo poradników, które podpowiadają, jak zaoszczędzić na abonamencie.